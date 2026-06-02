【開催レポート】総勢34名の小学生女子が笑顔でピッチを駆ける！株式会社ベルコ主催、INAC神戸の現役選手による「サッカー教室」を六甲アイランドで開催！

株式会社ベルコ選手と参加者の集合写真

冠婚葬祭互助会の株式会社ベルコ（本社：大阪府池田市）は、地域貢献活動の一環として、2026年5月23日（土）に六甲アイランドフットサルパーク（兵庫県神戸市）にて、小学1年生から6年生までの女子児童を対象とした「INAC神戸の選手が教えてくれる！サッカー教室」を開催いたしました。当日は、サッカー経験者から未経験者まで総勢34名の小学生女子が参加し、現役プロ選手との特別な時間を楽しみました。

憧れの選手に教えてもらう

■ 開催当日の様子とハイライト

本イベントは、スポーツを通じて子どもたちの健全な成長を支援し、地域とのつながりを深めることを目的に企画されました。当日は天候にも恵まれ、憧れの選手たちを前に子どもたちの笑顔が弾ける素晴らしいイベントとなりました。

白熱の練習

1. スタート前には参加者全員で「WEリーグ優勝おめでとう！」

教室が始まる前には、参加した子どもたちから選手たちへ、日頃の応援の気持ちを込めて「WEリーグ優勝おめでとうございます！」とお祝いの言葉を一斉にプレゼント。会場は一気に温かい拍手と一体感に包まれ、最高の雰囲気でキックオフを迎えました。

2. 憧れの現役選手による熱心な指導と、人気マスコットたちとの記念撮影

INAC神戸の現役選手たちが講師となり、初心者でも安心して楽しめるボール遊びから、実践的なミニゲームまで丁寧に指導。選手たちの華麗な足技に子どもたちから歓声が上がる場面もありました。 また、会場にはベルコのオリジナルキャラクター「ベルちゃん・ルコちゃん」と、INAC神戸の公式マスコット「らいかちゃん」も駆けつけ、子どもたちと一緒に記念撮影を行うなど、特別な思い出を作りました。

3. サプライズ！プレゼントされたユニフォームに、その場で選手全員がサイン！

イベントの最後には、参加者全員にプレゼントされたオリジナルユニフォームに、参加選手全員がその場で直接サインをしてくれるサプライズを実施。憧れの選手たちの直筆サインが入った世界に一つだけのユニフォームを手にし、子どもたちは大喜びで目を輝かせていました。

参加した選手にサインをもらう

■ 開催概要

イベント名：INAC神戸の選手が教えてくれる！サッカー教室

日時：2026年5月23日（土）14:30～15:30

実施場所：六甲アイランドフットサルパーク（兵庫県神戸市東灘区向洋町中8丁目1）

参加者：小学1年生～小学6年生の女子児童 総勢34名

参加費：無料

主催：株式会社ベルコ

■ 開催の背景と今後の展開

近年、お子様の運動機会の減少や地域コミュニティの希薄化が課題となっています。ベルコでは、冠婚葬祭事業を通じて地域と深く関わってきた企業として、次世代を担うお子様の成長支援および地域活性化を目的に本イベントを企画いたしました。

今後もベルコは、スポーツや文化活動を通じた地域貢献を継続し、幅広い世代に価値を提供する取り組みを推進してまいります。 また、全国の地域の方々と協力しあいながら、SDGsの目標である「3.すべての人に健康と福祉を」「4.質の高い教育をみんなに」「11.住み続けられるまちづくりを」「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を中心に持続可能な社会の実現に積極的に貢献し、社会・地域の発展をサポートしてまいります。



◆ベルコの会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/230_1_8da4ee2480ceab083829604c70b9bd4f.jpg?v=202606021251 ]

◆ベルコグループの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/230_2_61cc4308e56f651e885901ac21af91bd.jpg?v=202606021251 ]