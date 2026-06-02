【本屋大賞受賞作が舞台化！】『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）が山下美月さんの全面帯で重版！

株式会社新潮社

2024年本屋大賞など数々の賞を受賞し“令和で一番売れた小説”となった、宮島未奈さん『成瀬は天下を取りにいく』。この夏、山下美月さん、藤野涼子さんら豪華キャストにより舞台化されることが決定し、特別な山下美月さんの全面帯で重版となりました。６月上旬より店頭でお買い求めいただけます。

宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』新潮文庫刊

舞台版は、『成瀬は天下を取りにいく』と続編『成瀬は信じた道をいく』の内容を合わせたオリジナル脚本です。今年7月より、東京、京都、そして物語の舞台となった滋賀県・大津市で上演されます。今年の夏は、「かつてなく最高な主人公」に舞台で会える！



新潮文庫『成瀬は天下を取りにいく』も主演を務める山下美月さんの全面帯で重版となり、シリーズ累計220万部を突破しました！6月上旬より店頭に並ぶ期間限定の帯となりますので、ぜひ全国の書店さんにてお買い求めください。また舞台公演の日程が決定しチケットも好評発売中です。

また6月10日(水)にベルーナドームで開催する埼玉西武ライオンズ対広島東洋カープ戦のゲストとして、舞台で主人公の成瀬あかり役を演じる山下美月さんにセレモニアルピッチを務めていただくことが決定いたしました。

舞台「成瀬は天下を取りにいく」 7/4（土）より公演開始！

主演：山下美月

出演：藤野涼子、ISSEI、山崎静代、天宮良、田畑智子、他



■東京公演：サンシャイン劇場

2026年7月4日（土）～12日（日）

■京都公演：南座

2026年7月16日（木）～26日（日）

■滋賀公演：大津市民会館

2026年7月28日（火）～29日（水）

舞台詳細はこちら！ :https://www.shochiku.co.jp/play/schedules/detail/naruse_2607/

山下美月さん セレモニアルピッチ 実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47877/table/2993_1_2b2500dfed743f9fdf1e51fc7368f308.jpg?v=202606021251 ]



『交流戦シリーズ 2026 -黒獅子奮迅-』特設サイト：https://www.seibulions.jp/special/2026interleague/

公式チケットサイト ライオンズチケット：https://ticket.seibulions.jp/

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

１９８３年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。２０２１年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞し、２０２３年に同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。２０２４年本屋大賞、坪田譲治文学賞など多数受賞し、続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせてシリーズ累計発行部数１５０万部を突破。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■書籍データ

【タイトル】成瀬は天下を取りにいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2025/6/25

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106141-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106141/

【タイトル】成瀬は信じた道をいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2026/6/24

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106142-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106142/

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