「ねずみ・昆虫が出てから」ではなく、建物の発生リスクを事前に可視化｜横浜市のクリーン計画プロープル、新サービス「建物衛生リスク診断（BPRA）」を案内開始。記念LINEスタンプも配布

クリーン計画プロープル株式会社

害虫・害獣対策および衛生管理を行うクリーン計画プロープル株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、法人向けサービスサイトを新たに公開し、法人施設向けの新サービス「建物衛生リスク診断（BPRA：Building Pest Risk Assessment）」の案内を開始しました。

本サービスは、専門技術者が建物の構造的特性や環境条件を調査し、ねずみ・昆虫を中心とした侵入・発生・定着リスクを写真・スコア・改善優先順位表で可視化する1回完結型の有料診断サービスです。被害が出てから駆除を検討するのではなく、発生前の段階で建物の現状を整理し、対策の要否や優先順位を判断しやすくすることを目的としています。

また、提供開始を記念し、オリジナルキャラクターのLINEスタンプを100名限定で無料配布するキャンペーンも実施します。

「建物の現状を整理する」新しい診断サービス

専門技術者による建物の侵入経路の隙間測定

法人施設の害虫・害獣対策では、被害が出てから駆除を依頼するだけでなく、被害が出る前の段階で建物の状態を把握したいという相談も寄せられています。

たとえば、次のようなケースです。

- 被害は出ていないが、何を確認すればよいかわからない- 衛生管理をしているつもりだが、客観的な記録がない- 業者に相談しても、どこまで対応すべきか判断しにくい- 監査や社内説明に使える資料を整えたい

こうした課題に共通しているのは、駆除や継続管理の前段階として、建物の現状を体系的に整理する工程が不足していることです。

クリーン計画プロープルは、建物衛生の観点を踏まえ、診断時点における施設の衛生リスクを写真・スコア・改善優先順位表で整理する「建物衛生リスク診断（BPRA）」の案内を、新サイトで開始しました。

建物衛生リスク診断（BPRA）とは

専門技術者による飲食店舗の設備まわりの目視確認

建物衛生リスク診断（BPRA：Building Pest Risk Assessment）とは、建物の構造的特性や環境条件をもとに、ねずみ・昆虫を中心とした侵入・発生・定着リスクを評価する診断サービスです。

調査対象となるのは、建物そのものの状態です。

構造的特性：

開口部、配管貫通部、外壁まわり、排水口、搬入口、経年劣化の状況などを確認します。

環境条件：

温湿度、廃棄物管理、排水系統、周辺環境、保管状況などを確認します。

専門技術者が現地で目視確認、隙間測定、外周環境確認を行い、診断時点における建物の衛生リスクを報告書として整理します。

調査は非破壊を基本とし、施設の営業活動に配慮しながら実施します。

BPRAは、診断書の提出で完結する1回完結型の有料サービスです。診断後の駆除や年間管理は、ご希望の場合のみ別途ご案内します。診断後に管理契約を前提とするものではありません。

診断報告書の構成

BPRAでは、現地調査の結果を写真・スコア・改善優先順位表で整理し、診断報告書として提出します。

建物衛生リスク診断報告書（表紙イメージ）SECTION 01 建物概要・調査範囲

施設の用途、延床面積、構造、築年数、周辺環境、過去の被害履歴を整理し、診断の前提条件を明確にします。

SECTION 02 侵入経路マッピング（写真付き）

外壁、配管貫通部、排水口、搬入口など、害虫・害獣が侵入しうる弱点箇所を特定し、写真や隙間寸法とともに一覧化します。必要に応じて、平面図への番号付記も行います。

SECTION 03 発生可能性スコア

対象種ごとに「侵入リスク」「誘因環境」「発生履歴」「周辺環境」の4要素を各5点満点で評価し、A（緊急対応）からE（問題なし）までの5段階でランク付けします。

この評価により、対象種ごとの優先度が明確になり、限られた予算の中で対応順序を判断するための資料として活用できます。

発生可能性スコアの評価イメージ（サンプル）SECTION 04 業種別リスク評価

施設の業種特性に応じた管理上のリスクを、区画別・対象種別に整理します。飲食店舗、食品工場、物流倉庫、製造工場、医療・福祉施設、管理物件・ビル・宿泊施設など、それぞれの施設特性を踏まえて評価します。

SECTION 05 改善優先順位表

改善項目を「緊急対応」「早期対応」「計画対応」の3段階で整理し、各項目に具体的な対応内容を明記します。

別紙 費用試算・管理プラン提案

ご要望に応じて、年間管理費用の試算や、単発対応・部分改善・年間管理の比較資料を別紙として作成します。

なお、BPRA報告書は診断時点の確認結果に基づいて作成するものであり、将来の発生防止を保証するものではありません。

サービス利用の流れ

01 お問い合わせ

フォームまたは電話にて、建物の状況やご相談内容をお知らせください。

02 診断費用のご案内

建物の規模・用途・調査範囲を確認したうえで、訪問前に診断費用をご案内します。

03 現地調査・診断

専門技術者が現地を確認し、建物全体を系統的に調査します。調査は非破壊を基本とし、所要時間は2～6時間を目安としています。

04 報告書提出

調査後1～2週間で、写真付き診断報告書と改善優先順位表を提出します。

報告書提出後の内容説明・相談対応は、別途費用なしで承ります。

調査担当者の保有資格・登録

BPRAの調査は、建物衛生や防除業務に関する資格・登録を有する専門技術者が実施します。

- 建築物ねずみ昆虫等防除業 登録- （公財）日本建築衛生管理教育センター 防除作業監督者 防第15542号- （公社）日本ペストコントロール協会 技術者 技第6097号- （公社）神奈川県ペストコントロール協会 技能者 第R2158079号- （一社）日本鳥獣被害対策協会 会員- 日本ペストロジー学会 会員- わな猟狩猟免状 第06709183号

このほか、文化財虫菌害防除、しろあり防除、高所作業など、防除業務に関連する専門資格・許認可を保有しています。

対応業種・対応エリア

対応業種：

飲食店舗／食品工場／物流倉庫／製造工場／医療・福祉施設／管理物件・ビル・宿泊施設

対応エリア：

神奈川県・東京都全域

その他のエリアについては、お問い合わせください。

新サイトでは3つのサービスを案内

新サイトでは、法人施設の状況に応じて、次の3つのサービスを案内しています。

建物衛生リスク診断（BPRA）

発生前の段階で建物の衛生リスクを把握し、写真付き診断報告書と改善優先順位表で整理する有料診断サービスです。

今すぐ駆除（単発・スポット対応）

すでに害虫・害獣が発生している場合に、現地確認のうえ、種別や発生環境に応じた駆除・侵入経路の封鎖を行います。

年間管理プラン

定期点検、モニタリング、報告書提出を通じて、施設の衛生状態を継続的に管理する年間契約型サービスです。

「まず現状を把握したい」「すでに害虫・害獣が発生している」「継続的な管理体制を整えたい」など、施設の状況に応じて相談できます。

提供開始記念キャンペーン：オリジナルLINEスタンプを100名限定で無料配布

建物衛生リスク診断（BPRA）の提供開始を記念し、当社オリジナルキャラクターのLINEスタンプを100名限定で無料配布します。

提供開始記念で配布するオリジナルLINEスタンプ（全8種）

スタンプは、日常会話で使いやすい挨拶や返事などを中心に、全8種類を用意しています。キャンペーンの詳細およびLINEスタンプの取得方法は、建物衛生リスク診断（BPRA）詳細ページ内のキャンペーン案内をご確認ください。

- スタンプ内容：オリジナルキャラクター 全8種類- 配布数：100名限定- 配布期間：2026年6月2日（火）～ / 先着100名様に達した時点で終了- 取得方法：建物衛生リスク診断（BPRA）詳細ページ内のキャンペーン案内より取得

※配布期間内でも、配布予定数に達した時点で終了します。※LINEアプリ内のスタンプ取得ページへ移動します。※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。

サービスサイト

建物衛生リスク診断（BPRA）詳細ページ

https://propre-inc.jp/service/risk-assessment/

クリーン計画プロープル 法人向けサービスサイト

https://propre-inc.jp/

会社概要

社名：クリーン計画プロープル株式会社

所在地：神奈川県横浜市

事業内容：害虫・害獣対策および衛生管理

主なサービス：

- 建物衛生リスク診断（BPRA）- 今すぐ駆除（単発・スポット対応）- 年間管理プラン

登録：建築物ねずみ昆虫等防除業 登録事業者

主なメディア出演・取材協力実績（2023年～2025年）：

- 日本テレビ『news every.』『DayDay.』- テレビ朝日『報道ステーション』『羽鳥慎一モーニングショー』『グッド！モーニング』- TBSテレビ『THE TIME,』- フジテレビ『Live News イット！』『めざまし8』- BS-TBS『噂の！東京マガジン』ほか

対応エリア：神奈川県・東京都

TEL：045-308-6296

URL：https://propre-inc.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

クリーン計画プロープル株式会社

TEL：045-308-6296

お問い合わせフォーム：https://propre-inc.jp/contact/