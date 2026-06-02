一般社団法人教育AI活用協会【文部科学省後援】教育AIサミット2026、8月7日に衆議院第一議員会館で開催

一般社団法人 教育AI活用協会は、2026年8月7日（金）、衆議院第一議員会館（東京都千代田区）にて「教育AIサミット2026」を開催いたします。本イベントは、「EDU HEROES ～あなたに託す教育の未来へのバトン～」をテーマに、教育現場における生成AI活用の最前線を共有する全国規模のフォーラムです。生成AIの急速な普及により、教育現場では「AIを授業や校務にどう活用するべきか」という問いが全国で広がっています。一方で、実践事例や制度設計、学校現場での運用ノウハウは、まだ十分に共有されていません。本サミットでは、衆議院第一議員会館を会場に、教育・行政・企業・学生など立場を超えた参加者が集い、教育×AIの未来について議論と実践共有を行います。

■ 開催概要

お申込み :https://education-ai260807.peatix.com/

イベント名：教育AIサミット2026 EDU HEROES ～あなたに託す教育の未来へのバトン～

日時：2026年8月7日（金）9:30～17:30

会場：衆議院第一議員会館（国際会議室・多目的ホール／2会場同時開催）

参加費：無料（事前申込制・抽選）

対象：教育関係者、自治体・教育委員会、EdTech企業、研究者、学生、保護者など、「教育×AI」に関心のあるすべての方

主催：一般社団法人教育AI活用協会

後援：文部科学省

■ 教育AIサミット2026の特徴

1．教育×AIの“実践”に特化したプログラム

2会場同時進行で15以上のセッションを実施予定。

海外事例、教育政策、学校現場での活用実践、中高生によるAI活用事例など、多角的なテーマを扱います。 “広く浅く”ではなく、“現場で本当に活用できる知見”にこだわった構成となっています。

2．体験型ワークショップを終日開催

会場内では、4ブース同時展開による体験型ワークショップを実施予定です。

教育現場での生成AI活用をテーマに、参加者が実際に体験しながら学べる実践型コンテンツを企画しています。ワークショップ内容や出展情報は、今後順次公開予定です。

3．「第2回 U18 AIチャンピオンシップ」を同時開催

中高生によるAIアイデアプレゼン大会「U18 AIチャンピオンシップ」を今年も開催いたします。

昨年は大阪・関西万博関連会場で開催され、多くの注目を集めました。今年は衆議院第一議員会館を舞台に、次世代を担う中高生たちが、自ら考える“AI時代の未来”を発信します。

詳細はこちら：https://ai-ueo.org/2026/04/01/u18-ai-championship-2026/

■ 並行開催予定セッション（※予定）

・先生AIサミット

・児童福祉AIサミット

・海外×AIサミット

・研究者×AIサミット

・なでしこAIサミット

・地域連携AIサミット

・教育×エンタメAIサミット

・探究×AIサミット

・高校生AIサミット

・出展企業AIサミット

※詳細プログラム・登壇者情報は順次公開予定です。

■ 昨年開催時の様子

教育AIサミットは2024年、2025年と2年連続で開催され、全国の教育関係者、自治体、企業、研究者、学生が参加しました。2025年開催時には、教育現場における生成AI活用の実践事例や政策動向、研究成果などが共有され、活発な議論と交流が行われました。

昨年の開催レポートはこちら：

https://ai-ueo.org/2025/10/24/ai_summit2025_report/

■ 参加申込について

本イベントは抽選制となります。

【一次抽選】

申込締切：2026年6月中旬予定

抽選結果発表：2026年6月中旬～下旬予定

【二次抽選】

一次抽選後、空き枠がある場合に追加募集を予定しております。

当選者には、当日の参加方法および詳細プログラムをご案内いたします。

■ 運営協力企業・団体を募集

お申込み :https://education-ai260807.peatix.com/

教育AIサミット2026では、本イベントの趣旨にご賛同いただける企業・団体・教育機関を募集しております。

協賛・出展・ワークショップ実施等に関する詳細資料をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■ 一般社団法人教育AI活用協会

一般社団法人教育AI活用協会

一般社団法人教育AI活用協会は、教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体です。衆議院第一議員会館にて「教育AIサミット」を、2024年・2025年と2年連続で開催し、関係省庁や教育関係者、企業、自治体が一堂に会し、生成AIの活用事例を共有しました。さらに、東京大学での教育AIハッカソン、コクヨThe CAMPUSでの実例紹介、「Interop Tokyo」内での教育AIサミット開催など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進。教育現場での生成AI活用に関するイベント・研究・実践共有などを全国で展開しています。

HP：https://ai-ueo.org/

＊本ニュースリリースに記載された内容は、発表日現在の情報に基づいています。今後、予告なしに変更される場合がございます。

■ お問い合わせ

一般社団法人教育AI活用協会

HP：https://ai-ueo.org/

MAIL：info@ai-ueo.org