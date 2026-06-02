プロのシェフによる出張料理サービス「PRIME CHEF（プライムシェフ）」を譲受　料理人の生涯価値向上を拡充する、新たな挑戦へ

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の食分野の子会社である株式会社Chef’s valueは、森トラスト株式会社が運営するプロのシェフによる出張料理サービスPRIME CHEF事業を譲り受けることについて合意し、2026年6月1日に事業譲受いたしました。

本事業譲受は、Chef’s valueが掲げる「料理人の生涯価値向上」というビジョンをさらに推進するための重要な戦略的取り組みです。「PRIME CHEF(https://www.primechef.cooking/)」は、シェフとユーザーを直接つなぐサービスとして、特別な食体験を提供してきました。一方でChef’s valueは、飲食業界におけるキャリア支援・独立支援・イベント企画などを通じ、料理人一人ひとりの可能性を広げる事業を展開しています。

今回の事業譲受により、両社の強みを掛け合わせることで、料理人が“店舗に所属する働き方”だけではなく、個人として活躍できる新たな選択肢を社会に広げてまいります。

プロのシェフによる出張料理サービスPRIME CHEF

■PRIME CHEFとは

出張シェフと利用者のオンラインマッチングプラットフォームサービス。「出張シェフで、大切な人と特別な時間を」コンセプトに誕生日、行事、記念日等の「特別な日」、「ハレの日」利用が全体の8割程度、“レストラン代わり”に多く利用されています。

https://www.primechef.cooking/(https://www.primechef.cooking/)

現地でコース料理を提供する「出張料理」

プロのシェフがご自宅などでお客さまのために直接お料理を提供。ご家族や友人とのお祝い、パーティーなど様々なシーンで、周囲に気兼ねなくゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。

コース料理をご持参する「デリバリー」

記念日にぴったりなコース料理をご用意。お料理をより美味しくいただくため、盛り付けや温め等の最後のひと手間はお客様ご自身で。

パーティー対応等の「ケータリング」

ケータリングでは大人数の宴会にも対応。キッチン設備不要で法人様の忘年会や懇親会にも、多数ご利用いただいております。





■事業譲渡の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3670/table/4837_1_1fa1084d5b649f93936303474a9b9f7e.jpg?v=202606021251 ]



■森トラスト株式会社 概要

本 社 ：東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 神谷町トラストタワー

設 立 ：1970年6月10日

代 表 者 ：代表取締役社長 伊達 美和子

事業内容 ：不動産開発、ホテル経営および投資事業

U R L ：https://www.mori-trust.co.jp/(https://www.mori-trust.co.jp/)



■株式会社Chef's value 概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 2022年7月22日

代 表 者 ： 代表取締役社長 青木寛和

事業内容：飲食店の運営およびシェフを対象としたエージェンシー事業等

U R L ： https://chefz.jp/

株式会社Chef’s valueはプロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社の食分野の子会社で、2022年7月に設立されました。 “料理人の生涯価値の向上”をミッションに掲げ、料理人の独立開業やスキルアップを支援するスタートアップ店舗「Cassolo」の運営事業のほか、料理人の就職・転職をサポートするエージェンシー事業（人材紹介・人材派遣）、未経験者のための料理人育成プログラム「シェフアカデミー」の運営事業等を展開しております。

■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・福島・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）