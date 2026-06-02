【6月25日】企業向けセミナー開催！人材確保の新戦力＜障害者雇用／シニア活用のススメvol.1＞ 参加企業・団体募集中！

セミナー概要

福岡県北九州市（北九州市役所）昨年度好評だったセミナーを今年度も実施します！

＼「人」が会社の未来をつくる！人的資本経営セミナー／

企業の持続的成長に不可欠な「人材の戦略的活用」をテーマに、定着・育成・多様な人材の活用など、実践的なノウハウを提供します。

今回ご紹介する人手不足解消のカギは「障害者雇用」と「シニア活用」です。

本セミナーでは、障害のある方やシニア層を即戦力に変える「多様な人材の活用」と、それを可能にする「業務の切り出し・標準化」、あわせて活用できる助成金まで、“人手不足の今だからこそ必見の人事戦略”をご紹介します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/526_1_96084dd6d5467141bf85baae9bff2ae7.jpg?v=202606021251 ]

法定雇用率の引き上げで関心が高まる障害者雇用（精神・知的等）と、北九州市で大きな潜在力を持つシニア人材に焦点を当てます。

「受入体制に不安がある」

「どんな業務を切り出せばいいか分からない」

という悩みに対し、外部支援機関との効果的な連携方法や、組織全体の生産性向上にもつながる業務設計のノウハウを、現場のエピソードを交えて分かりやすく解説します。

プログラム

今回は対面開催のため個別企業コンサルティング！7月のセミナーはオンラインにて開催予定です。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/526_2_7628c66c7b021d25edacd1c180a9d90e.jpg?v=202606021251 ]

今回は対面開催のため、セミナー終了後、キャリアコンサルタントによる個別企業コンサルティングを実施します！（事前予約が必要です）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/526_3_cf7d48ac307fcb5210bee0a27019c7c9.jpg?v=202606021251 ]

会場：若者ワークプラザ北九州（AIMビル 2階）

申し込み方法

左の二次元コードまたは、申込フォーム(https://6246bbd9.form.kintoneapp.com/public/kitakyushu06)よりお申込みください。

【申込締切】令和８年６月２４日（水）１２：００

WEBサイトおよびチラシ

詳細は特設サイト(https://recpar-lg.com/kitakyushu-hr/2606event/)または北九州市HP(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/p098_00010.html)をご確認ください。

（チラシ）https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001207157.pdf

お問い合わせ

人的資本経営推進事業事務局（運営：リクルーティングパートナーズ株式会社）

TEL 0120-946-059 〔受付時間/平日10:00～18:00〕

E-mail kitakyushu-hr@3140pa.com

所管 北九州市 産業経済局 雇用・産業人材政策課