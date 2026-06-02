【オーソフィートジャパン】　主力シューズ「KITA（キタ）」「YARI（ヤリ）」が、足と糖尿病の専門病院である「医療法人社団青泉会下北沢病院」の推奨商品に

オーソフィートジャパン株式会社

オーソフィートジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：海野 祥之）が展開する主力シューズ２商品が、医療法人社団青泉会下北沢病院（以下「下北沢病院」）による厳格な検証を経て、同病院推奨商品として認定されました。

以下、本推奨に至った下北沢病院による機能検証結果となります。

- 足部機能への明確なサポート効果 -

1.アーチサポート

レントゲン評価（横倉法）にて舟状骨や楔状骨の位置が上方へ改善する傾向を示し、アーチの支持機能が客観的に確認された。

2.片脚立位バランス

重心軌跡長が約9.0％短縮し、姿勢安定性が有意に向上したことが確認された。

3.歩容

ストライド長および歩行スピードの向上が認められ、下肢機能の協調と効率的な歩行が促進された可能性を示す。

独自のバネ機構（米国特許）によるハンズフリー着脱が可能であることに加え、この検証によって姿勢維持や歩容という足の健康を支える靴本来の機能が認定され、米国におけるAPMA認証取得に続き、日本においても最高峰の足病医療の専門病院の推奨を得ました。従来のハンズフリーシューズの多くにおいて相反していた、 “脱ぎ履きのしやすさ”と“歩きやすさ”を両立し、更に一人一人の足の形状に合わせてフィッティングの調整も可能です。これらを日常に溶け込む機能美に落とし込んだプレミアムハンズフリーシューズ「オーソフィート」。人々の足を支える健康投資ブランドとして、歩んでまいります。全国130を超える正規取扱店舗・専門院（接骨院・鍼灸院など）にて是非お試しください。

国内正規取扱先一覧： https://brand.orthofeet.jp/shoplist/

下北沢病院推奨のオーソフィート商品

左：KITA（キタ） 右：YARI（ヤリ）

【商品詳細】

KITA（キタ）

価格 19,800円（消費税込）

展開カラー数 全9色

サイズ 22.0cm～25.5cm（0.5cm刻み）

幅 Medium、Wideの2幅展開

YARI（ヤリ）

価格 19,800円（消費税込）

展開カラー数 全5色

サイズ 25.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）

幅 Medium、Wideの2幅展開

※全て、インソール調整パーツ同梱

※カラー展開や、サイズ展開は、取扱店舗によって異なります。

【Orthofeet（オーソフィート）について】

ロン・バーとマイケル・バー兄弟により1984年に設立。ロンは生体医工学博士号を、マイケルは機械工学修士号を取得。1970年代、兄のロンが足を欠損した悲劇が契機となり、自身のように足の症状に悩みを抱える人に向けたインソールの開発とフットウェアの製作に着手。マイケルの機械工学の専門知識も活かし、今日のブランドの礎を築きました。その製品はAPMA（米国足病医学協会）認証取得など、独自のポジションを獲得しています。

2023年より海外進出を開始し、2026年3月に国内現地法人として、オーソフィートジャパン株式会社を設立。

【医療法人社団青泉会下北沢病院について】

日本初の足病医療の総合病院。足を一つの臓器として考えて、整形外科、形成外科、血管外科、糖尿病内科、皮膚科など様々な角度から診察、治療を行っています。また、足と歩行のドック「足の見えるか検診」を実施し、皆様の足の健康に対する意識向上に貢献しています。

オーソフィートジャパン株式会社 会社概要

東京オフィス：東京都新宿区新宿3丁目36番14号カワノアネックス2F

資本金：30百万円

社長：海野祥之

設立：2026年3月

株主：米国Orthofeet Inc. 100％出資

◆オーソフィート日本公式サイト： https://brand.orthofeet.jp/

◆オーソフィート日本公式インスタグラム：https://www.instagram.com/orthofeet_jp