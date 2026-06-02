アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 大阪府編」を発表します。

＜トピックス＞

■大阪府でPV数が多い街 総合1位 「大阪市北区」

総合1位は「大阪市北区」で、全タイプでランクアップしました。2位の「東大阪市」は総合で順位をひとつ落とすも、全タイプでトップ2位までにランクインし、安定した人気を維持しています。

「アットホーム 賃貸・街ランキング 大阪府編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「大阪市北区」

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった街は、「大阪市北区」でした。「大阪市北区」は、人口約15万人の区で、梅田界隈の繁華街を中心とした通称「キタ」として、難波周辺の「ミナミ」と並ぶ大阪を代表する二大繁華街の一角として発展しています。梅田周辺は百貨店やスーパー、家電量販店、雑貨店など多彩な商業施設が集積し、連日多くの人でにぎわう買い物スポットです。鉄道は梅田駅周辺を中心に、JR東海道本線（JR京都線・JR神戸線）・大阪環状線、阪急電鉄京都本線、阪神電気鉄道本線、Osaka Metroなど関西圏の主要路線が運行しています。

2位に「東大阪市」、3位に「大阪市西区」がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「大阪市西区」

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「大阪市西区」が1位でした。「大阪市西区」は、人口約12万人の区で、区の中央部を南北に流れる木津川を境に、東西で異なる表情を持つエリアです。西側には工場や住宅が点在する昔ながらの下町が広がり、オリックス・バファローズの本拠地である「京セラドーム大阪」も立地しています。球場の近くにある「ナインモール九条商店街」は、試合やイベント開催日を中心に多くの人でにぎわう商店街です。一方、東側には堀江に代表される、にぎやかで都会的な雰囲気のエリアが広がっています。

≪カップル≫ 1位 「大阪市北区」

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「大阪市北区」が1位でした。2位の「東大阪市」は大阪府東部に位置し、大阪市に隣接する人口約48万人の市です。市内には数多くの中小製造業が集積し、「モノづくりのまち」として全国的に知られており、製造業の事業所密度は全国トップクラスを誇ります。金属加工や機械部品など高い技術力を持つ企業が多く、地域全体で支え合う産業基盤が形成されています。交通面では、近鉄奈良線・大阪線・けいはんな線、Osaka Metro中央線、JRおおさか東線など複数の路線が利用でき、大阪市内や奈良方面へのアクセスも良好です。

≪ファミリー≫ 1位 「東大阪市」

2LDK以上のファミリー向き物件では、「東大阪市」がトップでした。2位の「豊中市」は大阪府北部に位置し、人口約40万人の市です。市内には千里ニュータウンをはじめとする整備された住宅地が広がり、服部緑地などの大規模公園も点在するなど、都市の利便性と緑豊かな住環境が両立しています。阪急宝塚線や北大阪急行南北線、大阪モノレールなど複数の鉄道路線が利用できるほか、伊丹空港（大阪国際空港）にも近く、交通利便性の高さも特徴です。

各街の家賃相場はこちら ： 「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

〈調査概要〉

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い市区町村順にランキング

調査期間：2026年2月1日～4月30日（前年：2025年2月1日～4月30日）

調査エリア：大阪府