【父の日ギフトに】新登場！驚くほど“ラクかる”で心地よい「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。強い日差しも突然の雨もスマートにしのぎ、しまう瞬間までストレスフリーに！

株式会社ティ・ツウ・オー「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。

バッグ・雑貨の企画、製造、販売を行う株式会社ティ・ツウ・オーは、晴雨兼用折りたたみ傘を発売いたしました。

本製品は、確かな遮光・UVカット・撥水機能に加え、毎日ストレスなく使えるよう細部まで計算された設計が魅力です。毎日の持ち歩きが苦にならない驚きの軽さの「ラクかる」仕様、開閉時の煩わしさを解消し、スムーズに折りたためる「フリーストッパー設計」、濡れた状態でもバッグへスマートにしまえる、吸水・速乾素材を採用した「バッグ専門店特製の専用傘ケース」。通勤・通学から休日のお出かけまで、日常の必需品として申し分のない機能美を備えています。

詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/pro-sperity/t2o-10

閉じる瞬間まで美しい。扱いやすさを極めた「フリーストッパー設計」

「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。

折りたたみ傘は、一日に何度も開閉するアイテムだからこそ、扱いやすさが重要です。

本製品では、シャフトが一気に戻らない「フリーストッパー設計」を採用。

閉じる際に指を挟みにくく、力を入れずスムーズに収納できます。

電車移動や通勤時など、急いでいるシーンでも扱いやすく、毎日の小さなストレスを軽減します。

バッグ屋のノウハウを凝縮！濡れた傘をそのまましまえる専用ケース

「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。

本製品に付属する専用ケースは、独自のカーブファスナー設計により、ケースの口元が大きく開放。雨天時の駅の改札前や乗り物の乗降時など、急いでいる時でもモタつくことなく、ワン動作でスマートに傘を収納できます。 また、ケースの裏地には高い吸水・速乾性を持つ特殊素材を配し、水分を外部に逃がしにくい構造に仕上げました。「バッグの中を絶対に濡らさない」という安心感と、日常での扱いやすさを追求した、専門店こだわりのクオリティです。

バッグに“かけるだけ”のノンストレスな携帯スタイル

「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。

専用ケースには、バッグのハンドルやストラップにさっと取り付けられる便利な仕様を採用。バッグの容量を圧迫することなく、まるでアクセサリー感覚で「かけるだけ」で軽やかに携帯できます。

強い日差しにも対応する晴雨兼用仕様 軽量ながら安心感のあるサイズ設計

「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。

本体の重量は、毎日カバンに入れても負担にならない約270gの“ラクかる”仕様。軽さでありながら、傘を開けば直径約90cmという安心の広がり。

構造面にも妥協はなく、骨組みにはしなやかで強靭な「グラスファイバー骨」を採用。突風を受けても折れにくく、サビにも強い素材のため、お気に入りの一本を長く安心してご愛用いただけます。

さらに、日傘としての機能も超一級品。裏地に施した「ブラックコーティング加工」が、上からの直射日光だけでなく、アスファルトからの容り返しも徹底的にカットします。

実用性と快適性を兼ね備えた、新定番。新しい晴雨兼用傘

「バッグ屋が作った傘専用ケース付きの晴雨兼用傘」を日常に添えて。

眩しい太陽が照りつける日も、突然の雨に濡れる日も、そして静かな夜道の移動まで。365日、どんな瞬間もあなたに優しく寄り添い、自然と持ち歩きたくなるような、愛着の湧く一本をこれからもお届けしてまいります。

PRO-SPERITY T2O-10

■サイズ

直径約90cm × 柄の長さ約50cm

■折りたたみ時サイズ

約W6×H26×D4cm

■重量

約270g

■素材

ポリエステル100%

（裏地：ブラックコーティング加工）

■付属品

吸水・速乾ケース / カラビナ

■機能

・晴雨兼用

・遮光率99%以上

・UVカット率99%以上

・UPF50+

・遮熱効果

・撥水加工

・フリーストッパー設計

■金額

4,290円(税込)

■ブランド

PRO-SPERITY（プロスペリティ）

詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/pro-sperity/t2o-10

●PRO-SPERITY

PRO-SPERITYは、“毎日に寄り添う実用性”と“長く使いたくなるデザイン”を両立したバッグ・雑貨ブランドです。

機能だけではなく、使う人のライフスタイルや日常動作まで考えた設計を大切にし、日々を少し快適にするアイテムを提案しています。

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場。上質で実用的なバッグや雑貨とともに、“日頃の感謝”を贈る父の日ギフト特集を開催します。

父の日ギフト特集【父の日】詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/pro-sperity/t2o-10

●会社概要

・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

・設立 ： 1987年5月

・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

・資本金 ： 10,000,000円

・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)