【 6/10 (水) 16:00 】富士通流 非財務情報開示支援 SaaS ローンチまでの軌跡 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『富士通流 非財務情報開示支援 SaaS ローンチまでの軌跡』をテーマに、富士通株式会社 日本取引所グループユニット サステナオファリングチーム Bizdev リーダー 兼 Uvance Ambassador 和田 将太 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 6/10 (水) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606040347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260610(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606040347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260610)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、富士通株式会社 日本取引所グループユニット サステナオファリングチーム Bizdev リーダー 兼 Uvance Ambassador 和田 将太 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/497_1_9f1f7038686fc9ee9abebf7a96f19562.jpg?v=202606021251 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：富士通流 非財務情報開示支援 SaaS ローンチまでの軌跡

～ユーザーインタビューから見えた「顧客課題」とプロダクト戦略～

主催：株式会社ビザスク

日時：6月10日（水）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606040347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260610(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606040347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260610)

【登壇者情報】

和田 将太 氏

富士通株式会社

日本取引所グループユニット

サステナオファリングチーム Bizdev リーダー

兼 Uvance Ambassador

富士通にて IaaS エンジニアとしてキャリアを開始。営業に転身後、複数業界で DX 提案を推進。DX・SX コンサルを経て、サーキュラーエコノミー領域の共創事業企画や、CFP 一次データ取得に関する実証プロジェクトの PMO 等の業務に従事。Fujitsu Uvance では、J-クレジット創出に関する共創事業開発をリード。現在は日本取引所グループユニットにて、開示プラットフォームの企画・開発と企業共創を推進している。

◆ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・和田 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606040347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260610(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606040347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260610)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/497_2_348cf539e497e242a2704e2db4a69167.jpg?v=202606021251 ]