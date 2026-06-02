【7月1日は井村屋あずきバーの日】東京・名古屋・大阪・福岡天神の全国4都市で合計約15,500本を無料配布！夏の風物詩「あずきバー祭り2026」

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康）は、6月26日（金）～6月27日（土）の期間(※1)、全国4都市（東京会場：コレド室町テラス1F大屋根広場／名古屋会場：ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン／大阪会場：ヨドバシカメラ梅田 1F南東入り口前／福岡天神会場：ONE FUKUOKA BLDG.北西側広場）にて、合計約15,500本の『あずきバー』を無料で配布するサンプリングイベント「あずきバー祭り2026」を開催いたします。本イベントは、2007年に井村屋グループが制定した7月1日「井村屋あずきバーの日」を記念して開催しており、夏の訪れを告げる恒例イベントとしてご好評いただいております。記念日制定翌年の2008年より、全国であずきバーサンプリングを開催し、以降毎年記念日を盛り上げるためのイベントを行ってまいりました。「あずきバー祭り」は2023年の開催以来、毎年多くのお客様にお越しいただいており、皆様の反響にお応えし、このたび4年連続での開催が決定いたしました。今年は、東京・名古屋・大阪に加え、新たに福岡天神での開催を予定しております。

発売50年を超えるロングセラーブランドである『あずきバー』は、2025年度のシリーズ年間販売本数が過去最高の3億3,500万本を記録しました。日頃ご愛顧いただいているお客様への深い感謝の気持ちを込め、7月1日の「井村屋あずきバーの日」に向けて、全国4都市で合計約15,500本の『あずきバー』を無料で提供いたします。

さらに同期間中、東京会場（コレド室町テラス1F大屋根広場）では、『あずきバー』の縁日イベント(※2)を6月26日（金）～6月27日（土）の2日間限定で開催いたします。日本の伝統文化である縁日として、ヨーヨーつり、的あての屋台を出店し、『あずきバー』とともに夏の風物詩をお楽しみいただけます。

※1：各会場で開催期間、開催時間が異なります。詳細はP3の概要をご覧ください。

コレド室町テラスでのサンプリングは6月26日（金）～6月27日（土）の2日間になります。

ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン、ヨドバシカメラ梅田、ONE FUKUOKA BLDG.北西側広場でのサンプリングは6月27日（土）のみになります。

※2：縁日イベントは東京会場のみでの開催となります。

7月1日は「井村屋あずきバーの日」！全国4都市で約15,500本を無料配布！

あずきは古くより、縁起の良い食べ物、健康の源として毎月1日と15日に食されてきました。この良き風習を今の時代へ継承していくため、また皆様の健康に寄与したいという思いからあずき製品を多く取り扱う井村屋グループが「毎月1日はあずきの日」として制定し、日本記念日協会より認定を受けました。また、あずきをたっぷりと使用した『あずきバー』を食べて暑い夏を乗り切っていただきたいという思いから本格的な暑さを迎える7月1日を「井村屋あずきバーの日」として制定いたしました。2026年7月1日の「井村屋あずきバーの日」に先駆けて、全国4都市（東京、名古屋、大阪、福岡天神）にて、無料で『あずきバー』を配布するサンプリングイベントを開催いたします。当日、各会場では、あずきバーと一緒に写真を撮ってSNSにシェアしていただけるフォトプロップスをご用意するほか、ご来場いただいた皆様を対象にオリジナル限定シールも配布いたします。(※3)また、東京会場・名古屋会場では井村屋のキャラクター「アズキキング」も登場し、「あずきバー祭り」を盛り上げます。

※3：配布数量には限りがございます。

元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが6月27日（土）、ららぽーと名古屋みなとアクルスに参戦！

アズキキングオリジナル限定シール

『あずきバー』が小さい頃から大好きという元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが、 6月27日(土)に名古屋会場に登場。 トークショーを開催するほか、『あずきバー』を直接お配りいたします。

※元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんによる『あずきバー』無料配布への参加は、各回の開始直後のみとなります。

トークショー開催日時：

6月27日（土）

1回目10:15～ 2回目12:45～ 3回目15:20～

開催場所：

ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン(愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号)

『あずきバー』サンプリング 開催概要

・東京会場：合計5,500本配布予定(※4)

開催日程：6月26日（金）～6月27日（土）

配布日時：

6月26日（金） 第1回配布11:30～ 第2回配布15:00～

6月27日（土） 第1回配布10:00～ 第2回配布13:00～ 第3回配布15:30～

開催場所：コレド室町テラス1F大屋根広場（東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号）

※4：東京会場の配布本数は2日間の合計になります。

・名古屋会場：合計4,000本配布予定

開催日時：6月27日（土） 第1回配布10:30～ 第2回配布13:00～ 第3回配布15:30～

開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン(愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号)

・大阪会場：合計4,000本配布予定

開催日時：6月27日（土） 第1回配布10:00～ 第2回配布13:00～ 第3回配布15:30～

開催場所：ヨドバシカメラ梅田 1F南東入り口前（大阪府大阪市北区大深町1丁目1番）

・福岡天神会場：合計2,000本配布予定

開催日時：6月27日（土） 第1回配布10:00～ 第2回配布12:30～ 第3回配布15:00～

開催場所：ONE FUKUOKA BLDG. 北西側広場（福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号）

<サンプリングに関する注意事項>

※配布スケジュールの時刻は、混雑状況により変更となる可能性があります。

※各回15分前よりお並びいただけます。 ただし、混雑状況や安全管理上の理由により、整列開始時間を変更する場合があります。

※各回の配布本数には限りがあるため、定員（予定数量）に達し次第終了とさせていただきます。

※サンプリングは、お一人様1本1回まででお願いいたします。

※サンプリング喫食後の袋などのゴミは、会場内、喫食スペース等に備え付けのゴミ箱に廃棄してください。

※小雨決行。天災・荒天の場合は、協議のうえ、中断・中止となる可能性がございます。

※各会場のフォトプロップスは、17:00までご利用いただけます。

アズキキングに会える！グリーティングも開催

東京会場・名古屋会場に、井村屋のキャラクターであるアズキキングがやってきます！

毎年大人気のアズキキングに会えるチャンス！

アズキキングと一緒に記念撮影もできますので、ぜひお越しください。

グリーティング概要

・東京会場

撮影日時：

6月26日（金） １.13:00～13:20 ２.14:30～14:50 ３.16:30～16:50

6月27日（土） １.12:00～12:20 ２.14:30～14:50 ３.16:30～16:50

開催場所：コレド室町テラス1F大屋根広場（東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号）

・名古屋会場

撮影日時：

6月27日（土） １.11:30～11:50 ２.14:00～14:20 ３.16:15～16:35

開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン(愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号)

※6月26日(金)は、東京会場のみとなります。

※グリーティング時間は当日の状況により変動する可能性がございます。

コレド室町テラスに『あずきバー』の縁日が登場！

「あずきバー祭り」では、過去3年『あずきバー』の無料配布とあわせて、東京会場にて縁日イベントも開催してきました。今年も例年同様に、『あずきバー』の世界観を楽しんでいただける縁日イベントを6月26日（金）～6月27日（土）の2日間限定で開催いたします。会場は、江戸の雰囲気と現代的なモダンテイストが融合する街、日本橋室町の商業施設「コレド室町テラス」です。会場では、『あずきバー』オリジナルデザインに装飾されたヨーヨーつり、的あての2種の屋台を出店いたします。いずれも無料でご参加いただけるだけでなく、屋台体験を通じて「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨーやオリジナルハンドタオルといった、ここでしか手に入らない限定ノベルティ獲得に挑戦していただけます。『あずきバー』のパッケージデザインや井村屋のキャラクター「アズキキング」をモチーフにした屋台、『あずきバー』カラーで装飾された夏祭りの会場は、SNSでも映える雰囲気のレトロムードを演出しており、大人から子どもまで、老若男女問わず誰もが『あずきバー』とともに日本の夏の風物詩である縁日をお楽しみいただけます。

「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨー「井村屋あずきバーの日」オリジナルハンドタオル「あずきバー祭り」縁日開催概要

開催日程：6月26日（金）～6月27日（土）※5

開催時間：

6月26日（金）：11:30～17:00

6月27日（土）：10:00～17:00

開催場所：コレド室町テラス1F大屋根広場（東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号）※6

体験内容：ヨーヨーつり、的あて※7

ノベルティ：「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨー、「井村屋あずきバーの日」オリジナルハンドタオル※8

※5：小雨決行。天災・荒天の場合は、協議のうえ、中断・中止となる可能性がございます。

※6：『あずきバー』の縁日イベントは東京会場のみでの開催となります。

※7：縁日イベントは、配布ノベルティがなくなり次第終了となります。混雑する時間帯は、体験を一時中断する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※8：各屋台、ノベルティのお渡しは、お一人様につき1点までとなります。

1973年発売から長年お客様に愛され続ける『あずきバー』

1973年発売から長年お客様に愛され続ける『あずきバー』は、「ぜんざいを凍らせたようなアイスができないか？」というアイデアをもとに開発した当社の看板商品です。生豆の選別・洗浄・炊き上げ・冷却・充填まで自社で行い、あずきの風味と粒感が楽しめるアイスです。原料はあずき・砂糖・水あめ・塩のみで、あずきの自然な味わいを感じられます。シンプルな原料や生豆から炊き上げる製法など、こだわりは変えない一方で、お客様の嗜好の変化に合わせて砂糖の量を減らし甘さを控える改良を行ってきた結果、発売当時のものよりも固くなっています。

●「あずきバー」シリーズ詳細はこちら https://www.imuraya.co.jp/goods/ice/c-azuki/

●『あずきバー』ブランドサイトはこちら https://imuraya-cp.jp/azuki-bar/

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/311_1_319c8e48209c487264e9b4909e980304.jpg?v=202606021251 ]