ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、山形県の「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」は、６月１７日（水）まで「山形県さくらんぼ品評会受賞商品」を販売しています。 今回販売する品評会受賞商品は、山形県で生産されたさくらんぼ「佐藤錦」と「紅秀峰」で、着色、熟度、糖度、詰め方など９項目の審査で評価された「農林水産大臣賞」や「山形県知事賞」を受賞した特別な逸品です。 パック詰め（500ｇ×２パック）やバラ詰め（１ｋｇ）などの規格を、さくらんぼ生産量日本一の山形県からお届けします。

【山形県さくらんぼ品評会受賞商品を限定販売 概要】

１．期 間：令和８年６月１７日（水）まで ２．内 容：期間中、対象商品を数量限定にて販売いたします。 限定商品につき数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。 ３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006225/ ４．対象商品

〇さくらんぼ「佐藤錦」

・【山形県さくらんぼ品評会 農林水産大臣賞受賞商品】500g×２パック https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-hinpyo-spk1/ ・【山形県さくらんぼ品評会 優賞以上受賞商品】500g×２パック https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-155/ ・【山形県さくらんぼ品評会 東北農政局長賞受賞商品】バラ詰め１kg https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-hinpyo-sba1/ ・【山形県さくらんぼ品評会 優賞以上受賞商品】バラ詰め１kg https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-157/ ・【山形県さくらんぼ品評会 出品商品】バラ詰め１kg https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-158/

〇さくらんぼ「紅秀峰」

・【山形県さくらんぼ「紅秀峰」品評会 山形県知事賞受賞商品】化粧箱500ｇ https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-165/ ・【山形県さくらんぼ「紅秀峰」品評会 優賞以上受賞商品】化粧箱500ｇ https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-163/ ・【山形県さくらんぼ「紅秀峰」品評会 山形県知事賞受賞商品】500ｇ×２パック https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-170/ ・【山形県さくらんぼ「紅秀峰」品評会 優賞以上受賞商品】500ｇ×２パック https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-168/

５．山形県さくらんぼ品評会とは 山形県ＪＡ園芸振興協議会とＪＡ全農山形は、良品質・安定生産のための栽培技術研鑽と山形県産さくらんぼの消費拡大を目的とし、毎年「山形県さくらんぼ品評会」を開催しています。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。 「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown