グリーングロース、ライジングネクスト保有発電所にてFIP転換・蓄電池併設の実装を開始

株式会社グリーングロース

株式会社グリーングロース（本社：東京都千代田区、代表取締役：河野淳平、以下「グリーングロース」）は、祐徳近海汽船株式会社・壽海運株式会社のグループ企業である株式会社ライジングネクスト（本社：福岡県大牟田市、代表取締役：板床定男、以下「ライジングネクスト」）が保有する福岡県大牟田市の太陽光発電所において、FIP転換・蓄電池併設の実装を開始しました。

本プロジェクトでは、既設太陽光発電所においてFIT制度からFIP制度へ移行し、蓄電池を併設することで、出力抑制リスクへの対応や卸電力市場・需給調整市場への売電を通じた発電所価値の向上を図ります。グリーングロースは、事業性評価や座組設計の支援を経て、現在は実装フェーズのプロジェクトマネジメントを担っており、運転開始後の運用・アグリゲーションまで一気通貫で支援してまいります。

また、本プロジェクトは、ライジングネクストが大牟田・三池都市圏に根差す企業として、地域の再エネ電源をより有効に活用し、「エネルギーの地産地消」を推進していくための第一歩でもあります。ライジングネクストは地域の事業者・金融機関・需要家と幅広いネットワークを有していることを背景に、両社は本取り組みを起点として、新規太陽光・蓄電池開発、地域需要家への再エネ活用の提案等の可能性についても検討を進めてまいります。

ライジングネクスト様保有発電所（大牟田市）■本プロジェクトの意義・背景

FIT制度の開始以降、全国で太陽光発電所を中心とした再生可能エネルギーの導入が進んできました。一方で、Post-FITに向けた課題が顕在化しています。特に九州エリアでは、再エネ電源の導入が先行しているからこそ、出力抑制への対応や、電力・環境価値の活用方法の高度化が重要なテーマとなっています。こうした中、既設太陽光発電所をFIP制度へ移行し、蓄電池を併設することは、発電した電力を市場価格や需給状況に応じて活用し、発電所の収益性・持続可能性を高める有効な選択肢となります。

ライジングネクストは、大牟田・三池都市圏において地域の事業者・金融機関・需要家と築いてきたネットワークを有しています。単に発電所の収益を改善するにとどまらず、地域企業が主体となって再エネ電源を地域内で活用するモデルを構築することが、本プロジェクトの目指すところです。その実現に向け、グリーングロースの再エネの専門性とライジングネクストの基盤を組み合わせた取り組みを進めてまいります。

■株式会社ライジングネクスト・板床定男社長のコメント

「当社が保有する太陽光発電所について、出力抑制の増加や電力市場の変化を踏まえ、今後どのように価値を高めていくかは重要なテーマでした。

グリーングロースには、FIP転換・蓄電池併設に関する事業性評価や意思決定の段階から支援いただいています。今後は、実装から運転開始後の運用まで伴走いただく予定です。

また大牟田・三池都市圏に根差す企業として、地域の再エネ電源をより有効に活用し、地域企業や需要家の皆様にとって価値あるエネルギー事業の可能性を広げていきたいと考えています。

本プロジェクトを第一歩として、保有発電所の価値向上と、地域のエネルギー競争力向上に取り組んでまいります。」

■今後の展望

ライジングネクストが有する地域ネットワークと、グリーングロースの再エネ領域の専門性と事業開発ノウハウを組み合わせ、大牟田・三池都市圏における再エネ活用モデルの構築を目指します。具体的には、既設太陽光発電所のFIP転換・蓄電池併設に加え、新規の太陽光・蓄電池開発や地域需要家への再エネ活用の提案といった可能性を検討し、その実現に取り組んでまいります。

グリーングロースは今後も、地域経済をリードする企業の「再エネ事業部」として、エネルギーの地産地消、地域経済の活性化、レジリエンス強化に貢献してまいります。

【案件概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114719/table/15_1_008393685a9e3ea591911774a671b935.jpg?v=202606021251 ]

■株式会社グリーングロース 会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114719/table/15_2_c410d5f62beb6d7afe8a6bb21a1aa1d5.jpg?v=202606021251 ]■お問い合わせ先

【事業・協業に関するお問い合わせ】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/114719/table/15_3_f7c5228fe36243bfc6af4c11e834b4f1.jpg?v=202606021251 ]

【採用に関するお問い合わせ】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/114719/table/15_4_8635aa6a9e23004022344b508f9088ff.jpg?v=202606021251 ]

【本件・その他のお問い合わせ】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/114719/table/15_5_9c26639b74ba9cd0ba8a009b175f77fc.jpg?v=202606021251 ]