［イベント］現役パパ産婦人科医と学ぶ「赤ちゃんを迎えるパパの役割」｜富山市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年6月21日（日）、トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福にて「企業主導型両親学級」を開催いたします。テーマは「赤ちゃんを迎えるパパの役割」。二児の父でもある産婦人科医・津田竜広先生を迎え、産前産後の実技ワークと専門医講義の2部構成で実施します。参加費は無料、居住地を問わずご参加いただけます。
男性の育休取得率が向上する一方、育児と仕事の両立に悩む「とるだけ育休」が課題となっています。本プロジェクトは2022年のコロナ禍を機に富山県でスタートし、現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上を展開。企業・専門家・地域が共創し、産後うつや孤立育児を防ぐ新しい子育て支援モデルとして成長しています。
開催概要
企業主導型両親学級「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
日時：2026年6月21日（日）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福（富山県富山市五福末広町1238）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さまとご家族、または生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料（企業・専門家の協力による非営利運営）
前半：妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び｜講師：曳田彩加
後半：赤ちゃんを迎えるパパの役割｜講師：産婦人科医 津田竜広
申込方法：https://bodysence.jp/hokuriku-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351100/images/bodyimage1】
プロジェクトの趣旨
新しい命を迎える喜びの反面、現代の育児は「孤立」との戦いでもあります。男性の育休取得は進んでいるものの、育て方が分からない・相談できる場がないといった不安を抱えるパパも少なくありません。パパが「一緒に育てる」という姿勢を持つだけで、家族の空気はがらりと変わります。
本プロジェクトは、知識の伝達にとどまらず、パパとママが心身を整える術を学び、同じ悩みを持つ仲間や専門家とつながる場を提供します。育児を「義務」ではなく「人生の豊かな時間」へと変えていくこと--次世代を担う子どもたちとその家族に寄り添う、温かなプラットフォームを目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351100/images/bodyimage2】
本イベントの3つの見どころ
赤ちゃんの抱き方や日々のお世話を、実践形式で体感できます
頭での理解だけでなく、実際の赤ちゃん（または人形）を使いながら、パパもママも安心できる正しい抱っこやお世話の方法を体験しながら習得できます。
産前産後に起こる心身の変化を知り、具体的なケア方法を学べます
妊娠中から産後にかけて女性の身体や心にどのような変化が起こるのかを学び、夫婦で健やかなお産と産後を迎えるための骨盤調整やボディワークなどのセルフケア法をレクチャーします。
現役パパの産婦人科医から、リアルなパパ目線の育児を学べます
富山市民病院の産婦人科医であり、自身も2児の父親である津田先生が登壇。医療従事者としての専門知識に加え、父親としての実体験に基づいた、今日から実践できるパパの役割について直接話を聞くことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351100/images/bodyimage3】
当日のプログラム
10:30～10:35 ごあいさつ
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
身体の専門家による、親子で笑顔になれるボディワーク・抱っこのコツ
男性の育休取得率が向上する一方、育児と仕事の両立に悩む「とるだけ育休」が課題となっています。本プロジェクトは2022年のコロナ禍を機に富山県でスタートし、現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上を展開。企業・専門家・地域が共創し、産後うつや孤立育児を防ぐ新しい子育て支援モデルとして成長しています。
開催概要
企業主導型両親学級「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
日時：2026年6月21日（日）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福（富山県富山市五福末広町1238）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さまとご家族、または生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料（企業・専門家の協力による非営利運営）
前半：妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び｜講師：曳田彩加
後半：赤ちゃんを迎えるパパの役割｜講師：産婦人科医 津田竜広
申込方法：https://bodysence.jp/hokuriku-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351100/images/bodyimage1】
プロジェクトの趣旨
新しい命を迎える喜びの反面、現代の育児は「孤立」との戦いでもあります。男性の育休取得は進んでいるものの、育て方が分からない・相談できる場がないといった不安を抱えるパパも少なくありません。パパが「一緒に育てる」という姿勢を持つだけで、家族の空気はがらりと変わります。
本プロジェクトは、知識の伝達にとどまらず、パパとママが心身を整える術を学び、同じ悩みを持つ仲間や専門家とつながる場を提供します。育児を「義務」ではなく「人生の豊かな時間」へと変えていくこと--次世代を担う子どもたちとその家族に寄り添う、温かなプラットフォームを目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351100/images/bodyimage2】
本イベントの3つの見どころ
赤ちゃんの抱き方や日々のお世話を、実践形式で体感できます
頭での理解だけでなく、実際の赤ちゃん（または人形）を使いながら、パパもママも安心できる正しい抱っこやお世話の方法を体験しながら習得できます。
産前産後に起こる心身の変化を知り、具体的なケア方法を学べます
妊娠中から産後にかけて女性の身体や心にどのような変化が起こるのかを学び、夫婦で健やかなお産と産後を迎えるための骨盤調整やボディワークなどのセルフケア法をレクチャーします。
現役パパの産婦人科医から、リアルなパパ目線の育児を学べます
富山市民病院の産婦人科医であり、自身も2児の父親である津田先生が登壇。医療従事者としての専門知識に加え、父親としての実体験に基づいた、今日から実践できるパパの役割について直接話を聞くことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351100/images/bodyimage3】
当日のプログラム
10:30～10:35 ごあいさつ
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
身体の専門家による、親子で笑顔になれるボディワーク・抱っこのコツ