【リユース事業を活用し持続可能で活力ある地域づくりに寄与】秋田県とブックオフが包括連携協定を締結

ブックオフコーポレーション株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、持続可能で活力ある地域づくりの推進に資することを目的とし、秋田県（知事：鈴木健太）と「包括連携協定」を2026年6月３日（水）に締結いたします。書籍の寄贈や循環型社会について学ぶ機会の提供、県内で開催されるイベントの参加で、地域の子どもたちへの読書機会創出と教育支援を行うほか、秋田県ゆとり生活創造センター（遊学舎）等へ不要品回収ボックスを設置することで廃棄物削減を推進し、持続可能な地域社会の発展を目指してまいります。

■協定締結の経緯

ブックオフは、これまで秋田県内で環境イベントや教育・子育て関連の取り組みに参加し、地域とのつながりを深めてきました。その活動を通じて、地域課題やニーズを実感し、より継続的かつ広範囲な貢献の必要性を認識しました。そこで、行政との連携が不可欠と考え、包括連携協定の締結に至りました。

また、ブックオフでは、積極的にリユースをしたくなる機会や選択肢を増やすことがさらに大きな循環をつくると考え、子どもの読書機会創出とリユースの大切さを伝えることを目的とした本の寄贈、不要品の査定額を通じた社会貢献を目的とした宅配買取寄付サービスの展開、循環型社会を経験的に学び行動へと促すことを目的とした教育活動などに取り組んでおります。「すてない社会」の実現を目指し地域とともに循環型社会を実現するため、ブックオフのリユース事業を活用し秋田県が抱える地域課題に民間企業として寄与してまいります。

■協定項目

1. 循環型社会の推進に関すること

2.教育支援に関すること

3.読書機会の創出に関すること

4.地域経済の活性化に関すること

5.その他、両者が必要と認める事項に関すること

■締結式について

( 1 )概要

日 時：2026年6月3日（水）15：00～15：30

場 所：秋田県庁 本庁舎３Ｆ 第一応接室

所在地：秋田市山王四丁目1番1号

出席者：秋田県知事 鈴木 健太

秋田県人口戦略部部長 仲村 陽子

秋田県人口戦略部次長 藤盛 浩二

ブックオフコーポレーション株式会社 代表取締役社長 堀内 康隆

ブックオフコーポレーション株式会社 執行役員兼仙台支社長 保坂 良輔

ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF PLUSドン・キホーテ秋田店長

兼エリアマネージャー西田 淳

ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフ仙台クリスロード店長

兼エリアマネージャー 中島 翔

※取材を希望される場合は、直接現地にお越しください｡

( 2 )式次第

15：00 開会・出席者紹介

15：05 協定の概要説明

15：10 協定締結（署名）

15：14 あいさつ（知事､社長）

15：20 記念撮影

15：30 閉会

※閉会後、質疑応答の時間を設けております。

■協定に基づく主な取組内容

( 1 )書籍等の寄贈

秋田県の子どもたちへ読書機会を創出することを目的とし、県内の児童施設、学校などに1施設100冊前後の中古書籍を寄贈いたします。BOOKOFF店舗にて買取後に一定期間で販売しきれなかった本や、買取時にお値段が付かずお客様のご了承の上でお引き取りした本を寄贈することで、本の廃棄を削減することにも繋がります。また、リユース本を寄贈することで子どもたちがモノの寿命を延ばすことの大切さを認識し、循環型社会について身近に感じ、考えてもらうことを目指しております。

( 2 )循環型社会について学ぶ機会の提供

小学校の家庭科や総合的な学習の授業でも「持続可能な社会」について学ぶ中、リユースと循環型社会についての教育機会を、秋田県の子どもたちへ実践的な授業で提供するため、県内の学校において、ブックオフが展開するSDGs×キャリア教育プログラム「学校ブックオフ」の授業実施を検討してまいります。査定体験や店舗運営体験など実践を通じたプログラムの提供で、社会・環境問題を自分事として捉えてもらうことを目的とし、持続可能な未来に向けて寄与してまいります。

( 3 )「キモチと。」「R-LOOP」回収ボックスの設置

リユース・リサイクル事業で秋田県の廃棄物削減を推進することを目的とし、不要になったモノの買取金額で団体を支援することができるブックオフの宅配買取寄付サービス「キモチと。」と、"すてないライフスタイル”を提供する雑貨・衣料品回収サービス「R-LOOP」の回収ボックスを、秋田県ゆとり生活創造センター（遊学舎）等の県有施設に設置いたします。「キモチと。」のボックスでは、県民の皆さまが読み終わった本、聴かなくなったCD・DVDといった不要品をブックオフが回収し、その買取金額を秋田県に全額寄付いたします。「R-LOOP」のボックスで回収された雑貨・衣料品は、まだ使用できるモノをマレーシアなどでブックオフグループが展開する海外リユース店舗「Jalan Jalan Japan」でリユースに繋げ、リユースが難しいモノは国内のリサイクルパートナーを通じて再資源化いたします。

ボックスの設置場所は順次拡大予定です。秋田県民の皆さまの身近な場所に不要品回収ボックスを設置することで、リユースショップなどに持ち込む手間なくリユースに取り組んでいただける仕組みを提供し、地域の循環型社会実現を目指してまいります。

( 4 )県内で開催されるイベントへの参加

県内で開催されるリユース推進や地域交流を主としたイベントに参加することで、皆さまがブックオフや地域をより身近に感じていただける機会を創出いたします。

■「キモチと。」について

「キモチと。」は、読み終わった本、聴かなくなったCD、遊び終わったゲームなど不要になったモノをお送りいただくと、その買取金額で様々な団体等に寄付、応援、支援することができる取り組みです。不要品の査定額を通じた社会貢献を目指しており、紛争・災害・子ども女性支援、環境といった様々なジャンルでの支援を募っております。

2000年に「ボランティア宅本便」として提供を開始し、2019年に、より気軽に、さまざまなモノやコトを応援・支援するキモチにつなげるため、サービス名称を「キモチと。」に変更いたしました。お金ではなく不要になったモノで手軽に寄付ができることから多くの方にご利用いただき、2025年11月末時点で、累計の寄付金額は504,830,498円を突破しました。掲載プログラムでは、国際NGOやNPO団体から、プロスポーツチーム、城郭の修復支援にいたるまで、約158の団体と提携しております。

「キモチと。」詳細ページ：https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/

■「R-LOOP」について

生活者に“すてない選択”という新たなライフスタイルを提供するR-LOOPは、所定のボックスを設置するだけで不要な衣料品・雑貨を回収し、簡単にリユースやリサイクルにつなげられるシステムです。繊維製品の回収・再生の循環プラットフォームを運営する株式会社BPLabと共同運営しております。

回収後は検品を経て、ブックオフグループの海外リユースショップ「Jalan Jalan Japan」で販売し、リユースにつなげます。リユース量1kgあたり１円がNPO法人など任意の団体に寄付されるほか、検品で当社基準に満たない衣料品などは、当社のパートナー企業がリサイクルいたします。追跡可能な回収袋や、設置先への定期的な報告・証明書の発行により、高いトレーサビリティを実現。初期導入の費用負担がないことも特長の1つです。2026年4月時点、ボックス設置拠点は、自治体・商業施設・学校・ホテル・マンション・オフィスなど約700箇所、衣料や雑貨等約57トンを回収し、リユース・リサイクルを行っています。

R-LOOPホームページ：https://www.rloop.jp/

■BOOKOFFについて

「本」のリユースを祖業とするBOOKOFFは、2025年11月末時点で国内709店舗を展開し、そのうち8割を超える店舗で本やソフトメディア以外にも、トレーディングカード・ホビー、アパレル、貴金属・腕時計・ブランドバッグ、スポーツ用品・アウトドア用品などの幅広いカテゴリーを地域のお客様に合わせて展開しています。さらに、宅配買取などのオンラインサービスなどを通じ、ライフスタイルに合わせた多様なリユース機会を提供しています。

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 840 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800 万人、年間売買点数 6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/