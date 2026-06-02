グレー水素市場、変革的な成長へ――産業用水素需要の拡大を背景に、2050年までに1兆2200億米ドルを突破する見通し

グレー水素市場、変革的な成長へ――産業用水素需要の拡大を背景に、2050年までに1兆2200億米ドルを突破する見通し