淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、日本の夏の風物詩である七夕にちなんだ期間限定イベント『七夕フェスティバル』を、2026年6月13日（土）～7月7日（火）の期間で開催いたします。 期間中は、アトラクションエリア内に笹を設置し、ご来場のお客様に願いごとを書いていただける七夕イベントを実施。忍里オリジナルの短冊には、忍里のために描き下ろされたキャラクターをあしらい、忍の世界観の中で願いを託す、ここでしか味わえない特別な体験をお楽しみいただけます。 ご家族やご友人、大切な方とともに、夏の夜空に願いを込めてみませんか。忍里で過ごすひとときが、短冊に想いを託す、かけがえのない思い出を彩ります。

■「NARUTO＆BORUTO 忍里」七夕イフェスティバル

実施期間： 2026年6月13日（土）～2026年7月7日（火） 営業時間： 10:00～20:00 内容： アトラクションエリア内に設置されたイベントスペースにて、うずまきナルトたちキャラクターが描かれたオリジナル短冊に願いごとを書き、笹に飾ることができます。 場所： 「NARUTO&BORUTO 忍里」内 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ