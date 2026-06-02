日本のものづくりと産業界の現場課題を解決する AI ソリューションが名古屋に集結「AI 博覧会 Nagoya 2026」注目出展社を発表

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026 年 6 月 16 日（火）・17 日（水）の 2 日間、名古屋コンベンションホールにて「AI 博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI 博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。

日本のものづくりを牽引する東海エリアでは現在、現場の人手不足や熟練者の技能継承が急務となっています。今回の「AI 博覧会 Nagoya 2026」では、製造業をはじめとする産業界の現場課題を解決するソリューションが多数展示されます。また、「スタートアップゾーン」を設置し、日本のスタートアップ企業の AI 製品開発の取り組みをご覧いただけます。

本プレスリリースでは、ものづくりの現場が抱える「熟練者不足」や「情報の属人化」を解消する情報資産化・設備監視ソリューションから、ヒューマノイド×物理 AI による次世代ロボット活用、言葉の壁をワンタップで解消する日本発のリアルタイム通訳＆AI 検索、さらには金融・インフラ・官公庁など規制産業のデータ主権を守るプライベート AI など、注目の出展社を紹介します。

■「AI 博覧会 Nagoya 2026」について

2024 年のスタートから数えて通算 8 回目を迎える「AI 博覧会」が、ついに東海エリアへ初上陸します。ものづくりの中核である東海エリアのニーズに合わせ、IT から製造現場まで網羅した多種多様な AI 技術が集結します。「自社に最適な AI は何か？」「どうすれば効果的に導入できるのか？」という企業のリアルな疑問や課題に対し、具体的な解決策（ソリューション）を提示する 2 日間です。

【注目の出展社】

製造業向けのロボット導入・AI学習・データ活用を支援【実機デモ/ロボット/フィジカルAI/愛知本社】

※6/16のみ出展

企業名：岡谷鋼機株式会社

製品名：ヒューマノイドロボット（AGiBOT社/G1）、Physical AI、AI-Agent

AGiBOT社のヒューマノイドロボットを展示します。また、ヒューマノイドの販売だけではなく、物理AIを活用したロボットソリューションを提供しています。製造業の顧客向けに提供している、ヒューマノイドロボットの導入やAIファインチューニングの実施、お客様のAI学習・データ活用のインテグレーション支援についてもご紹介します。

「情報資産化」と「AIによる設備監視」で、ものづくりの未来を支える製造業向けソリューション

【出展社実演/愛知本社】

企業名：萩原エレクトロニクス株式会社

製品名：Co-Sou Log、LogMiLL

名古屋市を拠点に車載機器や産業機器向けの電子デバイスをはじめ、先端技術を活用したソリューションを提供し、自動車・工場・インフラ分野のものづくりを支えています。製造業の現場が抱える「情報の属人化」「熟練者不足」「設備保守の負担」といった課題に応える2つのソリューション、情報活用プラットフォーム「Co-Sou Log」と後付け型設備DXソリューション「LogMiLL」を出展します。社内外の情報をAIで資産化・活用する仕組みと、既存設備に低コストで導入できるセンサー＋AIによる見える化を通じて、製造業のお客様が無理なく続けられるDXを一気通貫で支援します。

装着するだけで多言語をリアルタイム翻訳、現場スタッフの多言語対応をハンズフリーで実現するAIスマートグラス

【来場者操作体験可/スタートアップ】

企業名：株式会社ムクイル

製品名：リアルタイム翻訳AIスマートグラス、MUKUiL AIスマートグラスソリューション、MUKUiL AI-OCR、MUKUiL AI動画編集アプリ

製造・物流・現場業務のDXを支援する、画像認識・外観検査AI、AI-OCR・スマートグラスなどを展示します。単なるAIツールの導入ではなく、お客様の業務に合わせて「使える形」に実装し、人手不足、技術継承、教育工数削減、業務効率化を実現します。

日本発・次世代AI検索＆15言語対応リアルタイム通訳【出展社実演/スタートアップ】

企業名：Felo株式会社

製品名：Felo AI Search、Felo 瞬訳

検索から書類作成までワンクリックで完結できる、検索の概念を根本から変える次世代AI検索エンジン「Felo AI Search」、最新GPTと独自RRT技術により音声をリアルタイムで認識し、文脈まで考慮した高精度な翻訳を生成するリアルタイム通訳アプリ「Felo 瞬訳」を出展します。日本語・英語・中国語など15言語の相互翻訳により、ビジネス出張・海外旅行・オンライン会議など、あらゆるシーンで言葉の壁をワンタップで解消する次世代のポケット通訳を体験できます。日本企業による開発のため日本語検索に高度に対応しており、日本語を中心とした多言語検索、翻訳に対応するソリューションを提供しています。

撮影不要・短納期のAI動画生成と、24時間働くオリジナルAIキャラクターが登場【スタートアップ】

企業名：株式会社AIムーブジャパン

製品名：AIエージェントサービス・動画生成、AIエンターテイメント・キャラクター、AIデジタルマーケティング、AIナビ（音声）

ロケなし、人のリスクなし（AIパーソン生成）、ローコスト、短納期で映像を制作するAIソリューションを展示します。プロモーション動画だけでなく、接客・案内・PR・教育までを24時間対応するAI人材として活用できる、各社専用のAIキャラクターも制作しています。会場で映像の品質をご体感ください。

DX・フィジカルAI・プライベートAIの三位一体で、企業の“守りと攻め”を実現する次世代AIソリューション【フィジカルAI】

企業名：株式会社Athena Technologies

製品名：Private AI、Athena Firewall、DX Solution、Physical AI、Athena Platform、Strategy & Consulting

生成AI・画像認識・AI-OCRなど最先端技術を活用した包括的DXソリューション、AIが物理空間を理解しロボットを自律制御することで建設・インフラ・製造現場のオペレーションを最大化するフィジカルAI、そして金融・医療・官公庁など機密データを扱う組織に向けてデータ主権を守りながらAI活用を実現するプライベートAIの3つを軸に出展します。常陽銀行や関西電力との実証実績に裏打ちされた、規制産業から現場まで一気通貫で支える次世代AIプラットフォームをご体感ください。

※出展社一覧はこちら https://event.aismiley.co.jp/event/16286/module/booth/436391

■「AI 博覧会 Nagoya 2026」開催概要

■日時 2026 年 6 月 16 日（火）10:00～18:00、6 月 17 日（水）10:00～17:00

■会場 名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-12）

主催：株式会社アイスマイリー

後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成 AI 活用普及協会

一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会

一般社団法人 リテール AI 協会／一般社団法人 生成ＡＩ協会／一般社団法人 データサイエンティスト協会

出展対象品目：ロボット・フィジカル AI、AI エージェント、生成 AI、LLM、RAG 構築、ファインチューニング、マルチモーダル AI、ChatGPT 連携、ライティング支援、画像生成 AI、動画生成 AI、議事録作成 AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI 受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジ AI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等

想定来場者人数：3,000 名

出展社：50 社 約 100 製品以上

カンファレンス数：30 講演以上

公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/