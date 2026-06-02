株式会社珍來(本社：千葉県船橋市、代表取締役社長：清水 延年)は、2026年6月1日(月)より8月31日(月)まで、直営全9店舗にて季節限定企画「夏のタンメンフェア～野菜のチカラ～」を開催します。たっぷりの野菜を炒めて麺にのせる“タンメン”を主役に、復活の「トムヤムタンメン」(950円／税込1,045円)と、新作「トマミソタンメン」(920円／税込1,012円)・「トマトタンメン」(900円／税込990円)の全3品をラインアップ。暑さで食欲が落ちやすい季節に、“食べて野菜をとる”楽しい一杯を提案します。





＜創業昭和3年の自家製多加水麺×山盛り野菜で、夏にうれしい一杯を。合言葉は eat vegetables every day。＞





【店内POP】＜野菜のチカラ＞夏のタンメンフェア！





■商品ストーリー

(1)帰ってきた！THE エスニックらーめん「トムヤムタンメン」

過去の登場時に多くのファンを生んだエスニック系の一杯が、要望に応えて復活します。レモンの酸味とパクチーの香り、コクのあるトムヤム風スープに、もやし・きくらげなどの野菜をたっぷり。すっきりとした辛みと酸味が、汗ばむ夏にこそ食べたくなる味わいです。エスニック好きにうれしい「パクチー増し」(＋100円／税込110円)にも対応します。





【商品】トムヤムタンメン





(2)新作！相性抜群！「トマミソタンメン」

トマトの爽やかな酸味と、味噌の深いコク。一見意外なこの組み合わせが、驚くほど好相性です。炒めた野菜の甘みと味噌だれが溶け合ったスープに、完熟トマトの旨みが重なり、最後まで飲み干したくなる満足感に仕上げました。和でも洋でもない、珍來ならではの新しいタンメンです。





【商品】トマミソタンメン





(3)新作！爽やかな酸味とコクがクセになる「トマトタンメン」

トマトの酸味とまろやかなコクが主役の、クセになる一杯。キャベツ・もやし・にらなどの野菜をたっぷり炒め、トマトの旨みを効かせたスープと自家製麺を合わせました。さっぱりしているのに食べ応えがあり、夏の食事にうれしい“野菜が主役”のタンメンです。





【商品】トマトタンメン





■企画の背景 ── なぜ、夏に“タンメン”なのか

夏は暑さで食欲が落ち、麺類など手軽なメニューに偏って野菜が不足しがちな季節です。珍來は「それなら、おいしく食べて野菜がとれる一杯を」と考え、炒め野菜をたっぷりのせるタンメンに着目しました。テーマは「野菜のチカラ／eat vegetables every day」。トムヤム・トマミソ・トマトという、酸味を効かせた3つの個性で、夏でも食欲をそそるラインアップに仕上げています。





味の土台となるのは、創業以来こだわり続ける自家製の“多加水麺”。日清製粉と共同開発した中華麺専用粉を使い、ツルツル・モチモチとした独特の食感と、スープに負けないボリュームを実現しています。たっぷりの野菜と相性のよいこの麺だからこそ、最後まで伸びにくく、満足感のある一杯になります。全品「麺大盛り」(＋100円／税込110円)にも対応します。









■商品について

(1)トムヤムタンメン

950円／税込 1,045円 (麺大盛り ＋100円／税込110円

パクチー増し ＋100円／税込110円)

(2)トマミソタンメン

920円／税込 1,012円 (麺大盛り ＋100円／税込110円)

(3)トマトタンメン

900円／税込 990円 (麺大盛り ＋100円／税込110円)





※価格は税込価格を併記。販売は数量・店舗の状況により予告なく終了する場合があります。









■注目ポイント

・創業1928年(昭和3年)の老舗が提案する、“食べて野菜がとれる”夏の限定タンメン

・ファンの要望に応えて人気「トムヤムタンメン」が復活。レモン×パクチーのエスニックな一杯

・“トマト×味噌”という意外な新組み合わせ「トマミソタンメン」など、酸味で攻める新作2品

・日清製粉との共同開発粉を使った自家製“多加水麺”。ツルモチ食感とボリュームの両立

・全品「麺大盛り」、トムヤムは「パクチー増し」に対応。カスタムの自由度も訴求ポイント









■販売概要

＜販売期間＞

2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)





＜販売店舗＞ 珍來 直営9店舗

柏日立台店(千葉県柏市日立台1-2-55)

柏東口店(千葉県柏市柏1-7-1 DayOneタワー1F)

柏西口店(千葉県柏市旭町1-10-3 原ビル1F)

柏藤ヶ谷店(千葉県柏市藤ヶ谷新田67)

松戸古ヶ崎店(千葉県松戸市古ヶ崎2546)

米本団地前店(千葉県八千代市米本2163-2)

浦安店(千葉県浦安市北栄1-16-24)

石岡東光台店(茨城県石岡市東光台3-10-16)

取手店(茨城県取手市桑原770-1)









■店舗詳細

店舗紹介ページ

https://www.chinrai.jp/location.html









■株式会社珍來について

創業1928年(昭和3年)。創業者・清水 清が考案した「珍來式手打らーめん」を原点に、100年近くにわたり千葉・茨城を中心に愛され続ける中華料理チェーン。自社製麺所による多加水麺づくりにこだわり、直営9店舗の運営と製麺卸を展開しています。日清製粉と共同開発した中華麺専用粉を用いたツルモチ食感の麺を強みに、「街のラーメン屋さん」から「次世代のごちそう中華」へと進化を続けています。









■会社概要

商号 ： 株式会社珍來

代表者 ： 代表取締役社長 清水 延年

所在地 ： 〒274-0805 千葉県船橋市二和東6-21-5

創業 ： 1928年(昭和3年)

事業内容 ： 麺製造業・製麺卸業・直営飲食業

公式サイト： https://www.chinrai.jp/