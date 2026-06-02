生成AI時代に求められる“迅速なセキュリティ対応”　脆弱性診断の内製化を支援するトレーニング提供開始

株式会社神戸デジタル・ラボ

情報セキュリティサービス「Proactive Defense」やシステム開発を提供する株式会社神戸デジタル・ラボ（兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長 玉置慎一、以下 KDL）は、「Proactive Defense」において、実務で活用できる脆弱性診断スキルの習得を支援する「脆弱性診断トレーニング」の提供を開始しました。

本トレーニングは、実際の診断業務を想定した演習を通じて、Webアプリケーション診断の基礎から、診断手法、報告書作成までを体系的に学べる内容となっており、企業の診断内製化とセキュア開発の推進を支援します。

■サービス提供開始の背景

近年、生成AIの普及により、サイバー攻撃は高度化・効率化が進んでいます。攻撃コードの生成や、脆弱性探索の自動化が進み、従来よりも短時間で広範な攻撃が可能となるなど、企業に求められるセキュリティ対策の水準は大きく変化しています。

こうした背景から、開発スピードとセキュリティ対応の両立が課題となっており、自社で脆弱性を理解・発見できる人材の育成と、脆弱性診断内製化のニーズが急速に高まっています。

KDLは、2008年より脆弱性診断サービスを提供してきた実績に加え、システム開発会社としての知見を活かし、開発現場に根ざしたセキュリティ支援を行っています。本トレーニングは、KDLが培ってきた脆弱性診断とシステム開発双方の知見を活かし、実務で活用できる診断スキルの習得と、診断の内製化を支援するものです。

■サービス概要

「脆弱性診断トレーニング」は、診断の基礎から実践的な診断手法までを学べるトレーニングサービスです。

受講者は、Webアプリケーション環境を用いたハンズオン形式の演習を通じて、脆弱性の発見方法や対策の考え方を学ぶことができます。また、診断の実施だけでなく、診断結果の整理や報告書作成など、実際の診断業務を想定した内容も含まれており、現場で活用できるスキル習得を支援します。

Proactive Defense「脆弱性診断トレーニング」概要- 受講日数：全3日間（オンライン）- 料金：30万円（税抜）／1名あたり

※カリキュラム、日程などの詳細はサービスページをご覧ください。

※企業単位での受講をご希望の場合はお問い合わせください。

◎「脆弱性診断トレーニング」サービスページ

https://www.proactivedefense.jp/services/training/vulnerability-assessment-training

◎お申し込みフォーム

https://www.proactivedefense.jp/training-reservation

■サービスの特長

ハンズオン形式で実践的に学習

Webアプリケーション環境を使用し、手を動かしながら学べるハンズオン形式を採用しています。オンライン開催のため、場所を問わず受講可能で、企業研修としても導入しやすい構成です

実務経験豊富な診断員による講義

情報セキュリティサービス「Proactive Defense」の脆弱性診断業務を担当するセキュリティエンジニアが講師を務めます。診断現場で培った知見に加え、システム開発会社ならではの現場視点も踏まえながら、実務で重要となる観点やポイントを解説します。

報告書作成まで学べる実務重視の内容

脆弱性を発見するだけではなく、診断結果をどのように整理・報告するかまで学ぶことができます。業務を意識した内容により、実践的なスキル習得を支援します。

「診断できる開発者」を育成

システム開発会社としての知見を活かし、単なる診断スキルにとどまらず、開発現場で活用できるセキュリティ視点の習得を重視します。

KDLは今後も、「Proactive Defense」を通じて、脆弱性診断およびセキュリティ教育の提供を強化し、企業のセキュアな開発体制の構築を支援します。診断と開発の両面からアプローチすることで、「脆弱性を見つける」だけでなく、「脆弱性を作らない」開発プロセスの実現に貢献してまいります。

【Proactive Defense公式サイト】

https://www.proactivedefense.jp/

【会社概要】

会社名 ：株式会社 神戸デジタル・ラボ

代表者 ：代表取締役社長 玉置慎一

所在地 ：〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町72番地 新クレセントビル

設立 ：1995年10月

資本金 ：5,000万円

従業員数：174名（2026年5月1日現在）

URL ：https://www.kdl.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 神戸デジタル・ラボ

デジタルビジネス本部 原田（はらだ）、松田（まつだ）

proactivedefense-support@kdl.co.jp / 電話：078-327-2280

※取材など随時対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

※テレワーク推進企業です。メールでご連絡いただけますと幸いです。