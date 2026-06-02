【ヨックモックの自販機が、名古屋に初登場！】2026年6月4日（木）より「名鉄名古屋駅」で販売開始

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士)は、実店舗の営業時間外でもヨックモックの定番商品を購入できる自動販売機「いつでもヨックモック」を名鉄名古屋駅に設置し、2026年6月4日(木)より販売を開始します。第6弾となる今回は、初となる愛知県へ登場。1日の平均乗降人員が約270,000人を誇る「名鉄名古屋駅」のホーム内へ出店いたします。定番クッキーが食べきりサイズの可愛い紙箱に入った「MY YOKUMOKU」シリーズから、贈答用にもなるアソート詰め合わせまで、幅広いシーンでご利用いただけるラインナップをご用意します。駅構内という利便性で、お仕事帰りのちょっとした自分へのご褒美や、ご家族やご友人への手土産として「いつでもヨックモック」で、気軽にヨックモックのお菓子をお楽しみください。

より手軽に贅沢なひとときを「いつでもヨックモック」で

いつでもヨックモック

ヨックモックは、2023年に初の自動販売機「いつでもヨックモック」をラゾーナ川崎プラザへ導入し、実店舗の営業時間外にも商品を手軽に購入できる方法を実現しました。その後も、六本木の泉ガーデンタワーやアトレ吉祥寺、池袋・サンシャインシティ、JR平塚駅など幅広いエリア・施設へ展開してきました。

第6弾となる今回は、東海地域初となる、愛知県の「名鉄名古屋駅」駅構内へ初出店。東海エリアの主要ターミナル駅という、利便性の高いロケーションへ初出店いたします。

今後もヨックモックは、お客様のライフスタイルに合わせた新たな購入方法を提供し、おいしさと笑顔が共にある世界を目指してまいります。

1日平均 約270,000人を誇る乗降人員の『名鉄名古屋駅』に初登場！

名鉄名古屋駅は、1日平均 約270,000人を誇る名古屋鉄道最大のターミナル駅。多くの通勤・通学客や観光客、ビジネスパーソンが行き交う名古屋の玄関口です。東海エリアの主要交通拠点として、幅広い世代が日常的に利用しています

駅構内という日常的に立ち寄りやすいシーンを通じて、これまでヨックモックの商品に親しんでいただいているお客様はもちろん、初めての方々にもブランドの魅力を届けられる貴重な機会と考えています。幅広い価格帯の商品を取り揃え、ご家族やご友人への手土産、自分へのちょっとしたご褒美まで、さまざまなシーンで気軽にご利用いただけます。

展開商品ラインナップ（一部）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12005/table/416_1_f0d5555f2f1261dde3a1905752139417.jpg?v=202606021251 ]●食べきりサイズで手軽に楽しめる限定ラインナップバトー ドゥ マカダミア

商品名：バトー ドゥ マカダミア ※春夏限定商品

入り数：3枚入

価 格：税込\460

プティ シガール

商品名：プティ シガール

入り数：5本入

価 格：税込\460

●長年多くの方に愛されている定番ラインナップサンク デリス

商品名：サンク デリス ※春夏限定商品

入り数：5種44個入り

価 格：税込\3,720（手提げ袋付）

シガール

商品名：シガール

入り数：30本入

価 格：税込\3,000（手提げ袋付）

株式会社 ヨックモック 会社概要

社名 ： 株式会社ヨックモック

所在地 ： 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル

ホームページ ：https://yokumoku.co.jp/

オンラインショップ ：https://yokumoku.co.jp/pages/ec

公式Instagram ：https://www.instagram.com/yokumoku_jp

公式X ：https://twitter.com/yokumoku_jp

公式note ：https://note.com/yokumoku_jp/

公式LINE ：https://page.line.me/?accountId=yoku-moku