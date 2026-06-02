自動運転・EV時代の自動車メカニズムを1日で学ぶ公開セミナー開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、パワーユニット／パワートレインからADAS、自動運転の認知・判断まで、要点を整理して学べる公開セミナーを開催します。

電動化（BEV／FCEV／ハイブリッド等）や先進運転支援システム（ADAS）の高度化により、自動車開発・部品開発・関連ビジネスでは、従来の機械系の理解に加え、電動パワーユニット、制御、センサー、通信などの知識を横断的に捉える力が求められています。一方で、領域が広く、体系的に整理して学ぶ機会が限られることが課題となっています。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：自動運転・電気自動車時代の最先端の自動車のしくみとメカニズム- 受講形態：【会場受講】日本アイアール(株) 本社セミナールーム【Live配信】【アーカイブ配信】オンライン（Zoom）- 開催日時：【会場受講】【Live配信】2026/7/21（火）10:00～17:00【アーカイブ配信】2026/7/24～8/7- 受講料：39,600円（税込）/１名（複数名受講割引あり）- 講師：野崎 博路 講師（工学院大学 名誉教授）

本セミナーでは、CASEの潮流を起点に、電動パワーユニット／パワートレイン、駆動・操舵・制動といった車両基盤技術から、ADAS・自動運転の仕組み（センサー、認知・判断アルゴリズム、テレマティクス）までを1日で体系的に整理します。

セミナープログラム

- 新世代の自動車へ：CASE、自動運転がもたらす変化- 自動車の基本構造：基本コンポーネント、サスペンション・操舵系の進化- 電気自動車の種類とパワーユニット：BEV／FCEV／ハイブリッド、PCU等- 内燃機関のパワーユニット：ICE、水素エンジン、ECU- パワートレイン／駆動システム：方式と運動性能、四輪駆動- ステアリング・ホイール・タイヤ：ステアバイワイヤ、後輪操舵、トルクベクタリング- サスペンション＆ブレーキ：電子制御ブレーキ等- 先進運転支援システム：センサー、ACC、高度運転支援- 自動運転システム：仕組みと役割、認知・判断アルゴリズム、課題と展望- テレマティックサービス：路車間通信、安全性向上、自動運転との関係- 進化する自動運転技術：最新動向、メーカー情報、今後の課題と展望想定対象- 自動車（普通／大型／特殊車両等）や輸送機器の研究開発に携わる新人・若手・中堅- 自動車メーカーの営業職・マーケティング担当者- 自動車部品／自動車試験機関連企業の技術者・営業職- 自動運転制御分野に新規参入する企業の技術者- 自動車工学の履修経験がなく、就職後に学習が必要な学生・社会人- 機械工学を履修済み程度の知識があり、自動運転・EVの仕組みを学びたい方- 自動車工学を履修済みで、仕組み・メカニズムを復習したい方- 自動運転・EVの研究開発動向を俯瞰したい方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/self-driving_ev_driving-mechanism/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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