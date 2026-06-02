株式会社MetaMoJi

株式会社MetaMoJi（本社:東京都港区、代表取締役社長：浮川 和宣）が提供する歯科医院向けデジタルノート「MetaMoJi Dental eNote(R)」を、ユキデンタルクリニック（滋賀県長浜市、院長：高橋 幸寛）が導入し、サブカルテをデジタル化しました。

(*)サブカルテとは、法律上の「カルテ（診療記録）」には記録されない患者情報（特別な注意点や治療・指導内容、日々の会話のやり取りなど）を記録し活用する「診療補助記録」です。写真や動画など紙でそのまま扱うのは難しい様々なデータを包括して記録でき、保管スペース、喪失のリスク、情報共有のしやすさなどから、近年デジタルへの移行が進んでいます。

同院では、開業時にデジタル化を検討しながらも、まずは紙カルテを採用しました。現在の業務に大きな支障はないものの、このまま紙運用を続けた時の保管スペースの確保や、カルテを探す手間と時間の問題の顕在化に備え、デジタル化を決定しました。今後も変化するデジタル環境に柔軟に対応できる高いカスタマイズ性に加え、周囲での導入実績が豊富であったことから、Dental eNoteを選択しました。

Dental eNoteの採用について院長の高橋氏は次のように述べています。

「製品の使いやすさに加え、MetaMoJiによる導入支援も充実していたため、デジタルに苦手意識があったスタッフも混乱することなく、デジタル環境がすぐに定着しました。業務効率化によって生まれた時間は、患者との丁寧なコミュニケーションに充てられます。それが、患者との信頼関係を深め、選ばれる歯科医院につながると考えています」

＜ユキデンタルクリニックにおけるDental eNoteの導入効果＞

●紙カルテがなくなり、保管スペースの心配がなくなった

院内では、患者別にクリアファイルにサブカルテ、印刷した写真、メモや資料のコピーなどを入れるのが主流ですが、デジタル化によりひとつのノートとしてクラウドに保管できるので、保管スペースが不要になりました。

●カルテの出し入れ、探す作業がなくなった

「カルテ番号を確認して、カルテ棚を探す。カルテが見つからず、院内を探す」という動作は、１日に何度も繰り返し発生し、大切な時間が浪費されていきます。同院ではDental eNoteと機能連携している「V-apo」（日本ビスカ株式会社）を利用しているので、ワンクリックで呼び出すことができるようになりました。

●使いやすいシステムにカスタマイズして便利になった

診療終わりに、次回予約に関するチェック事項を記入する入力フォームをカスタマイズしてツールに登録。画面上でスタンプのように貼り付けて簡単に利用でき、あらかじめ項目が設定されているので、後から受付が再度内容を確認する必要がなくなりました。

ユキデンタルクリニックの「Dental eNote」導入についての詳細は、以下サイトをご覧ください。

（インタビュー動画も公開しています）

https://dentalenote.com/case/dental18.html

カルテ について

歯科医院では、患者情報や治療に付随する様々な情報をまとめる診療録を「サブカルテ」と呼ぶことが多いのですが、「電子カルテ」と混同してしまうことに配慮し、MetaMoJiでは通常、ホームページやカタログにおいて「診療ノート」と表記しています。しかし実際には、多くの医院でこれらを総じて「カルテ」と呼ぶことが多い状況を考慮して、本文内では「カルテ」あるいは「サブカルテ」と表記しています。

■MetaMoJi Dental eNote(R)について

iPad等のタブレットやWindows PCで利用する歯科医院向けデジタルノートアプリです。治療計画や患者情報を記入する診療ノートをDental eNoteでデジタル化することによって、従来の紙の診療ノートの問題点であった、取り扱いの煩雑さや紛失・破損リスク、同時利用の難しさを解決し、院内の業務改善を進めるツールとして、これまでに500医院以上の歯科医院に採用されています。

https://dentalenote.com

各種歯科医療メディアでの掲載記事は以下をご参照ください。

「WHITE CROSS会員調査でDental eNoteが歯科医からの認知度No.1と発表」

https://www.whitecross.co.jp/articles/view/2754

「Dentwave会員調査でDental eNoteが歯科医院導入No.1と発表」

https://www.dentwave.com/research_20260227_dw

■株式会社MetaMoJiについて

株式会社MetaMoJiでは、先進的なIT技術をベースに、法人向け、個人向けアプリケーションを開発・提供しています。キーボードを前提としたこれまでのPCに比べ、タッチスクリーンと、より洗練されたインターフェースを持つタブレット端末のよさを活かし、PCの設置・利用が困難なさまざまな「現場」でのICTの利用を促進することによって、DXの実現に寄与しています。

https://www.metamoji.com/jp/

■本件に関するお問い合わせ

MetaMoJi Dental eNoteに関するお問い合わせ：

https://dentalenote.com/contact/

担当窓口：MetaMoJi Direct事務局 Dental eNote担当

電子メール： info_direct@metamoji.com