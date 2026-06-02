（社）日本健康生活推進協会主催 ヘルスケア実用集中講座VOL.４ ビジネス視点で予防・健康づくりの実用化を目指す！ ヘルスケアビジネスパーソン養成講座【西根ゼミ】（基礎編） ７－９月開催
予防･健康づくりに役立つ商品やサービスさえ開発できれば、ヘルスケアビジネスを始められる!と勘違いしている方がたくさんいらっしゃいますが、健康行動と消費行動を獲得できない限り、どんな優れた商品もサービスも実用化に至らず、埋没してしまいます。必要なのは、プロダクトではなくプロジェクトの視点です。
そこで、ヘルスケアプロジェクトをデザインするための講座を開講します。「西根塾」は神奈川県未病産業研究会、大阪産業局はじめ、各地で好評を博し、多くのビジネスパーソンを輩出してきました。
そして今回、『西根ゼミ』として内容も新たに当協会で復活します。ヘルスケアサービスやビジネスを始める方、既に始めている方に受講していただき、ヘルスケア人材として大いに成長していただくことを期待しております。
＜講座名称＞
ヘルスケアビジネスパーソン養成講座【西根ゼミ】（基礎編）
＜趣旨・目的＞
予防?健康づくりに係るヘルスケアビジネスの基礎から実践スキルを学び、ヘルスケア?サービスやビジネスの
レベルアップにつなげられるヘルスケア人材としての成長を実現する。（ヘルスケアサービスやビジネスを
始める人、既に始めている人向け）
＜講師＞
西根 英一氏
（株式会社ヘルスケア･ビジネスナレッジ 代表取締役社長、事業構想大学院大学 特任教授、当協会理事、日本マー
ケティング学会 理事、 ほか）
＜講座日程＞
第1回/7月25日（土） 第2回/８月８日（土） 第3回/8月22日（土） 第4回/9月12日（土） 第5回/9月26日（土）
＜講座開催形式＞
zoomによるオンライン授業
＜その他＞
参加特典多数、詳細は以下の資料を参照ください。
＜受講料（税込）＞
一般/55,000円 健康マスター有資格者/44,000/円
グループ割引―３名以上のグループで受講申込する場合は20％割引（一般44,000円/名、健康マスター35,200円/名）
＜詳細、お申込み＞
https://kenken.or.jp/student-practice-course
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351051/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351051/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
そこで、ヘルスケアプロジェクトをデザインするための講座を開講します。「西根塾」は神奈川県未病産業研究会、大阪産業局はじめ、各地で好評を博し、多くのビジネスパーソンを輩出してきました。
そして今回、『西根ゼミ』として内容も新たに当協会で復活します。ヘルスケアサービスやビジネスを始める方、既に始めている方に受講していただき、ヘルスケア人材として大いに成長していただくことを期待しております。
＜講座名称＞
ヘルスケアビジネスパーソン養成講座【西根ゼミ】（基礎編）
＜趣旨・目的＞
予防?健康づくりに係るヘルスケアビジネスの基礎から実践スキルを学び、ヘルスケア?サービスやビジネスの
レベルアップにつなげられるヘルスケア人材としての成長を実現する。（ヘルスケアサービスやビジネスを
始める人、既に始めている人向け）
＜講師＞
西根 英一氏
（株式会社ヘルスケア･ビジネスナレッジ 代表取締役社長、事業構想大学院大学 特任教授、当協会理事、日本マー
ケティング学会 理事、 ほか）
＜講座日程＞
第1回/7月25日（土） 第2回/８月８日（土） 第3回/8月22日（土） 第4回/9月12日（土） 第5回/9月26日（土）
＜講座開催形式＞
zoomによるオンライン授業
＜その他＞
参加特典多数、詳細は以下の資料を参照ください。
＜受講料（税込）＞
一般/55,000円 健康マスター有資格者/44,000/円
グループ割引―３名以上のグループで受講申込する場合は20％割引（一般44,000円/名、健康マスター35,200円/名）
＜詳細、お申込み＞
https://kenken.or.jp/student-practice-course
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351051/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351051/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
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