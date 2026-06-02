【すき家】野菜どっさり！ガツガツうまい！すき家が「おんたまビビンバ牛丼」を販売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、6月9日（火）AM9:00より、「おんたまビビンバ牛丼」を販売します。

ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる、すき家の“あいもり”牛丼の第2弾として、「おんたまビビンバ牛丼」が新登場します！

「おんたまビビンバ牛丼」は、秘伝のタレで煮た牛肉と、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材を“あいもり”にした一品です。コチュジャンだれをかけ、おんたまを添えることで、やみつきになる味わいの丼に仕上げました。旨辛なキムチ、ゴマ油の風味が豊かなナムルとほうれん草といった、どっさり入った野菜の味わいやシャキシャキ食感が、食欲をかき立てます。3種の具材を牛肉やおんたまと混ぜ合わせてお召し上がりいただくと、たっぷりの具材の旨みが絶妙に調和したおいしさに、食べ進める手が止まらなくなること間違いなしです！

同時に、香り豊かなやみつきのりフレークをトッピングした「おんたま黒ビビンバ牛丼」や、ビビンバの味わいをシンプルにお楽しみいただける「ビビンバ牛丼」「黒ビビンバ牛丼」も登場します。

また、ゴマ油がきいたドレッシングとやみつきのりフレークを使った、「チョレギサラダ」も発売します。みそ汁とセットになったお得な「チョレギサラダセット」もご用意していますので、相性抜群な「おんたまビビンバ牛丼」などのメイン商品と一緒にお楽しみください。

ぜひこの機会に、すき家やお家で「おんたまビビンバ牛丼」をお召し上がりください。

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,967店舗で販売予定です。（6月2日時点）

【商品概要】

おんたまビビンバ牛丼

（並盛） 790円

（ごはん大盛） 840円

（特盛） 1,040円

ビビンバ牛丼

（並盛） 680円

（ごはん大盛） 730円

（特盛） 930円

おんたま黒ビビンバ牛丼

（並盛） 830円

（ごはん大盛） 880円

（特盛） 1,080円

黒ビビンバ牛丼

（並盛） 720円

（ごはん大盛） 770円

（特盛） 970円

チョレギサラダセット

270円

チョレギサラダ 単品

250円