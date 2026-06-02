約2万株の「白いヒマワリ」が夜の植物園で一面に光り輝く作品を初公開。『チームラボ ボタニカルガーデン 大阪』にて、8月1日(土)から

チームラボ株式会社

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大阪市の長居植物園に常設しているチームラボによる夜の野外ミュージアム『チームラボ ボタニカルガーデン 大阪(https://www.teamlab.art/jp/e/botanicalgarden/)』にて、8月1日(土)から、一面に広がる約2万株の白いヒマワリの花が夜の闇に浮かび上がり光り輝く作品を初公開します。

この輝きは、白いヒマワリの見頃が終わるまで見ることができます。



* 花の開花状況により展示期間は変更となります。公式サイト(https://www.teamlab.art/jp/e/botanicalgarden/)にて最新情報を確認の上、ご来場ください。



『チームラボ ボタニカルガーデン 大阪(https://www.teamlab.art/jp/e/botanicalgarden/)』は、長居植物園内の草木や池、生態系や環境を使った作品群による、夜の野外ミュージアムです。花や草木などの植物が作品の一部となっており、春夏秋冬、植物園の四季と共に移り変わっていきます。 自然が自然のままアートとなる世界を体験してください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ymQfG8f4WQ ]

ハイライト動画『チームラボ ボタニカルガーデン 大阪(https://www.teamlab.art/jp/e/botanicalgarden/)』大阪市長居植物園, 大阪 (C)︎ チームラボ

チームラボ ボタニカルガーデン 大阪

botanicalgarden.teamlab.art(https://www.teamlab.art/jp/e/botanicalgarden/)

#チームラボ大阪

常設

長居植物園 (大阪市東住吉区長居公園1-23(https://goo.gl/maps/xD5v3uhCg1kHBgBW7))

* 開催時間はシーズンによって異なります。公式サイト(https://www.teamlab.art/jp/e/botanicalgarden/)にてご確認の上、ご来場ください。

* 最終入場時間を過ぎた場合はご入場をお断りいたします。遅れずにご来場ください。

* 開催時間はシーズンによって異なります。

* 園内は暗く、悪路が多いです。スニーカーなど、歩きやすい靴でご来場ください。

* 屋外展示のため、防暑・防寒対策のご用意をお願いします。

季節に応じて、虫よけスプレーの活用をして長袖や長ズボンなど肌の露出を避けた服装でお越しください。

* 園内は非常に広いです。お時間に余裕をもってお越しください。

* 8月のチケットは6月中に販売予定。



チケット販売：

公式チケットサイト(https://botanicalgarden.ticket.teamlab.art/?_gl=1*1dgkjqu*_ga*OTcwOTQ3MDk3LjE2ODU1ODUyMDc.*_ga_QM5RH5Z9YH*MTY5NzAyOTc2NC41Ny4xLjE2OTcwMjk4NjguMC4wLjA.#/order)からの事前購入を推奨しております。

1）公式チケットサイトにて購入したチケットのみ、チケットの日付変更が「3回まで」可能です。

※当日21:00まで変更可能です。

2）荒天時の中止情報などの最新情報を、購入時のメールアドレスへお知らせします。

※公式チケットサイト以外で購入したチケットは、購入後の変更・キャンセルはできません。

ハイライト動画：https://youtu.be/4ymQfG8f4WQ?si=tiOjwoN5ncC3_TZh

長居植物園：https://botanical-garden.nagai-park.jp/

長居公園：https://nagaipark.com/