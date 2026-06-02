ガラス表面応力計の世界市場2026年、グローバル市場規模（半自動式、全自動式）・分析レポートを発表
2026年6月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガラス表面応力計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ガラス表面応力計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のガラス表面応力計市場について説明しています。2024年の市場規模は1億9900万米ドルと評価されており、2031年には2億9300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.8％とされており、強化ガラスや自動車用ガラス、建築用ガラスの需要拡大が市場成長の背景となっています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響も分析されています。
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製品概要では、ガラス表面応力計の機能と特徴について解説しています。この装置は、化学強化ガラスや物理強化ガラスの表面応力を測定するための精密機器であり、光をガラス表面に通して応力や応力層の深さを測定する光弾性技術を使用しています。
多くの機種ではコンピューターを搭載しており、測定者による誤差を低減するとともに、データ管理を容易にしています。高精度かつ効率的な測定が可能で、製造品質の維持や製品安全性確保に不可欠な機器として位置付けられています。
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市場分析では、定量的・定性的な観点から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別の分析を通じて、需給動向や競争環境、主要因が検討されており、企業戦略や市場参入に有用な情報がまとめられています。市場では、製造業や自動車業界における強化ガラス需要の増加が成長要因であり、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題となっています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、半自動式と全自動式の2種類に分けられています。
用途別では、ガラス製品、車両用ガラス、建築用ガラス、その他に分類されています。半自動式は比較的操作が簡便で小規模生産向けに適しており、全自動式は大量生産や精密測定に対応しています。用途別では、自動車用ガラスや建築用ガラスの需要拡大が市場成長を牽引しています。
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競争環境では、主要企業の事業概要、売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Strainoptics、Orihara Industrial、Luceo、IRIE Corporation、Jeffoptics、Suzhou PTC Optical Instrumentなどが取り上げられています。
これらの企業は製品の高精度化や操作性向上、ソフトウェア統合による効率化を進めており、市場での競争優位性を確保しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が検討されています。北米市場は高精度測定機器需要の高さと産業基盤の充実により安定した成長が見込まれています。
欧州市場は精密ガラス製造業の集積により市場競争が活発です。アジア太平洋地域は中国、日本、韓国を中心に製造業の拡大が進み、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも建築用ガラスや自動車産業の成長に伴い、市場拡大の可能性が示されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガラス表面応力計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ガラス表面応力計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のガラス表面応力計市場について説明しています。2024年の市場規模は1億9900万米ドルと評価されており、2031年には2億9300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.8％とされており、強化ガラスや自動車用ガラス、建築用ガラスの需要拡大が市場成長の背景となっています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響も分析されています。
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製品概要では、ガラス表面応力計の機能と特徴について解説しています。この装置は、化学強化ガラスや物理強化ガラスの表面応力を測定するための精密機器であり、光をガラス表面に通して応力や応力層の深さを測定する光弾性技術を使用しています。
多くの機種ではコンピューターを搭載しており、測定者による誤差を低減するとともに、データ管理を容易にしています。高精度かつ効率的な測定が可能で、製造品質の維持や製品安全性確保に不可欠な機器として位置付けられています。
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市場分析では、定量的・定性的な観点から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別の分析を通じて、需給動向や競争環境、主要因が検討されており、企業戦略や市場参入に有用な情報がまとめられています。市場では、製造業や自動車業界における強化ガラス需要の増加が成長要因であり、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題となっています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、半自動式と全自動式の2種類に分けられています。
用途別では、ガラス製品、車両用ガラス、建築用ガラス、その他に分類されています。半自動式は比較的操作が簡便で小規模生産向けに適しており、全自動式は大量生産や精密測定に対応しています。用途別では、自動車用ガラスや建築用ガラスの需要拡大が市場成長を牽引しています。
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競争環境では、主要企業の事業概要、売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Strainoptics、Orihara Industrial、Luceo、IRIE Corporation、Jeffoptics、Suzhou PTC Optical Instrumentなどが取り上げられています。
これらの企業は製品の高精度化や操作性向上、ソフトウェア統合による効率化を進めており、市場での競争優位性を確保しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が検討されています。北米市場は高精度測定機器需要の高さと産業基盤の充実により安定した成長が見込まれています。
欧州市場は精密ガラス製造業の集積により市場競争が活発です。アジア太平洋地域は中国、日本、韓国を中心に製造業の拡大が進み、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも建築用ガラスや自動車産業の成長に伴い、市場拡大の可能性が示されています。