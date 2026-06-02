【「記者への手紙」から「社会との対話の起点」へ】IDEATECH、パーフェクトガイド「PR TIMESはPRの何を変えたのか【2026年版】」を無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「PR TIMESはPRの何を変えたのか【2026年版】」を無料公開しました。

▼「PR TIMESはPRの何を変えたのか【2026年版】」をダウンロードする

URL：https://ideatech.jp/download/355/?utm_source=pr_260602

【このガイドの3つのポイント】

■「PR TIMESはPRの何を変えたのか【2026年版】」：要約

- PR TIMESの歴史と変遷- 米国のニュースワイヤーとPR TIMESの役割の重心の違いについて- プレスリリースが公開・蓄積される時代において、なぜいま「戦略PR」という補助線が必要なのか

PR（パブリックリレーションズ）とは、組織と社会の間に良好な関係を築くための戦略的なプロセスです。日本において、その実務の中心にあった「プレスリリース」のあり方を大きく塗り替えたのが、2007年に登場したPR TIMESでした。本ガイドでは、PR TIMES登場前夜から現在に至るまで、企業の情報発信がどのように変遷してきたかを5つの章に分けて整理します。バラバラだった発表業務をどう統合したのか、プレスリリースの「読み手」や「意味」をどう変えたのか、米国の同種サービスと比べたとき何が違うのか――。そして最後に、なぜ今あらためて「戦略PR」という補助線が必要とされているのかを論じます。

■「PR TIMESはPRの何を変えたのか【2026年版】」：本書の主要論点

PR TIMESは利用企業数10万社超（2024年7月時点）、累計リリース数200万件超（2024年6月時点）に達し、日本のプレスリリースのあり方を大きく変えてきました。

本ガイドでは、（1）「記者への一方通行」から「生活者を含む多角的な発信」への転換、（2）米国ニュースワイヤー（PR Newswire／1954年創業 等）との「役割の重心」の違い、（3）「発表＝PR」から「関係設計としてのPR」への進化--という3つの観点から、PR TIMESがもたらした構造変化を体系的に整理。リリースを「公開され、蓄積される公式情報」へと変えたことで、設計・公開・蓄積を統合する「戦略PR」の視座が不可欠になった背景を論じます。

＜この資料でわかること＞

- PR TIMES登場前後で、企業の情報発信ルートと「発表の型」がどう変化したのか- 米国の「ニュースワイヤー」と日本のPR TIMESの「役割の重心」の違い- プレスリリースが「記者への手紙」から「社会との対話の起点」へ進化した背景と、いま「戦略PR」が必要とされる理由

＜こんな方におすすめ＞

■ガイド目次

- 自社のプレスリリースを単発の告知から積み上がる「資産」へ位置づけ直したい広報・PR担当者様- PRの本質と歴史的経緯を整理し、社内で戦略PRの必要性を共有したい広報責任者様- 生成AI時代を見据え、情報発信の全体設計（関係設計）を見直したいマーケティング担当者様

Chapter-1 PR TIMES前夜 ── 企業はどう情報を届けていたのか

Chapter-2 PR TIMESは、バラバラだった発信をどう統合したのか

Chapter-3 PR TIMESは、プレスリリースの意味をどう変えたのか

Chapter-4 米国にも似た仕組みはある ── ただし「役割の重心」が違う

Chapter-5 発表の「先」にある仕事を、なぜいま「戦略PR」と呼ぶのか

▼「PR TIMESはPRの何を変えたのか【2026年版】」をダウンロードする

URL：https://ideatech.jp/download/355/?utm_source=pr_260602

■ガイドFAQ

Q1. PR TIMESはいつ・どのような目的で登場したのですか?

PR TIMESは2007年4月10日にサービスを開始しました。インターネット普及により発信ルートが「二極化」し、リリース配信（メール・FAX）、記者発表会の管理、クリッピング、分析といった広報業務が断片化していた状況に対して、「メディアのためのリリースポータル」として情報を“まとめる・送る・管理する”流れを一つのポータルで完結させた点が出発点でした。

Q2.米国の「ニュースワイヤー」とPR TIMESは何が違うのですか?

配信プラットフォームという仕組み自体は日本独自の発明ではなく、米国にはPR Newswire（1954年創業）、Business Wire／GlobeNewswire等が存在します。違いはその「目的」にあり、米国は決算発表・配当・財務情報といった「投資家への重要情報開示」を中心とする「公的な開示ツール」の色彩が強い一方、PR TIMESは「企業・メディア・生活者」の三者を意識し、社会との関係づくり・対話やファンづくりのプラットフォームとしての性格が強いのが特徴です。

Q3. PR TIMESの普及により、プレスリリースの「形」自体はどう変わりましたか?

リリースは単なるテキストから、高解像度の画像・動画・関連資料の埋め込み・記者向け限定情報の提供などを含む「デジタル上の発表パッケージ」へ進化しました。また、PR TIMESの管理画面ではPV数・訪問者数・転載数・デバイス比率などが可視化され、発表は「送っておしまい」の作業から、データを分析し次の戦略に活かす「運用」の対象へと変わりました。

Q4. なぜ今あらためて「戦略PR」という言葉が必要なのですか?

PR自体は本来、「組織と社会の間に望ましい関係を築くための戦略的なプロセス」と定義されており、後から「戦略」が付け足されたわけではありません。しかし日本では長らくパブリシティ重視の「PR＝記事にしてもらう技術」というイメージが定着していました。PR TIMESによりリリースが「公開され、蓄積される公式情報」へと変化したことで、誰に向けて・どの順番で・どの程度の情報を出すかという「コミュニケーションの全体設計」が求められ、戦略PRという補助線が必要になったのです。

Q5. 「戦略PR」と従来のパブリシティ活動とは具体的に何が違うのですか?

「戦略PR」は単に記事を増やすテクニックではなく、設計（社会との関係をどう描くか）、公開（どの情報を・どうオープンにするか）、蓄積（それが社会にどう残り、信頼に繋がるか）の3要素を統合して考える仕事です。日本でこの言葉が定着した背景には、本田哲也氏が提唱した「空気をつくり、世論で売る」という売上のための設計手法の流れもあり、「関係構築」と「売上創出」の両側面を併せ持つ二重構造のなかで広まっていきました。

■売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー(R)️」

「レポピー(R)️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。

10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。

詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ：https://ideatech.jp