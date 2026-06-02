愛犬の性格を16タイプで診断する「WANKO16 / WMTI診断」を公開

株式会社rinrindo

株式会社rinrindo（本社：東京都武蔵野市吉祥寺）が運営する犬の暮らしに関する情報メディア「わんこTown（https://wanko-town.net/）」は、愛犬の性格傾向を16タイプで診断できる無料コンテンツ「WANKO16 / WMTI診断」を公開しました。

https://wanko-town.net/dog-type/



「WANKO16 / WMTI診断」は、愛犬の日常行動に関する12問に答えることで、愛犬の性格傾向を16タイプに分類する診断コンテンツです。診断では、愛犬の行動を「安心の取り方」「変化への向き合い方」「満足する活動量」「関わり方」の4軸で分析し、タイプごとの特徴や接し方のヒントを表示します。



WMTIは「Wanko Mood & Type Indicator」の略称で、愛犬の気分や行動傾向、性格タイプを楽しく理解するための独自指標です。医療・訓練上の診断ではなく、飼い主が日常の観察を言語化し、愛犬とのコミュニケーションを深めることを目的としています。



診断結果は「慎重派サポーター」「ひだまり社交家」「自由なアスリート」「森の賢者タイプ」など、親しみやすい16タイプで表示されます。各タイプには、特徴、強み、しんどくなりやすい場面、接し方のコツ、今日から試せることなどを掲載しています。



また、診断結果は画像として保存でき、XやLINEなどでシェアすることも可能です。愛犬家同士で「うちの子は何タイプ？」と楽しめるほか、ブログやSNS、犬関連イベント、トリミングサロンなどでのコミュニケーションにも活用できます。



開発背景

近年、ペットは家族の一員として考えられるようになり、犬種や年齢だけでなく「その子らしさ」に合わせた接し方への関心が高まっています。

一方で、愛犬の性格や行動を言葉で説明するのは意外と難しく、「甘えん坊」「怖がり」「元気」などの表現だけでは、その子の個性を十分に捉えきれないこともあります。



そこでわんこTownでは、愛犬の日常行動を4つの軸で整理し、飼い主が楽しみながら愛犬の傾向を理解できる診断コンテンツとして「WANKO16 / WMTI診断」を開発しました。



WANKO16 / WMTI診断の特徴

- 12問で手軽に診断日常の行動に関する質問に答えるだけで、愛犬のタイプを診断できます。- 4つの軸で愛犬の傾向を分析「安心の取り方」「変化への向き合い方」「満足する活動量」「関わり方」の4軸から、愛犬の行動傾向を整理します。- 16タイプの診断結果を表示診断結果は16タイプに分類され、それぞれに特徴や接し方のヒントを掲載しています。- 結果カードの保存・シェアに対応診断結果は画像として保存でき、SNSやLINEで共有できます。- 16タイプ一覧ページも用意自分の愛犬のタイプだけでなく、他のタイプとの違いも比較できます。

サービスURL

WANKO16 / WMTI診断

https://wanko-town.net/dog-type/

16タイプ一覧

https://wanko-town.net/dog-type-list/



今後の展開

わんこTownでは、今後も犬との暮らしをより楽しく、より深く理解できるコンテンツを拡充していく予定です。

診断コンテンツに加えて、犬種別の性格傾向、ライフステージ別の接し方、ドッグフード選び、犬の健康・しつけ・暮らしに関する情報発信を強化し、愛犬家にとって役立つメディアを目指してまいります。



メディア概要

メディア名：わんこTown

URL：https://wanko-town.net/

内容：愛犬との暮らしに関するメディア



お問い合わせ

わんこTown お問い合わせページ：https://wanko-town.net/contact/