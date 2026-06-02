がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは）」日々の記録を“時間の流れ”に沿って振り返る体験

株式会社michiteku

株式会社michiteku（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤山 昌彦、以下「当社」）は、がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは、以下「YOHA」）」において、投稿一覧画面の表示改善やタグ機能の追加などのアップデートを行い、日々の記録を時間の流れで振り返りやすくしました。

michiteku YOHAは、がん治療と日常生活の両立をサポートする通院予定管理アプリです。

■今回のアップデートで体験できること- 日々の出来事を時間の流れに沿って振り返ることができます。- 投稿をテーマごとに整理できます。- 気になった情報を生活の記録として残すことができます。■主なアップデート内容

1．投稿一覧画面の表示改善

日常モードの投稿表示を、これまでの左右2カラム表示から1カラムのカード形式へ変更しました。

日々の記録が上から読み進めやすくなり、出来事や気持ちの変化を時間の流れに沿って振り返りやすくなりました。

2．タグ・URL保存の機能を追加

「#朝の時間」「#日記」「#家族」などのタグを付けることで、投稿をゆるやかに整理できます。また、気になった記事やレシピなどのURLを投稿ごとに最大3件まで保存でき、そのときの出来事とあわせて見返しやすくなりました。

3．外部カレンダー連携に対応

通院予定を外部カレンダーと連携でき、日常生活の予定とあわせて管理しやすくなりました。

■アップデートの背景

がん治療中の患者さんは、日々の体調変化や感情の揺れの中で、日常の出来事を少しずつ記録しながら過ごしています。

YOHAはこれまで、「通院」と「日常」のモードを切り替えることで、がんに向き合いすぎない生活体験を提供してきました。一方で、日常モードに残した投稿を振り返る際に、出来事の流れや気持ちの変化を辿りづらいという課題がありました。

そこで今回、投稿を時系列で上から順に表示するように改善し、タグ付けやURL保存機能を追加することで、日々の記録をより振り返りやすくなりました。

■がん生活支援アプリ「michiteku YOHA」について

YOHAは、がん治療と日常生活の両立をサポートする通院日管理アプリです。治療予定の可視化や通院のリマインド、日々の記録などを通じて、患者さん自身が治療スケジュールを無理なく把握・管理できるよう設計されています。「がんに向き合いすぎずに、自分らしく日々を過ごしてほしい」──そんな想いから生まれたYOHAは、治療の“管理ツール”であると同時に、心の余白を支える“生活ツール”として、多くのがん患者さんにご利用いただいています。

■YOHAの利用について

サービスURL：https://intro.michiteku.com/app

価格：無料（アプリダウンロード後、会員登録を行うことで、すべての機能をお使いいただけます。）

ダウンロード方法：

（App Store） https://apps.apple.com/jp/app/id6535674207

（Google Play） https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja)

■株式会社michitekuについて

michitekuは、「がんになっても怖くない、誰もがそう思えるような世界をつくる」をビジョンに掲げ、ヘルスケア分野における情報処理・情報提供サービス事業を展開することで、がん患者さんを取り巻く社会的な課題の解決に向けて取り組んでいます。

会社名： 株式会社 michiteku

URL： https://www.michiteku.jp

所在地： 東京都区中央区京橋三丁目１番１号14F

代表者： 代表取締役 藤山 昌彦

事業内容： 医療およびヘルスケアに関する情報収集、情報処理および情報提供サービス等

会社設立： 2022年11月16日

従業員数： 20名（2026年4月1日現在）

※ michitekuの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社michitekuの登録商標または商標です。