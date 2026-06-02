ジャックス、ビジュアルリサーチとのAPI連携を強化

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）と株式会社ビジュアルリサーチ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野 貴広、以下「ビジュアルリサーチ」）は、ジャックスが提供する家賃保証サービス「VICCS（ヴィックス）」とビジュアルリサーチの賃貸管理システム「i-SP」のAPI連携を強化し、「i-SP」の建物台帳に登録された家主口座などの送金先情報をジャックスへ自動連携する機能を「VICCS」に実装しました。

これにより、従来一般的に必要とされていた個別送金用データの入力作業が「VICCS」では不要となり、審査・保証契約・請求入金・送金までを「i-SP」の操作のみで完結できる、業界初のシームレスな業務フローを実現しました。

本機能を通じて、賃貸住宅管理会社の業務負荷を大幅に軽減するとともに、ジャックスは家賃保証サービスの利便性と競争力を一層強化していきます。

ジャックスとビジュアルリサーチは、今後も「VICCS」および「i-SP」を通じて、より利便性に優れたサービスの提供に努めてまいります。