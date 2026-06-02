ASUS、PRIMEシリーズより、AMD Radeon RX 9070 GRE搭載したビデオカード「PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO」を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、PRIMEシリーズよりAMD Radeon RX 9070 GREを搭載したビデオカード「PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO」を発表しました。2026年6月2日（火）より販売開始します。

ASUS Prime Radeon(TM) RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB GDDR6

■製品特徴

● 2.5スロット設計

大きさは小型PCでも搭載しやすい2.5スロットサイズとコンパクトでも、冷却効率を最大限に高め、小型でも優れた性能を発揮します

● 相変化素材GPUサーマルパッド

GPUとサーマルモジュールの隙間を溶けて埋めることで、優れた熱伝導性と熱放散を実現し、重負荷時でもグラフィックスカードの最適な性能と長寿命を確保。

● Axial-techファン設計

より長いブレードを可能にする小型のファンハブと、下向きの空気圧を高めるバリアリングを備えています。

● 0dBテクノロジー

GPU温度が55°C未満でファン停止、60°C以上で再起動し、性能と静音を両立。

■製品詳細

製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/graphics-cards/prime/prime-rx9070gre-o12g-evo/(https://www.asus.com/jp/motherboards-components/graphics-cards/prime/prime-rx9070gre-o12g-evo/?utm_source=pr&utm_medium=link)

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

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