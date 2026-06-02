名古屋の夏を桃の香りとともに。甘くとろける旬の桃スイーツが彩る期間限定アフタヌーンティー、名古屋東急ホテルで開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

アフタヌーンティーセット～ピーチ～詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/restaurant/grindelwald/plan/143003/index.html

名古屋東急ホテル（名古屋市中区栄／総支配人：金子真之）では、1階アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」にて、「アフタヌーンティーセット～ピーチ～」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定でご提供いたします。

ショートケーキやタルト、マカロンなど、旬の桃を使用した華やかなスイーツをご用意。芳醇な香りと、とろけるような甘みが広がる、この時期ならではの味わいをお楽しみいただけます。

また、ココナッツとホワイトチョコレートを合わせた夏らしいスコーンや、彩り豊かな夏野菜を使用したキッシュなどのセイボリーもご提供。オリジナルデザートドリンクのアールグレイ香るピーチティーとともに、どうぞ名古屋・栄の夏をゆったりとお楽しみください。

窓からやわらかな光が差し込む開放的なラウンジ空間が、夏のティータイムを涼やかに彩ります。

アフタヌーンティーセット～ピーチ～ 概要

提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

提供時間：12:00～17:00

提供場所：1 階 アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」

料 金：お1人様 4,500円

メニュー内容

■ピーチスイーツ

・桃のショートケーキ

・桃のパンナコッタ

・桃のムース

・桃のタルト

・桃のマカロン

■１段目 スイーツ■ベイクドスイーツ

・スコーン（プレーン/ココナッツ&ホワイトチョコチップ）

・サブレ（アーモンドココア/ヘーゼルナッツバニラ）

■２段目 ベイクドスイーツ

■セイボリー

・枝豆のキッシュ（トマト/オリーブ/オニオン/ソーセージ）

・トルティーヤのラップサンド（野菜/ハム/チーズ）

■３段目 セイボリー■オリジナルデザートドリンク

・アールグレイ香るピーチティー

【ドリンク】

お好きな茶葉またはコーヒーを1種お選びいただけます。

TWG Tea ロイヤルダージリン／ハルムッティー／フレンチアールグレイ／ハーレクインティー



RONNEFELD イングリッシュブレックファースト／ダージリン サマーゴールド／バニラチャイ／ルイボスケープオレンジ／ライト＆レイトセイロン

ART OF TEA ストロベリークレーム／レモンメレンゲ ／キームンハオヤ

コーヒー ブレンドコーヒー／アメリカンコーヒー／アイスコーヒー

ソフトドリンク オレンジ／アップル／グレープフルーツ

※表示料金にはサービス料 13%・消費税 10%が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※写真はイメージです。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします。

アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」

4階まで吹き抜けになった開放的な空間。 水のせせらぎと天窓から差し込む光に包まれながら、日常を忘れる優雅なひとときをご提供いたします。

営業時間：10:00～21:00 （L.O.20:30）

【お客様のご予約・お問い合わせ】

名古屋東急ホテル アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」

Tel：052-251-6685（直通）

「グリンデルワルド」HP :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/restaurant/grindelwald/index.html

【名古屋東急ホテル】

<ヨーロピアンエレガンス>をコンセプトに、瀟洒なインテリアでまとめられたゲストルームは564室。いずれのお部屋も、ゆとりのスペースと落ち着いた色調のインテリアに爽やかな気品を漂わせて、深いくつろぎをご提供いたします。また、エグゼクティブフロアにご宿泊のお客様だけがご利用いただける特別な空間「エグゼクティブ ビジネスサロン」ではVIPの皆さまに相応しいおもてなしをお約束いたします。

住所：愛知県名古屋市中区栄四丁目6番8号

アクセス：名古屋市営地下鉄 栄駅12番出口より徒歩5分

名古屋東急ホテル 公式HP :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/index.html