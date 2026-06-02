ブラウザ拡張機能で動画ダウンロードの新時代へ！「StreamFab for Browser」がソフト不要、Chrome/Edge対応でNetflixやDisney+など主要7製品を展開～
画質は最大8Kまで対応、一括保存や広告削除など、デスクトップアプリ版と同等の強力な機能をブラウザ上で実現。
動画ダウンロードソフトのリーディングカンパニーであるStreamFab（運営：DVDFab）は、本日2026年6月2日時点で、PCへのソフトウェアインストールを一切必要とせず、Google ChromeおよびMicrosoft Edgeのブラウザ拡張機能（プラグイン）として動作する新世代の動画保存ソリューション「StreamFab for Browser」シリーズにおいて、計7つの特化型製品を正式に展開いたしました。
現在、VOD（ビデオ・オン・デマンド）サービスの普及により、オフラインで動画を楽しみたいというニーズは日々高まっています。しかし、「社用PCやストレージ容量の少ない軽量ノートPCに重いソフトウェアをインストールしたくない」「もっと手軽に、ブラウザを開いたまま動画を保存したい」というユーザーの声も多く聞かれました。
こうした市場の要望に応えるため、StreamFabは長年培ってきた動画解析・ダウンロード技術をブラウザ拡張機能へと移植。本日までに、以下の特化型7製品を同時展開し、ユーザーの多様な視聴スタイルをサポートいたします。
■ 「StreamFab for Browser」製品ラインナップ（全7製品）
Video Downloader for Browser（YouTubeなどの汎用動画サイトに対応）：https://streamfab.dvdfab.org/video-downloader-for-browser.htm
Netflix Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/netflix-downloader-for-browser.htm
Disney Plus Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/disney-plus-downloader-for-browser.htm
Amazon Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/amazon-downloader-for-browser.htm
M3U8 Downloader for Browser（ストリーミング配信サイトに対応）：https://streamfab.dvdfab.org/m3u8-downloader-for-browser.htm
OnlyFans Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/onlyfans-downloader-for-browser.htm
U-NEXT Downloader for Browser（日本国内の大手VODにも完全対応）：https://streamfab.dvdfab.org/unext-downloader-for-browser.htm
■ 主要機能と特徴
「StreamFab for Browser」は、プラグインという手軽な形態でありながら、従来のデスクトップアプリ版とほぼ同等の圧倒的な機能性を誇ります。
ソフトウェア不要の即時性: ブラウザに拡張機能を追加するだけで、いつでもお気に入りの動画を保存可能。PCのストレージを圧迫しません。
圧倒的な高画質対応: フルHD（1080p）はもちろん、4K、さらには次世代の超高解像度である8Kダウンロードまでをサポート。大画面でも美しい映像を楽しめます。（ツールによってサポートしている画質も違います）
一括保存（バッチダウンロード）機能: ドラマやアニメの全エピソードをワンクリックでまとめて保存。時間の節約に貢献します。
マルチ言語・字幕・音声選択: 多言語対応の作品において、好みの音声トラックや字幕を選択して保存可能。海外ドラマでの語学学習にも最適です。
広告の自動削除: 視聴時のストレスとなる動画内広告を自動的にカット。オフライン再生時はスムーズで快適な視聴体験を提供します。
メタデータの自動保存: タイトル、出演者、シーズン番号などのメタ情報を動画ファイルに自動付与。保存後のファイル管理やメディアサーバーへの登録が容易になります。
■ 仕様および利用環境
対応OS: Windowsシステム
対応ブラウザ: Google Chrome / Microsoft Edge
※YouTubeの保存機能（Video Downloader）をはじめとする一部機能は、Microsoft Edgeブラウザでのみご利用いただけます。YouTube以外のウェブサイトから動画を保存するならChromeでも可能です。
※現時点において、プラグイン版はデスクトップ版で提供されている「予約自動保存機能」には対応しておりません。今後のアップデートにて順次対応を検討してまいります。
■ 今後の展望
StreamFabは、今後も対応するブラウザ環境の拡大（macOSへの対応やFirefox等への展開）や、対応VODサービスの追加を積極的に進めてまいります。場所やデバイスを選ばない自由な視聴環境の提供を目指し、技術革新を続けてまいります。
【詳細情報・ダウンロードは公式サイトへ】
URL: https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
動画ダウンロードソフトのリーディングカンパニーであるStreamFab（運営：DVDFab）は、本日2026年6月2日時点で、PCへのソフトウェアインストールを一切必要とせず、Google ChromeおよびMicrosoft Edgeのブラウザ拡張機能（プラグイン）として動作する新世代の動画保存ソリューション「StreamFab for Browser」シリーズにおいて、計7つの特化型製品を正式に展開いたしました。
現在、VOD（ビデオ・オン・デマンド）サービスの普及により、オフラインで動画を楽しみたいというニーズは日々高まっています。しかし、「社用PCやストレージ容量の少ない軽量ノートPCに重いソフトウェアをインストールしたくない」「もっと手軽に、ブラウザを開いたまま動画を保存したい」というユーザーの声も多く聞かれました。
こうした市場の要望に応えるため、StreamFabは長年培ってきた動画解析・ダウンロード技術をブラウザ拡張機能へと移植。本日までに、以下の特化型7製品を同時展開し、ユーザーの多様な視聴スタイルをサポートいたします。
■ 「StreamFab for Browser」製品ラインナップ（全7製品）
Video Downloader for Browser（YouTubeなどの汎用動画サイトに対応）：https://streamfab.dvdfab.org/video-downloader-for-browser.htm
Netflix Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/netflix-downloader-for-browser.htm
Disney Plus Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/disney-plus-downloader-for-browser.htm
Amazon Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/amazon-downloader-for-browser.htm
M3U8 Downloader for Browser（ストリーミング配信サイトに対応）：https://streamfab.dvdfab.org/m3u8-downloader-for-browser.htm
OnlyFans Downloader for Browser：https://streamfab.dvdfab.org/onlyfans-downloader-for-browser.htm
U-NEXT Downloader for Browser（日本国内の大手VODにも完全対応）：https://streamfab.dvdfab.org/unext-downloader-for-browser.htm
■ 主要機能と特徴
「StreamFab for Browser」は、プラグインという手軽な形態でありながら、従来のデスクトップアプリ版とほぼ同等の圧倒的な機能性を誇ります。
ソフトウェア不要の即時性: ブラウザに拡張機能を追加するだけで、いつでもお気に入りの動画を保存可能。PCのストレージを圧迫しません。
圧倒的な高画質対応: フルHD（1080p）はもちろん、4K、さらには次世代の超高解像度である8Kダウンロードまでをサポート。大画面でも美しい映像を楽しめます。（ツールによってサポートしている画質も違います）
一括保存（バッチダウンロード）機能: ドラマやアニメの全エピソードをワンクリックでまとめて保存。時間の節約に貢献します。
マルチ言語・字幕・音声選択: 多言語対応の作品において、好みの音声トラックや字幕を選択して保存可能。海外ドラマでの語学学習にも最適です。
広告の自動削除: 視聴時のストレスとなる動画内広告を自動的にカット。オフライン再生時はスムーズで快適な視聴体験を提供します。
メタデータの自動保存: タイトル、出演者、シーズン番号などのメタ情報を動画ファイルに自動付与。保存後のファイル管理やメディアサーバーへの登録が容易になります。
■ 仕様および利用環境
対応OS: Windowsシステム
対応ブラウザ: Google Chrome / Microsoft Edge
※YouTubeの保存機能（Video Downloader）をはじめとする一部機能は、Microsoft Edgeブラウザでのみご利用いただけます。YouTube以外のウェブサイトから動画を保存するならChromeでも可能です。
※現時点において、プラグイン版はデスクトップ版で提供されている「予約自動保存機能」には対応しておりません。今後のアップデートにて順次対応を検討してまいります。
■ 今後の展望
StreamFabは、今後も対応するブラウザ環境の拡大（macOSへの対応やFirefox等への展開）や、対応VODサービスの追加を積極的に進めてまいります。場所やデバイスを選ばない自由な視聴環境の提供を目指し、技術革新を続けてまいります。
【詳細情報・ダウンロードは公式サイトへ】
URL: https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
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