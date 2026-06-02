株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にあるハローキティの施設「HELLO KITTY SMILE」にあるレストラン玉手箱では、当店限定で人魚姿をしたハローキティがデザインされた大人気アイスキャンディー『ハローキティのポプシクル』と、かわいい『ラテアート』を提供中。そしてこの度、夏限定フレーバー2種と新作ラテアートデザインを、6月1日（月）より販売中です。

今回新たに登場するのは、夏気分を盛り上げる期間限定フレーバー2種類。通常販売している「ミルク」と「コーヒー みるく」、「いちごみるく」に加え、甘くミルキーな風味と独特なトロピカルの香りが特徴の「ココナッツ」と、フルーティーな濃厚な甘みが堪らない「マンゴー」が新登場。ハローキティが大きくデザインされたポプシクルは、毎回大人気なスイーツで、淡路島の海をバッグに撮影すれば、まさにインスタ映え間違いなし！見た目も、食べ応えも抜群の1品です。 また、同日より大人気ラテアートの新作デザインが登場。人魚の衣装を着たハローキティが描かれたこの時期限定の デザインです。 冷たくかわいいポプシクルと施設限定のラテアートをお楽しみください♪

■『ハローキティのポプシクル夏限定フレーバー』 概要

提供開始： 6月１日（月） 提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30） 内容： ・ポプシクル／「マンゴー」「ココナッツ」の新作フレーバー2種 ※イートイン限定 ・ラテアート／人魚の衣装を着たハローキティがデザインされたラテアート ※ホット・アイス共にラテアート可能 料金： ポプシクル／各600円 ラテアート／900円～1,000円 ※全て税込み 場所： HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） 問合わせ： HELLO KITTY SMILE （株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9037

＜HELLO KITTY SMILEとは＞

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。 ※詳細はHP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）よりご覧いただけます

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