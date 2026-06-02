アース製薬史上最強クラス（※1）の虫よけキャンプギア『OUT ZONER GEAR』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、2026年6月2日(火)に、着火式虫よけ線香『OUT ZONER GEAR』をMakuake（https://www.makuake.com/project/outzonergear/）にて数量限定で発売します。

『OUT ZONER GEAR』1本で燃焼時間は約2時間（※3）（動画https://youtu.be/FHTupzHp-_c）

近年、キャンプスタイルの多様化に伴い、多くのアウトドアユーザーが「より深く自然に没入したい」と願う一方で、アブやブユ、ユスリカといった害虫によるストレスに悩まされています。アウトドア好きのお客様の想いに寄り添い、2023年に発売して大きな反響を呼んだ虫ケアデバイス『COMFORT ZONER』。私たちはその購入者調査（※4）やキャンパーへのインタビューを通じて明らかになった「アブやブユへの確かな効果」と「煙に守られる安心感」等、真のニーズに応えるべく、アース史上最強クラス（※1）の着火式虫よけ線香『OUT ZONER GEAR』を開発しました。

『OUT ZONER GEAR』はテントの周りなど3箇所に配置することで、キャンプサイト全体をアブ・ブユ・ユスリカからブロックします。また、着火具を必要とせず、マッチのように擦るだけで着火可能の独自形状「TWIN TOP STICK」（特許出願中）を採用。パッと灯る火は、キャンプという特別な時間をさらに情緒豊かに演出します。パッケージや燃焼具は、キャンプシーンに馴染む洗練されたデザインに仕上げました。生活感を排除した佇まいで、非日常を味わうキャンプシーンに調和します。『OUT ZONER GEAR』は虫のストレスから解放し、心ゆくまで自然と一体になれる非日常空間を提供します。

【製品特長】

【製品概要】

- パワフルな煙量で、キャンプサイトを虫からバリア自社従来品比で約4倍（※5）の有効成分（※6）揮散量を実現。さらに、煙量も約2倍（※7）に設計しています。また、1個あたり直径約3mで忌避試験を実施（※8）。テントの周りなど3箇所に配置することで、キャンプサイト全体をアブ・ブユ・ユスリカからブロックします。- 着火具不要。体験価値を高める着火式線香マッチのように擦って火をつけることができる独自の「TWIN TOP STICK」を採用。着火時の「シュッ」という音や、パッと灯る小さな火が、キャンプという特別な時間をさらに情緒豊かに演出します。1本のスティックで約２時間（※3）の燃焼が持続します。- キャンプシーンに調和する洗練されたデザインと安全機能シンプルかつ洗練された専用燃焼具を開発しました。火点が露出しない安全設計のため、お子様連れの方でも安心してご使用いただけます。さらに、3つのホルダーはスタッキング（積み重ね）が可能で、お持ちのギアケースにコンパクトに収納できます。

製品名：OUT ZONER GEAR セット品

内容量：専用燃焼具3個（アルミニウム製）線香12本入

適用害虫：アブ、ブユ（ブヨ）、ユスリカ

価格：15,500円（税込）

発売日／販売サイト：2026年6月2日(火) ／ Makuake（https://www.makuake.com/project/outzonergear/）

製品名：OUT ZONER GEAR 詰替え

内容量：線香12本入

適用害虫：アブ、ブユ（ブヨ）、ユスリカ

価格：1,980円（税込）

発売日／販売サイト：2026年6月2日(火) ／ Makuake（https://www.makuake.com/project/outzonergear/）

※1：当社の不快害虫用線香製品を対象とした比較（自社試験）。

※2：当社不快害虫用線香製品内において

※3：風が強い場合など悪天候条件下では、燃焼時間が短くなる場合がございます。

※4：『COMFORT ZONER』購入者141名にアンケート

※5：自社試験（『アースガーデン 虫よけ線香 極太』と比較して1時間あたりの有効成分揮散量を測定）

※6：dl・d-T80-アレスリン（ピレスロイド系）

※7：自社試験（『アース虫よけ線香 モンスーン』と比較して燃焼時の粉塵濃度を測定）

※8：自社試験（半径約1.5mでのアブに対する忌避効果を確認）。使用環境により効果は異なります。風が強い場合など悪天候条件下では、効果が下がることがあります。