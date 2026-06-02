京都・四条室町で、祇園祭の宵山を涼しく優雅に愉しむ会員限定ラウンジをオープン

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO：水野 克己、以下：クレディセゾン）は、MS-NEXT株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：上嶋 史朗）が運営する京都・四条室町の1フロア貸切型宿泊施設「MOKU KYOTO」とのコラボレーションにより、期間限定ラウンジをオープンいたします。

一部のプレミアムカード会員様を対象に、京都の夏を代表する伝統行事「祇園祭」の宵山期間2026年7月14日(火)～16日(木)に合わせて、特別にご利用いただけます。

祇園祭の中でも宵山の期間は、山鉾（やまほこ）に灯された提灯が幻想的な光景を演出し、四条通周辺は歩行者天国となり、屋台や露店が立ち並ぶ華やかな雰囲気に包まれます。

この特別な期間、MOKU KYOTOの2階に位置する「Tea Lounge ISOLA（ティーラウンジ イゾラ）」を貸し切り、フリーフロー（飲み放題）のドリンクとともに、宵山の賑わいを間近に感じながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

本企画の背景

クレディセゾンは、「サービス先端企業」として、カード会員様の暮らしや人生をより豊かにする体験価値の創出に取り組んでいます。近年、消費行動が「モノ」から「コト」へと広がる中、特別な時間や文化体験に触れる機会をお届けすることで、カードを通じた新たな価値提供に取り組んでいます。本企画は、一部のプレミアムカード会員様に向けて、京都の夏を代表する伝統行事「祇園祭」の宵山を、涼やかで落ち着いた空間からお楽しみいただく特別体験として実施するものです。

MOKU KYOTOについて

京都市下京区、四条烏丸駅から徒歩わずか1分という抜群のアクセスを誇る「MOKU KYOTO」は、京都・四条室町に佇む、京都で唯一の“1フロア貸切型”宿泊施設です。木造建築が立ち並ぶ情緒ある町並みに溶け込みながらも、喧騒を忘れさせる静寂と和の美を感じられる空間が広がります。館内には、京都の食文化を体験できる飲食店やクリニックも併設されており、滞在そのものが特別な体験となる施設です。

Tea Lounge ISOLAについて

「Tea Lounge ISOLA」は、MOKU KYOTOの2階に位置しています。テラス席からは、開放感あふれる眺望とともに、祇園祭の賑わいを間近に感じられる絶好のロケーションとなっており、季節の風情を存分にお楽しみいただけます。

店内は、和の趣を感じさせながらもモダンで洗練されたデザインが施されており、ゆったりとしたソファ席やテーブル席が配置されています。落ち着いた色調と自然素材を活かしたインテリアが、心安らぐひとときを演出し、訪れる方々に穏やかな時間を提供いたします。

開催概要

ご参加について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4442/table/400_1_76d009b3b19e957d01d12d778c66225a.jpg?v=202606020151 ]

本イベントは、以下のカードをお持ちの会員様が対象です。

ご参加には事前のお申し込みが必要です。当日の現地参加はできませんのであらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。

対象カードをお持ちの会員様

以下のカードをお持ちの会員様は、各カード専用アプリ内の「SPECIAL OFFER」よりお申し込みいただけます。

- セゾンダイヤモンド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード- セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード- セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード対象カードのお申し込み

以下のカードは、各カードのお申し込みページよりお申し込みいただけます。

カード発行後、各カード専用アプリ内の「SPECIAL OFFER」より本イベントにお申し込みいただけます。

- セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード(https://www.saisoncard.co.jp/amextop/platinum-pro/?P5=0G2&utm_source=prtimes&utm_medium=paid&utm_campaign=other)- セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード(https://www.saisoncard.co.jp/amextop/sbs-pro/?P5=0G2&utm_source=prtimes&utm_medium=paid&utm_campaign=other)

※カードの発行には所定の審査がございます。審査によりご希望の意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※本イベントのお申し込みは先着順となります。カード発行時期によっては、すでに受付を終了している場合がございますので、あらかじめご了承ください。

共催企業

株式会社クレディセゾン

クレディセゾンは、「サービス先端企業」を経営理念に掲げ40年以上にわたりペイメント事業を展開し、業界の常識を覆すサービスによってお客様の選択の自由を広げてきました。現在は、ファイナンス事業やグローバル事業へと領域を拡張しています。国内外で金融アクセスに課題を抱える人々や企業の挑戦に寄り添い、常識にとらわれない発想でファイナンスを進化させることで、誰もが自由に自らの可能性を広げられる社会の実現を目指します。

代表者：代表取締役（兼）社長執行役員COO 水野 克己

本社所在地: 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F

URL: https://corporate.saisoncard.co.jp/(https://corporate.saisoncard.co.jp/)

MS-NEXT株式会社

「もっと楽しい、京都の価値を」を理念に掲げ、宿泊・飲食・観光・空の移動など多岐にわたる事業を展開しています。京都という歴史と文化が息づく街において、伝統を受け継ぎながらも、今この時代にしかできない新しい価値を創造し、訪れる人々に“非日常の体験”を提供することを使命としています。

代表取締役：上嶋 史朗

所在地：京都府京都市下京区函谷鉾町77 MOKU KYOTO BLD 6F

URL：https://msnext.jp/