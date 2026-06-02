最短40分で完成！ 「米粉パンは難しい」を覆す、ポリ袋ひとつで作れる革新的なレシピ本『ポリ袋で作るかんたん米粉パン』が2026年6月2日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月2日（火）に、人気パン料理研究家・吉永麻衣子氏による最新レシピ本『ポリ袋で作るかんたん米粉パン』を発売いたします。

■忙しい毎日に「米粉パン」という選択肢を

「家で焼きやすくて、続けやすいパン作り。忙しい毎日の中でも無理なく作れること」をテーマに、数多くのヒットレシピを生み出してきた著者が、満を持して「米粉パン」の決定版レシピを公開します。

米粉パンは、小麦粉のパンに比べて1時間もかからずに作れ、もっちりとした食感とやさしい甘みが魅力です。

本書では、特別な技術がなくても、どなたでも失敗なく作っていただけるよう、パン作りに適した米粉「ミズホチカラ」を基準にした革新的なメソッドを提案しています。

■本書が提案する「かんたん米粉パン」3つの驚きの特徴

1. 生地作り10分＋焼くまで30分！最短40分で焼きたてが食べられる

しっかりこねる手間や一次発酵が不要。10分で生地が完成し、トータル約40分で焼きたてが楽しめます。忙しい朝でも無理なく「焼きたてパン」が叶います。

2. ポリ袋ひとつで完成。洗い物も激減！

ボウルやこね台を使わず、ポリ袋の中で振ったりもんだりするだけ。粉が飛び散らず、手も汚れないため、後片付けも驚くほどラクチンです。

3. オーブントースターで焼けるから「外カリ・中ふわ」

乾燥しやすい米粉の性質を考慮し、短時間で香ばしく焼けるトースターでの調理を推奨。パサつかず、ふっくらもっちりとした仕上がりになります。

■掲載レシピ例：バリエーション豊かな全112ページ

一番かんたんな「切りっぱなしパン」から、人気の惣菜パン、リッチなおやつパンまで幅広く紹介しています。

Part 1：一番かんたん！ 切りっぱなしパン

あんバターサンド、塩パン、チーズパン、ウインナーパン、かぼちゃパンなど

Part 2：人気の惣菜＆おつまみパン

ハンバーガー、カレーパン、ピザ、ナン、ウインナー揚げパンなど

Part 3：リッチなおいしさ おやつパン

メロンパン、クリームパン、シナモンロール、チョコドーナツなど

Part 4：お店みたいなハード系＆食事パン

バゲット、ベーコンエピ、ベーグル、ドデカフォカッチャなど

Column：炊飯器やレンジ、フライパンで作れるパン、さらには愛犬のための「わんこパン」まで。

■Amazon.co.jp限定特典

Amazonにて本書をご購入いただいた方には、限定特典として「未公開米粉スイーツレシピデータ」をダウンロードいただけます。特典の詳細はAmazon商品ページをご確認ください。

▼ご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4043300603?tag=kadoofce-22

※特典はAmazon.co.jpで2026年8月31日（月）23:59までに注文をした方が対象です。

※ダウンロード期限は2026年11月29日（日）23:59です。

※Kindle版には特典がつきません。

※本特典は、商品出荷時にAmazonから届くURLからダウンロードいただけます。

■書籍概要

『ポリ袋で作るかんたん米粉パン』

著者：吉永麻衣子

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年6月2日（火）

判型：B5判

ページ数：112ページ

ISBN：978-4-04-330060-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001069/)

■著者プロフィール

吉永麻衣子（よしなが・まいこ）

宝塚市生まれ。パン作りで親子のコミュニケーションを増やす「日々のパン」代表。子連れでも参加できて忙しいママも毎日焼けるパンレシピが大好評。外部での講師や、企業とのレシピ開発、メディア出演など幅広く活動している。初心者がいつでも気軽に参加できるオンラインパン講座が人気。

著書に『パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ』『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』（ともにKADOKAWA）など多数。

公式HP：https://hibinopan.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/maiko_y