＜リリカラ＞生産性向上に繋がるオフィス改革のヒントが掴める「第３回ワークプレイス改革EXPO【東京展】」に出展いたします。

リリカラ株式会社

オフィス移転やリニューアルをはじめとする「働く場」づくりをトータルで提案・コーディネートするリリカラ株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員 岡田 卓哉）のスペースソリューション事業部は、2026年6月17日(水)～6月19日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「第３回ワークプレイス改革EXPO【東京展】」に出展します。

■ 主な出展内容

“思い”がつながる、サステナブルなオフィスづくり

※画像はイメージです

私たちは、働く「場」づくりに携わる企業としてサステナビリティへの取り組みを単に実践するだけでなく、空間としてかたちにし、その背景にある思いや考え方が社員へとつながり、広がっていくオフィスの実現を目指しています。

今回の展示では、アルミニウムでできたリユース素材を取り入れたブースデザインにより、廃棄物の再資源化や環境負荷の低減など当社が推進する環境課題に対する取り組みを、空間そのものを通じて体現しています。

さらに、最新のオフィス事例の展示やミニセミナー（各回約5分／会期中随時開催）を通して、実践的なオフィス改善のノウハウやリリカラが提案するサステナブルなオフィスづくりについてコンパクトにご紹介します。

オフィスづくりの“プロセス”を体験する展示企画

社員がオフィスづくりのプロセスに参加する体験を疑似的に再現したコンテンツとして、廃棄予定のカーテン端材を結びつけてつくる来場者参加型のモニュメント「共創ツリー」を展示しています。

※画像はイメージです

来場者には、ご自身が実現したい理想の働き方に近いテーマの幹へ端材を結んでいただき、一人ひとりの参加によって空間が形づくられていく過程を通じて、プロセスに関わることの価値をご体感いただけます。

また、本来は廃棄される素材に新たな役割を与えることで、資源循環やサステナブルなものづくりの考え方にも触れていただけます。

ぜひ会場にて、リリカラが提案するサステナブルなオフィスづくりと、そのプロセスの価値をご体感ください。

■ 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81777/table/25_1_9b1878da668e6846e27d9451c90195e5.jpg?v=202606021251 ]

展示会公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/lp/inv/week.html (https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/lp/inv/week.html)

■ 会社概要

リリカラのスペースソリューション

スペースソリューション事業部は、オフィス移転やリニューアルをトータルで提案・コーディネートするオフィスづくりの専門集団です。「『はたらく』をもっとゆたかに」をコンセプトに、コンサルティングによる提案から設計デザイン、工事、家具/ICT/防災（BCP）、運用・アフターサービスまで幅広くファシリティの課題に対応。エンゲージメント向上や生産性向上、リクルーティングの強化などビジネス課題解決のパートナーとして、30,000件以上の実績を持ち、業種・業界を超えて8,000社以上のお客様に選ばれています。

スペースソリューション事業部サイト：https://www.lilycolor.co.jp/ss/(https://www.lilycolor.co.jp/ss/?utm_source=prtimes&utm_medium=cpa&utm_campaign=20260602_expo)

会社概要

リリカラ株式会社は創業1907年、今年で116年目を迎えるインテリアメーカーです。「まだ誰も気づいていない空間の魅力で、人の心を彩り続ける。」をパーパスに掲げ、「快適な生活空間を創造し、提案する」ことを企業使命として、個人住宅からオフィス・ホテル・商業施・公共施設などの空間づくりを、インテリア事業、スペースソリューション事業の２つの事業を通して提案しております。また、市場のニーズを的確に捉え、地域特性に適した不動産を提供する不動産投資開発事業もございます。当社の特色として、内装材メーカーとして製品を供給すると同時に、実際の物件に対して設計・デザイン・施工・物品の納入までトータルでサービスする機能を有しています。今後ともお客様に豊かな居住空間をご提案するとともに持続的な成長を実現する企業として、お客様のニーズを捉えた製品・サービスを提供してまいります。

会社名：リリカラ株式会社

本社所在地：東京都新宿区西新宿7-5-20

代表者：代表取締役社長執行役員 岡田 卓哉

創業：1907年、設立：1949年（昭和24年）7月15日

事業内容：インテリア事業、スペースソリューション事業、不動産投資開発事業

URL：https://www.lilycolor.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

リリカラ株式会社 スペースソリューション事業部

マーケティング部

office_marketing@lilycolor.co.jp