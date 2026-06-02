株式会社相州村の駅が運営する漁港の駅TOTOCO小田原(所在地：神奈川県小田原市)内の「とと丸食堂」は、このたびグランドメニューをリニューアルいたしました。





今回のリニューアルでは、約3人前の豪快な海鮮桶丼「ととビック!!海の恵み桶丼」や、小田原城をモチーフにしたインパクト抜群の「小田原とと丸城」など、“思わず写真を撮りたくなる”新名物メニューが登場。

また、湘南しらす、地魚、アブラボウズなど、小田原ならではの海の幸をメインに使用し、海鮮丼・定食・麺類まで幅広いジャンルの新メニューをご用意しました。美味しさはもちろん、ご家族・ご友人と一緒に楽しさや驚きも体験いただける“海鮮エンターテインメント”をご提供いたします。

公式サイト： https://www.totoco-odawara.com/





「とと丸食堂」メニュー大幅リニューアル

新メニュー1

新メニュー2





■注目メニュー

・ととビック!!海の恵み桶丼





ととビック!! 海の恵み桶丼





売価 ： 6,380円(税込)

アレルギー： 小麦/いくら/胡麻/大豆

※当店で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。

今回のグランドメニューリニューアルの目玉商品として登場する、海の幸を堪能できる豪快な海鮮桶丼！湘南釜揚げしらす、地魚、アブラボウズなど小田原ならではの海の幸に加え、まぐろ、ネギトロ、いくらを贅沢に盛り込みました。みんなでシェアして楽しめる、約3人前のボリュームで提供。





・小田原とと丸城





小田原とと丸城

小田原の海と食の魅力を一度に味わえる“城型グルメ”





売価 ： 10,780円(税込)

アレルギー： 海老/小麦/卵/乳成分/鶏肉/いくら/大豆

※当店で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。

小田原城をモチーフにした「小田原とと丸城」

一段目には地魚海鮮丼、二段目にはウニ、いくら、トロを盛り込み、さらに湘南しらすカツ、アジフライ、美味鳥の唐揚げなど、小田原の海と食の魅力を一度に味わえる“城型グルメ”に仕上げました。

思わず写真に撮りたくなるような迫力あるビジュアルと、海鮮・揚げ物・ご飯ものを一度に楽しめる満足感で、漁港の駅TOTOCO小田原を代表する新名物として展開いたします。









■小田原の魅力満載の新メニューについて

◇小田原なめろう丼





小田原なめろう丼

卵と絡めて食べる海鮮丼





売価 ： 1,848円(税込)

アレルギー： 卵/小麦/大豆/イカ/胡麻





小田原の地魚や小田原の味噌を使用した、料理長オリジナルレシピのなめろうに、海苔や薬味をプラスしたなめろう丼。まずはそのままで、続いて卵をつけてお召し上がりいただくのも、とと丸流です。





◇アブラボウズ丼





アブラボウズ丼





売価 ： 1,958円(税込)

アレルギー： 小麦/いくら/胡麻/大豆

※当店で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。

“白身のトロ”とも呼ばれるアブラボウズを、刺身と炙りで食べ比べできる贅沢丼。湘南しらすやいくらも盛り込み、海の幸を存分に堪能できます。





◇湘南しらすビックカツ定食





湘南しらすビックカツ定食

湘南しらすビックカツ





売価 ： 2,398円(税込)

アレルギー： 小麦/卵/乳成分/大豆

※当店で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。

湘南しらすをたっぷり使用した特大カツを豪快に楽しめる、食べ応え満点の定食。

サクサク食感としらすの旨みを堪能できるメニューです。





◇日替わり煮魚定食





日替わり煮魚定食





売価 ： 2,398円(税込)

アレルギー： 小麦/乳成分/大豆





その日におすすめの魚を、素材の旨みを活かしてふっくらと煮付けた定食。小田原漁港ならではの旬の魚との出会いを楽しめる一品です。





◇あじたま玉・・・・・・・・・卵うどん





あじたま玉・・・・・・・・・卵うどん





売価 ： 1,296円(税込)

アレルギー： 卵/小麦/乳成分/大豆/サバ





鰺を練り込んだあじボールをなんと10個入れたうどん。

だしの旨み広がるやさしい味わいで、ほっと温まる一杯です。









■「とと丸食堂」の新たなパフォーマンス

「ととビック!!海の恵み桶丼」「小田原とと丸城」は、味だけでなく“楽しさ”も体験できる、とと丸食堂の新たなパフォーマンスメニューです。





ご注文いただいた商品は、スタッフが小田原の祭り文化をイメージした「おいさー」の掛け声とともにお客様の卓へお届け。店内が一体となって盛り上がる、ライブ感あふれる演出をお楽しみいただけます。

「おいさー」は、小田原の神輿文化で使われる威勢の良い掛け声。地域に根付く祭りの活気や熱気を、食を通じて体感いただきたいという想いを込めました。





“見る・撮る・シェアする・食べる”を一度に楽しめる、小田原ならではの海鮮エンターテインメントを提供いたします。









■施設概要





漁港の駅TOTOCO小田原について





名称 ：漁港の駅TOTOCO小田原

所在地 ：〒250-0021 神奈川県小田原市早川1番地の28 小田原漁港交流促進施設

施設 ：地場物産販売コーナー／情報コーナー／

イベント広場／食事処／休憩所／眺望テラス／多目的室／トイレ／

多目的トイレ／乳幼児施設／

駐車場166台(施設内46台、県駐車場120台)

アクセス：電車：JR早川駅 徒歩10分

車 ：西湘バイパス早川ICから2分／小田原厚木道路小田原西ICから4分









■会社概要

会社名 ： 株式会社相州村の駅

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

TEL ： 0465-43-7200

主な事業内容： 道の駅の運営、観光土産品の企画、開発、卸販、販売