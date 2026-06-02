“手積み物流”のパレット化を加速する低コスト・軽量・省スペースを実現した「リスカジュアルパレット」発売

岐阜プラスチック工業株式会社

手積み・手降ろし現場のパレット化推進と物流コスト最適化を支援

岐阜プラスチック工業株式会社（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：大松栄太）は、物流現場におけるコスト高騰、人手不足、環境対応ニーズに対応する新商品「リスカジュアルパレット」を発売いたします。

2026年は中東情勢の影響による原油・ナフサ価格高騰を背景に、樹脂価格や物流資材価格の上昇が進んでいます。また、物流効率化法改正に伴う荷役時間規制により、待機料金発生対策として、手積み・手降ろし現場でのパレット化推進ニーズも高まっています。

こうした市場環境の中、「リスカジュアルパレット」は、省資源設計による軽量化・省材料化・物流効率化を追求した、業界最軽量クラス※の省スペーススキッドタイプパレットです。物流現場のトータルコスト低減とパレット導入のハードル低減に貢献する新しい物流パレットとして開発されました。

※自社調べ

【リスカジュアルパレット】外寸：1100×1100×115mm｜重量：4.9kg｜カラー：ブラック｜材質：リサイクルPP100%

開発背景

2026年の物流効率化法改正に伴い、荷待ち・荷役時間への規制強化が進み、手積み・手降ろし作業による待機料金発生リスクへの対応が物流現場の大きな課題となっています。特に荷主企業では、荷役時間短縮を目的とした“パレット化推進”の必要性が高まっており、これまで手積み・手降ろし中心だった現場でも、低コストかつ導入しやすいパレット需要が拡大しています。「リスカジュアルパレット」は、こうした市場ニーズに対応する、国内最軽量クラス※【4.9kg】の省スペース スキッドタイプパレットです。

初めてパレット導入を検討するお客様に向け、“導入しやすさ”と“現場合理性”を両立した新しい物流パレットとして開発されました。

※自社調べ

特に以下のような市場課題・ニーズに最適です。

・とにかくコストメリットのあるパレットを導入したい

・中材・お菓子など軽量製品を取り扱っている

・倉庫内で商品を床へ直置きしたくない

・倉庫内で商品移動頻度が高い

・資材保管スペースを抑えたい

・老若男女問わず扱いやすい物流資材を探している

また、省スペーススキッド構造により、保管効率改善や物流現場の運用合理化にも貢献します。

物流現場では現在、以下の課題が顕在化しています。

・石化原料高騰による物流資材コスト上昇

・人手不足による作業負荷増大

・女性・外国人・未経験作業者増加による作業標準化ニーズ

・輸送効率改善によるCO2削減要求

・ワンウェイ輸送における合理化ニーズ

特に近年は、“高性能・高剛性一辺倒”ではなく、使用用途に応じて必要性能を最適化した物流資材へのニーズが高まっています。「リスカジュアルパレット」は、こうした市場変化を背景に開発された

“はじめてでも気軽に導入できる物流パレット”です。

【Before】導入前 ：出荷時 作業員3名での手積み手降ろし作業【荷積み時間：51分】

【After】導入後 ：出荷時 作業員1名のみでのフォークリフト積込み作業【荷積み時間：18分】

【導入効果１.】手積み手降ろしからリスカジュアルパレットによるパレット化で人件費を1/3に削減

【導入効果２.】手積み手降ろしからパレット化によるフォークリフトの荷積み作業で

作業時間（＝トラック待機時間）を18分に削減しトラック待機料金の発生なし

【導入効果３.】パレット化によりパレット費用が発生しても

人件費とドライバー追加料金（待機料金）の削減で年間トータルコストは70%ダウン

商品特長

1．保管スペース【約5倍】積載・保管効率向上効率改善によるワンウェイ物流に適した合理性

回収負荷を抑えたい物流や、輸出・長距離輸送用途にも適したネスティングタイプの省スペース設計。従来の高さ150パレット比で約5倍の枚数が保管可能で保管・輸送時の積載・保管効率向上効率改善を実現します。

2．軽量化【国内最軽量クラス 4.9kg】による作業負担低減

軽量設計により、持ち運びや荷扱い時の作業負担を軽減。女性や高齢作業者、経験の浅い作業者でも扱いやすく、現場の省人化・作業平準化に貢献します。

・軽量化＋リサイクル材100%活用の省資源設計によるコスト最適化

必要性能を維持しながら軽量化＋リサイクル材100%活用で樹脂使用量を最適化。

中東情勢による原料高騰環境下においても、物流コスト低減をサポートします。

・環境配慮型物流への対応

軽量化による輸送負荷低減に加え、リサイクル材100%活用での省資源化で環境負荷低減にも貢献。

物流現場におけるサステナブル運用を支援します。

3．安全性と作業性を両立するスリット形状

スリット形状によりストレッチフィルムの巻き始めがズレにくくしっかり巻けてフィルム巻きの作業時間を短縮し荷崩れ・転倒の危険性も抑制します。

商品概要

商品名：リスカジュアルパレット

外 寸：1100 × 1100 × 115 mm 重量：4.9kg カラー：ブラック 材質：リサイクルPP

積載荷重：動荷重：500kg（荷崩れ防止措置時） 静荷重：1,000kg

発売日：2026年5月

主用途：ワンウェイ輸送・物流合理化

特 長：軽量・省資源・省人化対応

対応業界：食品・流通・製造・物流・輸出関連

岐阜プラスチック工業（株）(https://www.risu.co.jp/group/company/gifu-plastic-industry/)では今後も、単なる物流資材供給ではなく、“物流現場の課題解決”を

テーマに、人手不足・物流効率・環境対応に貢献する製品開発を推進してまいります。

また、石化原料価格変動リスクが高まる中、軽量化・長寿命化・再使用化・省資源化を軸に

持続可能な物流インフラ構築へ貢献してまいります。

【岐阜プラスチック工業 物流資材専用サイト】 https://www.industry.risu.co.jp/

【リスカジュアルパレット 掲載サイト】

https://www.industry.risu.co.jp/product/p24738/

【リスカジュアルパレット Youtube動画】

https://www.youtube.com/watch?v=bldrMLtA79U&t=2s(https://www.youtube.com/watch?v=bldrMLtA79U&t=2s)

【お問い合わせ先】

岐阜プラスチック工業（株）産業資材事業部 パレット営業部

TEL：058-265-2233

メールでのお問い合わせはこちら：https://www.risu.co.jp/contact/gifu-plastic-industry/industry/