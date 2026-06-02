【人気急上昇のチャン・ホワセン主演】中国時代劇「夜明けの恋歌～大理寺ロマンス～」が6月2日からBS11+で見放題配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年6月2日（火）より中国時代劇「夜明けの恋歌～大理寺ロマンス～」の見放題配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351039/images/bodyimage1】
(C)Shenzhen Tencent Computer Systems Co., Ltd
中国時代劇「夜明けの恋歌～大理寺ロマンス～」のあらすじ
父の死の真相解明と復讐を胸に、昌京にやって来た大理寺卿の楼明夜（ろうめいや）。だが、父の敵（かたき）であるはずの幼なじみは幼い頃の記憶を失っており、蘭茢（らんてつ）という名で別の人生を生きていた。ある殺人事件をきっかけに行動を共にすることになった２人は、時に衝突しながらも次々と難事件を解決していき、次第に心を通わせていく。やがて、連続する事件が父の死とつながっていることに気づいた楼明夜（ろうめいや）は、巨大な悪に立ち向かっていく。
キャスト
楼明夜（ろうめいや）役 常華森（チャン･ホワセン）「柳舟恋記～皇子とかりそめの花嫁～」、「一念関山-Journey to Love-」
蘭茢（らんてつ）役 趙晴（ジャオ･チン）「墨雨雲間～美しき復讐～」、「五福の娘たち」
李陌（りはく）役 邱虹凱（チウ･ホンカイ）「??喜?你（原題）」
花梨（かり）役 呉明晶（ウー･ミンジン）「請君～遥かなる恋人たち～」
スタッフ
監督：張笑安（ジャン･シアオアン）「マスターオブスキル 全職高手」
脚本：斯文（スー･ウェン）、秦姣娟（チン･ジアオジュエン）、張湍（ジャン･トワン）
【配信開始日】
2026年6月2日（火）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/yoakenorenka?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/yoakenorenka?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「夜明けの恋歌～大理寺ロマンス～」のあらすじ
父の死の真相解明と復讐を胸に、昌京にやって来た大理寺卿の楼明夜（ろうめいや）。だが、父の敵（かたき）であるはずの幼なじみは幼い頃の記憶を失っており、蘭茢（らんてつ）という名で別の人生を生きていた。ある殺人事件をきっかけに行動を共にすることになった２人は、時に衝突しながらも次々と難事件を解決していき、次第に心を通わせていく。やがて、連続する事件が父の死とつながっていることに気づいた楼明夜（ろうめいや）は、巨大な悪に立ち向かっていく。
キャスト
楼明夜（ろうめいや）役 常華森（チャン･ホワセン）「柳舟恋記～皇子とかりそめの花嫁～」、「一念関山-Journey to Love-」
蘭茢（らんてつ）役 趙晴（ジャオ･チン）「墨雨雲間～美しき復讐～」、「五福の娘たち」
李陌（りはく）役 邱虹凱（チウ･ホンカイ）「??喜?你（原題）」
花梨（かり）役 呉明晶（ウー･ミンジン）「請君～遥かなる恋人たち～」
スタッフ
監督：張笑安（ジャン･シアオアン）「マスターオブスキル 全職高手」
脚本：斯文（スー･ウェン）、秦姣娟（チン･ジアオジュエン）、張湍（ジャン･トワン）
【配信開始日】
2026年6月2日（火）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/yoakenorenka?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
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