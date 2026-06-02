コマニーが「Factory Pride Award」にて第一回グランプリと観客賞をダブル受賞。工場現場に“間づくり”による新たな工場価値を創出したことが評価

コマニーが「Factory Pride Award」にて第一回グランプリと観客賞をダブル受賞。工場現場に“間づくり”による新たな工場価値を創出したことが評価