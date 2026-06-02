アース製薬史上最強クラス（※1）の虫よけキャンプギア『OUT ZONER GEAR』を新発売
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、2026年6月2日(火)に、着火式虫よけ線香『OUT ZONER GEAR』をMakuake（https://www.makuake.com/project/outzonergear/）にて数量限定で発売します。
『OUT ZONER GEAR』1本で燃焼時間は約2時間（※3）（動画https://youtu.be/FHTupzHp-_c）
近年、キャンプスタイルの多様化に伴い、多くのアウトドアユーザーが「より深く自然に没入したい」と願う一方で、アブやブユ、ユスリカといった害虫によるストレスに悩まされています。アウトドア好きのお客様の想いに寄り添い、2023年に発売して大きな反響を呼んだ虫ケアデバイス『COMFORT ZONER』。私たちはその購入者調査（※4）やキャンパーへのインタビューを通じて明らかになった「アブやブユへの確かな効果」と「煙に守られる安心感」等、真のニーズに応えるべく、アース史上最強クラス（※1）の着火式虫よけ線香『OUT ZONER GEAR』を開発しました。
『OUT ZONER GEAR』はテントの周りなど3箇所に配置することで、キャンプサイト全体をアブ・ブユ・ユスリカからブロックします。また、着火具を必要とせず、マッチのように擦るだけで着火可能の独自形状「TWIN TOP STICK」（特許出願中）を採用。パッと灯る火は、キャンプという特別な時間をさらに情緒豊かに演出します。パッケージや燃焼具は、キャンプシーンに馴染む洗練されたデザインに仕上げました。生活感を排除した佇まいで、非日常を味わうキャンプシーンに調和します。『OUT ZONER GEAR』は虫のストレスから解放し、心ゆくまで自然と一体になれる非日常空間を提供します。
【製品特長】- パワフルな煙量で、キャンプサイトを虫からバリア
自社従来品比で約4倍（※5）の有効成分（※6）揮散量を実現。さらに、煙量も約2倍（※7）に設計しています。また、1個あたり直径約3mで忌避試験を実施（※8）。テントの周りなど3箇所に配置することで、キャンプサイト全体をアブ・ブユ・ユスリカからブロックします。
- 着火具不要。体験価値を高める着火式線香
マッチのように擦って火をつけることができる独自の「TWIN TOP STICK」を採用。着火時の「シュッ」という音や、パッと灯る小さな火が、キャンプという特別な時間をさらに情緒豊かに演出します。1本のスティックで約２時間（※3）の燃焼が持続します。
- キャンプシーンに調和する洗練されたデザインと安全機能
シンプルかつ洗練された専用燃焼具を開発しました。火点が露出しない安全設計のため、お子様連れの方でも安心してご使用いただけます。さらに、3つのホルダーはスタッキング（積み重ね）が可能で、お持ちのギアケースにコンパクトに収納できます。
【製品概要】
製品名：OUT ZONER GEAR セット品
内容量：専用燃焼具3個（アルミニウム製）線香12本入
適用害虫：アブ、ブユ（ブヨ）、ユスリカ
価格：15,500円（税込）
発売日／販売サイト：2026年6月2日(火) ／ Makuake（https://www.makuake.com/project/outzonergear/）
製品名：OUT ZONER GEAR 詰替え
内容量：線香12本入
適用害虫：アブ、ブユ（ブヨ）、ユスリカ
価格：1,980円（税込）
発売日／販売サイト：2026年6月2日(火) ／ Makuake（https://www.makuake.com/project/outzonergear/）
※1：当社の不快害虫用線香製品を対象とした比較（自社試験）。
※2：当社不快害虫用線香製品内において
※3：風が強い場合など悪天候条件下では、燃焼時間が短くなる場合がございます。
※4：『COMFORT ZONER』購入者141名にアンケート
※5：自社試験（『アースガーデン 虫よけ線香 極太』と比較して1時間あたりの有効成分揮散量を測定）
※6：dl・d-T80-アレスリン（ピレスロイド系）
※7：自社試験（『アース虫よけ線香 モンスーン』と比較して燃焼時の粉塵濃度を測定）
※8：自社試験（半径約1.5mでのアブに対する忌避効果を確認）。使用環境により効果は異なります。風が強い場合など悪天候条件下では、効果が下がることがあります。