Alche、荏原製作所の人間中心の 製造DXプロジェクト「EBARA-D3(TM)」の開発に参画

Alche株式会社

Alche株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川 大揮、以下「Alche」）は、株式会社荏原製作所（本社：東京都大田区、以下「荏原製作所」）が推進する人間を中心とした製造DXプロジェクト「EBARA-D3(TM)」において、ナレッジデータ基盤「Beyondverse(R)」の開発に参画していることをお知らせいたします。

■ 背景

日本の製造業では、熟練技術者の高齢化に伴う技能伝承の断絶が深刻な課題となっています。特に製造現場においては、長年の経験に裏打ちされた暗黙知、いわゆる"勘と経験"に基づく判断が数多く存在し、これらを次世代へ確実に引き継ぐことが喫緊の課題です。

荏原製作所は2023年よりこの課題に対応するため、ゲーミフィケーション技術を採用した独自の製造DXプロジェクト「EBARA-D3(TM)」を立ち上げました。2025年から試験導入を開始し、2026年3月にはデータマネジメント賞2026およびDXイノベーション大賞2025をダブル受賞するなど、業界内外から高い評価を得ています。

■ 「EBARA-D3(TM)」について

EBARA-D3(TM)は、従来の設備や工程をデジタル再現するデジタルツインに加えて、作業者の判断や感覚といった定量化が難しい暗黙知もデジタル上に再現する「人が主役」のデジタルトリプレット（D3）をベースとしています。

また、ゲーミフィケーション技術を採用することで、学習を「楽しみながら続けられる体験」に変換。技能の平準化と定着を加速します。

「EBARA-D3(TM)」は、荏原独自のナレッジデータ基盤「Beyondverse(R)（ビヨンドバース）」と、技能伝承・教育体系システム「DOJO（ドウジョー）」の2つの中核プラットフォームで構成されています。この2つを密接に連携させることで、技能伝承だけでなく、より最適な人員配置を実現します。

- Beyondverse(R)（ビヨンドバース）：工場内の設備・人・あらゆるモノを3Dデータ化し、メタバース空間上で再現するナレッジデータ基盤。最新のゲームエンジンを活用し、リアルタイムなシミュレーションや検証を可能にします。- DOJO（ドウジョー）：個々の作業者のスキルを定量的・客観的に評価・可視化し、ゲーミフィケーション技術を取り入れた教育コンテンツを提供する技能伝承・教育体系システムです。■ Alcheの支援内容

Alcheは、「EBARA-D3(TM)」の中核プラットフォームである「Beyondverse(R)」の開発に参画し、Unreal Engineを活用した3D空間の体験構築・実装を支援しています。

Alcheは創業以来、Unreal Engineを軸にしたインタラクティブなデジタルコンテンツ制作に特化してきました。Fortniteクリエイティブモードでのコンテンツ制作をはじめ、デジタル空間でのライブイベントやショーの制作など、"人が集い、体験を共有する"デジタル空間の設計・開発において豊富な実績を有しています。

本プロジェクトでは、Alcheがエンターテインメント領域で培ったリアルタイム3Dの技術知見を製造業DXの領域に展開し、製造現場の高精度な3D空間体験に必要な機能実装、ユーザー体験の実現に貢献しています。

■ 今後の展望

Alcheは本プロジェクトへの参画を通じて、エンターテインメント×製造業DXという新たな領域でのデジタルコンテンツ制作技術の活用可能性をさらに追求してまいります。

「心を揺さぶり、希望を持てる"世界"を作る」というビジョンのもと、ゲームやエンターテインメントの枠を超え、産業分野におけるデジタル空間活用の最前線に貢献していきます。

■ 企業向けDX支援について

Alcheでは、Unreal Engineを活用した企業向けDX支援サービスを提供しています。

- デジタルツイン / インダストリアルメタバース：工場・施設・都市空間の体験構築、最適化- インタラクティブトレーニング：ゲーミフィケーション技術を活用した社員教育・研修コンテンツの開発- バーチャルショールーム / 展示会：製品・サービスを体験型で訴求する3D空間の体験設計・制作- リアルタイムビジュアライゼーション：設計データや生産データの3Dリアルタイム可視化

エンターテインメント領域で、人を惹きつけ、動かす体験を作り続けてきたAlcheだからこそ実現できる、使われ続けるDXソリューションをご提案します。

▶ DX支援に関するご相談・お問い合わせはこちら https://alche.studio/contact

Beyondverse(R)、ビヨンドバース(R)は、株式会社荏原製作所の登録商標です

■ 株式会社荏原製作所について

荏原製作所は、ポンプや半導体製造装置をはじめとし、コンプレッサ・タービン、冷熱機械、送風機、廃棄物処理施設の設計・建設・運営管理などを展開する、産業機械メーカです。 「EBARA-D3(TM)」は、製造現場における技能伝承とDXの融合を目指した同社独自のプロジェクトです。

URL：https://www.ebara.com/jp-ja/

【Alche株式会社について】

Alcheはデジタルネイティブ時代に、これまでにないエンターテイメント体験を創る企業です。私たちは、Unreal Engineを使用した制作を得意とし、ゲームの枠を超えたインタラクティブな体験を創造します。また、これまでのUnreal Engineを使った開発で培った制作経験を活かして、同じくUnreal Engineを使用したフォートナイトのコンテンツ制作も行っています。

ショーやライブなど世界中の人々が集まり、熱狂を生むようなワンタイムイベントなどの最高の瞬間を作っていきます。

【会社概要】

○会社名： Alche株式会社

○代表：代表取締役 川 大揮

○所在地： 〒151-0071 東京都渋谷区本町2-33-2 3F

○設立：2019年03月

○URL：https://alche.studio/

本リリースまたは、弊社へのメールでのお問い合わせ

e-mail: info@alche.studio

※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※「EBARA-D3(TM)」「Beyondverse(R)」「DOJO」は株式会社荏原製作所の商標です。