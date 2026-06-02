「日本カーリング選手権大会 横浜2026」を応援します！

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2026年6月7日（日）～6月14日（日）に横浜BUNTAI（神奈川県横浜市）で開催される「日本カーリング選手権大会 横浜2026」の大会パートナーとして今大会を応援します。

「日本カーリング選手権大会 横浜2026」は、神奈川県横浜市で開催される、日本カーリング選手権大会です。本大会は直後に開催される世界カーリング選手権大会に日本代表として派遣されるとても重要な大会となります。会場は、前回大会で大会史上最大規模の約25,000人を超える観戦者を迎えた横浜BUNTAIで行われます。

カーリングは、氷上で行うウィンタースポーツの一種で2チーム対戦型のスポーツです。ストーンと呼ばれる取っ手のついた丸い石を氷の上で投げて滑らせ、約37ｍ離れたハウス（目標区域）に入れて得点を競います。競技種目として4人制の女子、男子、ミックスがあり、男女1名ずつのチームで行われるミックスダブルスがあります。正式な大会は一般、ジュニアとシニア部門に分かれて開催され、パラスポーツにおいても車いすカーリングが男女混合のチームで行われています。オリンピックでは女子、男子、ミックスダブルスの3種目とパラリンピックでの車いすカーリングが競技としてあります。一般のスポーツとして年齢に関係なく世界各国広い地域で楽しまれています。

アクティオは、スポーツを通じ豊かな社会に貢献する活動を今後も続けてまいります。

■大会実施概要