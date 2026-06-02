元アームレスリング日本王者・アクション俳優 大東賢、世界のアクションスター・倉田保昭主演映画『夢物語』で演技の存在感を発揮
元アームレスリング日本王者・アクション俳優の大東賢が出演した倉田保昭主演映画『夢物語』が話題となっている。
倉田保昭は日本のみならず香港映画界でも長年活躍し、現在も主演を務める世界的アクションスターである。
本作では、倉田保昭とサモ・ハンの再共演も大きな見どころの一つとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351035/images/bodyimage1】
元アームレスリング日本王者であり、アクション俳優として活動する大東賢も本作に出演しており、これまでのパワー系アクションのイメージとは異なる一面を見せている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351035/images/bodyimage2】
アクション俳優・大東賢といえば、元アームレスリング日本王者として培った身体能力と、重量感や迫力を活かした独自の表現で知られているが、『夢物語』ではアクションだけではなく、役柄としての存在感や演技にも注目が集まっている。
映画の中で見せる自然な立ち居振る舞いや表情は、アクション俳優として培ってきた経験を演技へと昇華させたものともいえる。
倉田保昭、サモ・ハンという世界的スターが出演する作品に参加し、その中で確かな存在感を示していることは、元アームレスリング日本王者・アクション俳優 大東賢の新たな魅力を伝える機会となっている。
アクションだけではなく演技でも存在感を発揮する俳優として、今後の活動にも期待が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351035/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
倉田保昭は日本のみならず香港映画界でも長年活躍し、現在も主演を務める世界的アクションスターである。
本作では、倉田保昭とサモ・ハンの再共演も大きな見どころの一つとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351035/images/bodyimage1】
元アームレスリング日本王者であり、アクション俳優として活動する大東賢も本作に出演しており、これまでのパワー系アクションのイメージとは異なる一面を見せている。
アクション俳優・大東賢といえば、元アームレスリング日本王者として培った身体能力と、重量感や迫力を活かした独自の表現で知られているが、『夢物語』ではアクションだけではなく、役柄としての存在感や演技にも注目が集まっている。
映画の中で見せる自然な立ち居振る舞いや表情は、アクション俳優として培ってきた経験を演技へと昇華させたものともいえる。
倉田保昭、サモ・ハンという世界的スターが出演する作品に参加し、その中で確かな存在感を示していることは、元アームレスリング日本王者・アクション俳優 大東賢の新たな魅力を伝える機会となっている。
アクションだけではなく演技でも存在感を発揮する俳優として、今後の活動にも期待が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351035/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ