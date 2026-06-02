コマニーが「Factory Pride Award」にて第一回グランプリと観客賞をダブル受賞。工場現場に“間づくり”による新たな工場価値を創出したことが評価
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351043/images/bodyimage1】
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、一般社団法人Factory Pride Associationが主催する「Factory Pride Award」第一回（5月29日開催）において、 「自慢したくなる工場プロジェクト 」をテーマに発表し、グランプリと観客賞のダブル受賞を果たしました。
■受賞となった当社の取り組み内容とその評価
「Factory Pride Award」は、製造現場の創意工夫や文化を「誇り（Pride）」として可視化し、「技の進化」「場の開放」「人の輝き」の観点から優れた取り組みを評価するものです。
当社の取り組みは、部門間の対話や価値共有の不足という課題に対し、その象徴として工場内に交流空間「COMA cafe（コマカフェ）」を設置したものです。コマカフェは、単なる休憩所ではなく、部門や職種を越えたコミュニケーションを促進し、人と人が自然に交わる“間”を創出する場として機能しています。さらに、ブース内では製品の納入先での活用事例や顧客の声を共有することで、製造現場の社員が自らの仕事の価値を実感し、誇りを持って働く風土づくりにつながっており、地域イベントである「GEMBAモノヅクリエキスポ」への参加を通じて工場を社会に開き、技術や技能の発信にも取り組んでいます。
審査員からは、「休憩所という見過ごされがちな場所に新たな価値を見出し、『間づくり』を通じて部門や人のつながりを生み出そうとしている点が評価できる。製造現場における対話や共創を促す空間づくりとして可能性を感じる」との評価をいただき、グランプリを受賞。また発表会場の観客の投票で決まる「観客賞」も受賞し、ダブル受賞という快挙を遂げました。
コマニーは今後も、“間づくり”を通じて人と空間、社会の関係性をデザインし、働く人のウェルビーイング向上と製造業の新たな価値創出に貢献してまいります。
■Factory Pride Awardについて
公式プレスリリース ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000163756.html
公式情報（随時更新）：https://www.facebook.com/events/2348354892331888/
事務局公式サイト（一般社団法人 Factory Pride Association）： https://factory-pride.jp/
配信元企業：コマニー株式会社
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、一般社団法人Factory Pride Associationが主催する「Factory Pride Award」第一回（5月29日開催）において、 「自慢したくなる工場プロジェクト 」をテーマに発表し、グランプリと観客賞のダブル受賞を果たしました。
■受賞となった当社の取り組み内容とその評価
「Factory Pride Award」は、製造現場の創意工夫や文化を「誇り（Pride）」として可視化し、「技の進化」「場の開放」「人の輝き」の観点から優れた取り組みを評価するものです。
当社の取り組みは、部門間の対話や価値共有の不足という課題に対し、その象徴として工場内に交流空間「COMA cafe（コマカフェ）」を設置したものです。コマカフェは、単なる休憩所ではなく、部門や職種を越えたコミュニケーションを促進し、人と人が自然に交わる“間”を創出する場として機能しています。さらに、ブース内では製品の納入先での活用事例や顧客の声を共有することで、製造現場の社員が自らの仕事の価値を実感し、誇りを持って働く風土づくりにつながっており、地域イベントである「GEMBAモノヅクリエキスポ」への参加を通じて工場を社会に開き、技術や技能の発信にも取り組んでいます。
審査員からは、「休憩所という見過ごされがちな場所に新たな価値を見出し、『間づくり』を通じて部門や人のつながりを生み出そうとしている点が評価できる。製造現場における対話や共創を促す空間づくりとして可能性を感じる」との評価をいただき、グランプリを受賞。また発表会場の観客の投票で決まる「観客賞」も受賞し、ダブル受賞という快挙を遂げました。
コマニーは今後も、“間づくり”を通じて人と空間、社会の関係性をデザインし、働く人のウェルビーイング向上と製造業の新たな価値創出に貢献してまいります。
■Factory Pride Awardについて
公式プレスリリース ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000163756.html
公式情報（随時更新）：https://www.facebook.com/events/2348354892331888/
事務局公式サイト（一般社団法人 Factory Pride Association）： https://factory-pride.jp/
配信元企業：コマニー株式会社
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