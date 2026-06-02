50代からの女性が知りたい情報満載の雑誌『ハルメク』が8半期連続で販売部数No.1を獲得

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、日本ABC協会が発表した2025年下期（7月～12月）の雑誌販売部数において、45.9万部を記録したことをお知らせします。

これにより、『ハルメク』は2022年上期から4年連続、通算8半期連続で、全雑誌における販売部数第1位となりました。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年7月～12月)

雑誌『ハルメク』が販売部数No.1を維持できる理由

理由1． 書店売りではなく毎月直接届ける定期購読で読者と直接つながっている

・直接つながることで、どんなお客様がどういう理由で購読しているかを深く知ることができる

毎月届く読者ハガキ

理由2． 徹底したニーズ調査のもと読者目線の誌面を制作

・毎月2,000枚届く読者からのはがきに目を通し、どんな意見も大切にしている

・座談会やお茶会で読者の生の声を聞き、今本当に興味があることを調査し誌面化

・読者のニーズ調査も含めて半年もの期間をかけて制作 (一般的な雑誌と比べ2倍)

編集部と読者が交流するお茶会（おしゃべりカフェ）

理由3． シニアに対する思い込みを捨て、AIや美容など新しい特集を発信

・人気企画の特集は「読者が今、関心があること」に合わせてアップデート

・単なる情報発信ではなく「人生にそっと寄り添い、伴走していく友のような存在」として情報を発信

誌面での特集に加えAI講座も実施中＜お客様から声（2026年6月号の読者ハガキより一部抜粋）＞

「いつも興味のある記事ばかりです。ハッと気づかされる事ばかりで、生活に役立てています」

「毎号いろいろな方々の考え方、やり方を知ることができ、とても参考になります。特集も、 “ちょうど思っていたところだったの！！” みたいなテーマなので、いつも楽しみにしています」

「老いていくことの新しい発見！ 感動します」

ハルメクは、今後も読者の皆様に真摯に向き合い、50代からの女性の生き方・暮らし方を提案し、これからの人生に寄り添い、応援する雑誌をお届けしてまいります。

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト ： https://magazine.halmek.co.jp

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/