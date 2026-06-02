グレー水素市場、変革的な成長へ――産業用水素需要の拡大を背景に、2050年までに1兆2200億米ドルを突破する見通し
産業用水素需要の高まりが、グレー水素市場の見通しをさらに強化
世界のグレー水素市場は、今後数十年にわたり大幅な拡大が見込まれています。これは、産業需要の増加、精製・化学製造における水素消費量の増加、そしてコスト効率の高い水素製造技術への継続的な依存が要因となっています。最新の市場分析によると、グレー水素市場は2024年の1,887億2,000万米ドルから2050年には約1兆2,226億9,000万米ドルに拡大し、2025年から2050年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.45%になると予測されています。
グレー水素は、主に天然ガスの水蒸気メタン改質（SMR）プロセスと石炭ガス化プロセス（炭素回収なし）によって製造され、依然として世界で最も広く利用されている水素形態です。グリーン水素やブルー水素といった低炭素代替水素への関心が高まっているにもかかわらず、グレー水素は確立されたインフラ、低い製造コスト、そして幅広い産業統合により、世界の水素生産において依然として圧倒的なシェアを誇っています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/grey-hydrogen-market
石油精製とアンモニア生産が引き続き主要な需要分野
石油精製は、世界最大のグレー水素消費分野の一つであり続けています。製油所は、ますます厳格化する燃料品質基準への対応を可能にする水素化分解および脱硫プロセスにおいて、水素に大きく依存しています。新興国が輸送燃料需要の増加に対応するため精製能力を拡大するにつれ、グレー水素の消費量は予測期間を通じて堅調に推移すると予想されます。
さらに、アンモニア生産も重要な用途分野です。水素はアンモニア合成の基本的な原料であり、アンモニアはその後、肥料製造に利用されます。人口増加に伴う世界的な食料需要の増加が予測される中、肥料生産の需要は農業経済圏におけるグレー水素の長期的な需要を支えると考えられます。
メタノール製造、化学プロセス、鉄鋼生産も、各産業が操業効率と生産性を維持するために安定した水素供給を求めていることから、市場拡大に大きく貢献しています。
コスト競争力がグレー水素の導入を後押し
グレー水素市場の成長を支える最も重要な要因の一つは、代替水素製造方法と比較した経済的な優位性です。既存の製造設備、成熟した技術、そして豊富な天然ガスインフラにより、グレー水素は多くの再生可能エネルギー由来の水素製造方法よりも低コストで生産できます。
世界各国の政府が水素移行イニシアチブに多額の投資を続けている一方で、多くの産業ユーザーはコスト最適化と運用信頼性を優先しています。そのため、グレー水素は、即時の脱炭素化代替手段がまだ商業的に実現可能ではない大規模産業用途において、依然として実用的なソリューションとなっています。
確立された輸送、貯蔵、流通ネットワークの存在は、特に天然ガス資源が豊富で産業活動が活発な地域において、グレー水素の市場における地位をさらに強化しています。
アジア太平洋地域が世界市場の成長エンジンとして台頭
アジア太平洋地域は、予測期間を通じて引き続き主要な地域市場であり続けると予想されます。中国、インド、日本、韓国といった国々における急速な工業化、化学製造活動の拡大、肥料生産の増加、そしてエネルギー需要の増大は、水素に対する強い需要を生み出し続けています。
世界のグレー水素市場は、今後数十年にわたり大幅な拡大が見込まれています。これは、産業需要の増加、精製・化学製造における水素消費量の増加、そしてコスト効率の高い水素製造技術への継続的な依存が要因となっています。最新の市場分析によると、グレー水素市場は2024年の1,887億2,000万米ドルから2050年には約1兆2,226億9,000万米ドルに拡大し、2025年から2050年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.45%になると予測されています。
グレー水素は、主に天然ガスの水蒸気メタン改質（SMR）プロセスと石炭ガス化プロセス（炭素回収なし）によって製造され、依然として世界で最も広く利用されている水素形態です。グリーン水素やブルー水素といった低炭素代替水素への関心が高まっているにもかかわらず、グレー水素は確立されたインフラ、低い製造コスト、そして幅広い産業統合により、世界の水素生産において依然として圧倒的なシェアを誇っています。
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石油精製とアンモニア生産が引き続き主要な需要分野
石油精製は、世界最大のグレー水素消費分野の一つであり続けています。製油所は、ますます厳格化する燃料品質基準への対応を可能にする水素化分解および脱硫プロセスにおいて、水素に大きく依存しています。新興国が輸送燃料需要の増加に対応するため精製能力を拡大するにつれ、グレー水素の消費量は予測期間を通じて堅調に推移すると予想されます。
さらに、アンモニア生産も重要な用途分野です。水素はアンモニア合成の基本的な原料であり、アンモニアはその後、肥料製造に利用されます。人口増加に伴う世界的な食料需要の増加が予測される中、肥料生産の需要は農業経済圏におけるグレー水素の長期的な需要を支えると考えられます。
メタノール製造、化学プロセス、鉄鋼生産も、各産業が操業効率と生産性を維持するために安定した水素供給を求めていることから、市場拡大に大きく貢献しています。
コスト競争力がグレー水素の導入を後押し
グレー水素市場の成長を支える最も重要な要因の一つは、代替水素製造方法と比較した経済的な優位性です。既存の製造設備、成熟した技術、そして豊富な天然ガスインフラにより、グレー水素は多くの再生可能エネルギー由来の水素製造方法よりも低コストで生産できます。
世界各国の政府が水素移行イニシアチブに多額の投資を続けている一方で、多くの産業ユーザーはコスト最適化と運用信頼性を優先しています。そのため、グレー水素は、即時の脱炭素化代替手段がまだ商業的に実現可能ではない大規模産業用途において、依然として実用的なソリューションとなっています。
確立された輸送、貯蔵、流通ネットワークの存在は、特に天然ガス資源が豊富で産業活動が活発な地域において、グレー水素の市場における地位をさらに強化しています。
アジア太平洋地域が世界市場の成長エンジンとして台頭
アジア太平洋地域は、予測期間を通じて引き続き主要な地域市場であり続けると予想されます。中国、インド、日本、韓国といった国々における急速な工業化、化学製造活動の拡大、肥料生産の増加、そしてエネルギー需要の増大は、水素に対する強い需要を生み出し続けています。