「アーモンドチョコ沖縄塩＆ミルク」 「マカダミアチョコ沖縄塩＆バニラ」 6月9日　期間限定発売／全国

夏だけの特別な味わい！甘じょっぱさがクセになる

沖縄県産シーソルト使用のナッツチョコ 「アーモンドチョコレート沖縄塩＆ミルク」 「マカダミアチョコレート沖縄塩＆バニラ」 6月9日 期間限定発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、沖縄県産シーソルトを使用した「アーモンドチョコレート沖縄塩＆ミルク」と「マカダミアチョコレート沖縄塩＆バニラ」を、6月9日から全国にて期間限定で発売します 。

商品特長

・沖縄県産シーソルトを使用した夏期限定の甘じょっぱい味わい

・海をイメージした青色と琉球びんがたのイラストで沖縄らしさを表現

左より「アーモンドチョコレート沖縄塩＆ミルク」（58g）、「マカダミアチョコレート沖縄塩＆バニラ」（9粒） 価格：オープンプライス

「アーモンドチョコレート沖縄塩＆ミルク」は、カリッと香ばしいアーモンドを、沖縄県産シーソルトを練りこんだミルクチョコレートで包みました。塩が引き立つミルクチョコレートと香ばしいアーモンドの組み合わせで、夏場でも食べやすい クセになる味わいです。

「マカダミアチョコレート沖縄塩＆バニラ」は、やわらかなマカダミアナッツを、沖縄県産シーソルトを練りこんだホワイトチョコレートで包みました。上質なバニラの香る甘じょっぱいホワイトチョコレートとまろやかなマカダミアの組み合わせで、バニラアイスのような風味を楽しめます。

パッケージは、爽やかな海をイメージした青色に、沖縄の伝統的な染物である琉球びんがたのハイビスカスとシーサーをあしらうことで、沖縄らしさを表現しました。マカダミアチョコレートは発売50周年の記念マーク入りです。

沖縄県産シーソルトを使用したナッツチョコは、夏期限定の特別な味わいとして2023年から発売 しており、毎年ご好評をいただいております。 暑い夏のほっとひと息つきたいときに、 おやつやおつまみとしてお楽しみください。

本商品の発売を通じ、チョコレートのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。