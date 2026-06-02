オープン株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道）の子会社であるオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井 岳之、以下「オープン」）は、ジェイ・アール・シー エンジニアリング株式会社（本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：熊谷 博、以下「JRCエンジニアリング」）とともに、製造現場向けAI・自動化ソリューション開発における協業を開始いたしました。

本協業では、オープンのRPA・AI・業務自動化領域における知見と、JRCエンジニアリングの組込み・制御・ソフトウェア開発技術を組み合わせ、製造現場におけるAI活用・設備データ連携・業務自動化を推進します。

■協業開始の背景

製造業では現在、人材不足や熟練技術者の高齢化に加え、生産性向上や品質維持への対応が重要課題となっています。

一方で、AIやデジタル技術への期待が高まるなか、

・現場設備との接続性

・閉域環境への対応

・リアルタイム処理

・システム連携の複雑さ

などを理由に、製造現場への実装が進まないケースも少なくありません。

オープンはこれまで、RPA・AIを活用した業務自動化支援を通じて、業務設計から運用改善まで伴走しながら幅広く支援してきました。一方のJRCエンジニアリングは、組込み・制御・通信分野を含む高度なソフトウェア開発技術を強みとし、製造業領域における豊富な実績を有しています。

今回の協業では、両社の強みを組み合わせることで、「現場で実際に活用できるAI・自動化」をテーマに、製造現場向けソリューションの開発・提供を進めてまいります。

■想定する活用領域

本協業では、以下のような領域でのソリューション活用を想定しています。

・AIを活用した異常検知・分析支援

・熟練技術者のノウハウ継承支援

・設備データの収集・可視化

・工場内システムとバックオフィス業務の連携

・閉域環境下でのAI活用

・製造現場における帳票・定型業務の自動化

上記を中心に、現場運用に即したソリューション提供を通じて、製造現場の生産性向上と業務効率化を支援してまいります。

■今後の活動および展望

両社は今後、製造業におけるAI活用・設備データ連携・業務自動化領域を中心に、現場課題に即したソリューション開発を進めてまいります。

オープンが推進するFDE（Flow Deployed Engineer）の考え方をベースに、業務フロー全体を踏まえたデジタル化・自動化を推進し、JRCエンジニアリングの持つ組込み・制御・通信領域の技術力と組み合わせることで、現場運用を前提とした実装支援を実現します。

また、要件定義・設計・開発・導入・保守までを一貫して対応できる体制を構築し、PoCに留まらない現場定着型の支援を目指します。

今後は、生成AI活用や現場データ利活用なども含め、製造業におけるさらなる業務高度化に向けた取り組みを推進してまいります。

■オープンが推進するFDE（Flow Deployed Engineer）について

オープンではFDE（Flow Deployed Engineer）を、現場に常駐し、課題理解、技術選定、システム開発とAI実装、運用定着までを「泥臭い実装力」で成果にコミットメントするエンジニアと定義しています。

以下の3点を基本とし、経営と現場、ITと業務の間の懸け橋となることを目指しています。

1. 現場理解

現場に常駐し、現場の「使うヒト」を起点とした実務理解、AIを前提とした時の

業務フローそのものの見直しと徹底的に向き合います。

2. 高速プロトタイプ開発＋改善

現場でプロトタイプ構築、現場テスト、反復改修を通じて要件のズレを最小化します。

3. 運用・定着まで並走

現場が自走できる状態になるまで泥臭くサポート。

現場の「ラストワンマイル」を埋めていきます。

詳細につきましてはサービスページ：https://open-fde.jp/lp/ をご覧ください。

【会社概要】

■オープン株式会社（https://open.co.jp/(https://open.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル3階

・設立 ：2013年7月

・代表者 ：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

・資本金 ：3,000万円

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、

アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業

■ジェイ・アール・シー エンジニアリング株式会社（https://www.jrce.co.jp/(https://www.jrce.co.jp/)）

・本社所在地：東京都三鷹市下連雀8丁目7-2 MCC三鷹ビル ノース棟4階

・設立 ：昭和58年（1983年）4月1日

・代表者 ：代表取締役社長 熊谷 博

・資本金 ：9,000万円

・事業内容 ：ソフトウェア開発サービス事業、医療向けITソリューション事業、

企業向けITソリューション事業