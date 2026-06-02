AMD RADEON(TM) RX 9070 GRE グラフィックスを搭載する、SAPPHIRE社製グラフィックボード「PULSE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、AMD社最新のミドルレンジGPU、AMD Radeon(TM) RX 9070 GRE グラフィックスを搭載するSapphire Technology社製グラフィックボード「SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB」を発表いたします。

「SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB」は、AMD RDNA(TM) 4 アーキテクチャのAMD Radeon RX 9070 GRE グラフィックスを搭載したグラフィックボードです。第3世代レイアクセラレータと第2世代AIアクセラレータを備えており、高フレームレートの1440pゲーミングを楽しめます。

高負荷時にも安定した電力供給を行える電源回路や高TGのPCBのほか、優れた熱伝導性を誇るHoneywell PTM7950 TIMを採用。冷却効率と静音性に優れたデュアルファンを備える「Dual-X」クーラーを搭載しており、コストパフォーマンスに優れたオーバークロックモデルとなっております。

AMDミドルレンジGPU「RADEON RX 9070 GRE」を搭載

AMD RDNA 4アーキテクチャのミドルレンジGPU「RADEON RX 9070 GRE」を搭載。3,072ユニットのストリームプロセッサに加え、第3世代レイアクセラレータと第2世代AIアクセラレータを備えており、高フレームレートの1440pゲーミングを実現することができます。

高コストパフォーマンスの「SAPPHIRE PULSE」シリーズ

高負荷時にも安定した電力供給を行える電源回路や高密度8層2オンス銅と高TGのPCBのほか、優れた熱伝導性を誇るHoneywell PTM7950 TIM、ヒューズプロテクションを内蔵したPCIe電源コネクタ用回路から構成される高品質な設計を採用しています。

さらに、静音性と冷却効率を向上させたAeroCurveファンブレード設計に加え、GPU、メモリモジュール、VRMと直接接触する革新的な一体型冷却モジュールを採用した「Dual-X」クーラーを搭載しています。

ゲーミングパフォーマンスを向上させる「TriXXブースト」

独自ユーティリティツール「TriXX」により、クーラーの稼動状態のチェックやカスタマイズに対応。「Radeon Image Sharpening」を統合したTriXXブースト機能を備えており、レンダリング解像度を下げて最終的な出力画像を拡大することでFPSを高め、ゲーミングパフォーマンスを向上させることが可能です。

豊かなゲーミング体験を実現するテクノロジー

映像出力端子にDisplayPort 2.1a×2、HDMI 2.1b×2を装備。AMD Fluid Motion Frames 2を搭載した「HYPR-RX」、機械学習を活用したゲームテクノロジー「AMD FSR(TM) “Redstone”」に対応しており、高品質のディテールとスムーズなゲームプレイをお楽しみいただけます。

製品概要

製品名：SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB

型番：PULSERX9070GRE12GB/11354-01-20G

JANコード：4895106297777

アスクコード：VD9399

予想市場価格：117,800円前後（税込）

発売時期：2026年 6月2日 11時より

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/sapphire/graphicsboard/radeon-rx-9070-gre/sapphire-pulse-radeon-rx-9070-gre-gaming-oc-12gb.html

SAPPHIRE TECHNOLOGY LIMITED社 概要

香港に本社を拠点に、設立以来15年以上に渡り、常に最新かつ確実なテクノロジに基づく高品質な製品を提供することをモットーに活動してきました。ISO9001および14001認定の工場で生産される製品は、妥協することなく厳しく品質を追求しています。 Sapphire Technology社のこれら高品質な製品は、業界の厳しいQO標準に合致します。Sapphire Technology社は、常に高品質の製品を供給することを約束します。

URL：http://www.sapphiretech.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：中島 波

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/